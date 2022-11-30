أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30-11-2022 في محلات الصاغة.. عيار 24 يقترب من حاجز ال 1700 جنيه

استقرت أسعار الذهب في أثناء بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 30 نوفمبر من العام 2022، وذلك بعد ارتفاع ملحوظ لحق بأسعار كافة عيارات الذهب في أثناء الأيام القليلة الماضية، دون هبوط يذكر على الجانب الآخر، ليصل لمعدلات قياسية لم يصل لها من قبل، وذلك على إثر عدة عوامل لعل أهمها ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه.

يتحكم في سعر الذهب داخل البلاد عدة عوامل، منها القوة الشرائية للمواطنين، فكلما زادت ارتفع سعر الذهب بشكل ملحوظ بسبب زيادة الطلب عليه، حتى إنك قد تجد ارتفاع في سعر الذهب بمصر في حين أن سعره ينخفض عالميًا في عددًا من الأسواق، وقد سجل متوسط سعر الجرام الأكثر طلبًا في مصر من عيار 21 حوالي 1460 جنيهًا في الساعات الأولى لليوم.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

سجل سعر الذهب وفق ما جاء في بيانات عن الصاغة استقرار فقد سجلت العقود الآجلة للأوقية 1749.20 دولار أمريكي في حين أنه قد سجلت العقود الفورية للذهب الأوقية سعر 1749.51 دولار أمريكي، وجاء سعره في بداية تعاملات اليوم كالتالي: