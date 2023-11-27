أسعار الذهب اليوم الإثنين في السعودية ترتفع XAU/SAR مع اقتراب الهُدنة الإنسانية في قطاع غزة من الانتهاء، وهذه أسعار تبديل العملات

سجَّلت أسعار الذهب اليوم الإثنين في السعودية ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة مع الأسعار التي تمَّ رصدها أمس الأحد، مع اقتراب انتهاء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والكيان الصهيوني، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً بالمملكة اليوم 212.28 ريال سعودي، فيما تباينت أسعار تبديل العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي وفق التحديثات الأخيرة، نجوم مصرية والتفاصيل.

تحف ذهبية مع أعلام فلسطين والمملكة العربية السعودية - المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

أسعار الذهب اليوم في السعودية XAU/SAR

وجاءت أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية وفقاً لما يلي:

أسعار الذهب اليوم في السعودية الإثنين 2023/11/27م الوحدة السعر بالريال السعودي اليوم السعر بالدولار الأمريكي اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط 242.60 64.69 سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط 222.39 59.30 سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط 212.28 56.61 سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط 181.95 48.52 سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط 141.52 37.74 سعر أونصة الذهب بيع 7,545.75 2,012.20 سعر أونصة الذهب شراء 7,549.50 2,013.20

أسعار تبديل العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

كما جاءت أسعار تبديل العملات الأجنبية اليوم أمام الريال السعودي على الشكل التالي: