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أسعار الذهب اليوم الإثنين في السعودية ترتفع XAU/SAR مع اقتراب الهُدنة الإنسانية في قطاع غزة من الانتهاء، وهذه أسعار تبديل العملات

محمد خير الحوراني

سجَّلت أسعار الذهب اليوم الإثنين في السعودية ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة مع الأسعار التي تمَّ رصدها أمس الأحد، مع اقتراب انتهاء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والكيان الصهيوني، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً بالمملكة اليوم 212.28 ريال سعودي، فيما تباينت أسعار تبديل العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي وفق التحديثات الأخيرة، نجوم مصرية والتفاصيل.

تحف ذهبية مع أعلام فلسطين والمملكة العربية السعودية - المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

أسعار الذهب اليوم في السعودية XAU/SAR

وجاءت أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية وفقاً لما يلي:

أسعار الذهب اليوم في السعودية الإثنين 2023/11/27م
الوحدة
السعر بالريال السعودي اليوم 
السعر بالدولار الأمريكي اليوم 
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط
242.60
64.69
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط
222.39
59.30
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط
212.28
56.61
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط
181.95
48.52
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط
141.52
37.74
سعر أونصة الذهب بيع
7,545.75
2,012.20
سعر أونصة الذهب شراء
7,549.50
2,013.20
تحف ذهبية مع أعلام فلسطين والمملكة العربية السعودية – المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

أسعار تبديل العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

كما جاءت أسعار تبديل العملات الأجنبية اليوم أمام الريال السعودي على الشكل التالي:

العملة مقابل الريال الواحد العملة الواحدة كم تساوي ريال العملات
0٫24339 4٫10640 اليورو
0٫26664 3٫75039 الدولار
0٫40382 2٫47634 الدولار الاسترالي
0٫97070 1٫03019 الريال القطري
8٫23797 0٫12138 الجنية المصري
0٫97926 1٫02118 درهم اماراتي
66٫73976 0٫01498 ريال يمني
2٫68999 0٫37210 درهم مغربي
7٫70835 0٫12973 الليرة التركية
0٫18915 5٫28677 دينار أردني
0٫08219 12٫16672 دينار كويتي
106٫97128 0٫00939 الدرام الأرمني
0٫47909 2٫08863 غويلدر الأنتيل الهولندية
95٫34301 0٫01049 بيزو أرجنتيني
0٫47995 2٫08361 فلورن أروبي
0٫45329 2٫20611 مانات أذربيجاني
0٫47636 2٫09930 مارك بوسني
0٫53674 1٫86407 دولار بربادوسي
29٫30803 0٫03413 تاكا بنغلاديشي
0٫47631 2٫09946 ليف بلغاري
0٫10049 9٫95132 دينار بحريني
تحف ذهبية مع أعلام فلسطين والمملكة العربية السعودية – المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ
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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني، كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق، أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

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