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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30-11-2022 في محلات الصاغة.. عيار 24 يقترب من حاجز ال 1700 جنيه

فاطمة محمود

استقرت أسعار الذهب في أثناء بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 30 نوفمبر من العام 2022، وذلك بعد ارتفاع ملحوظ لحق بأسعار كافة عيارات الذهب في أثناء الأيام القليلة الماضية، دون هبوط يذكر على الجانب الآخر، ليصل لمعدلات قياسية لم يصل لها من قبل، وذلك على إثر عدة عوامل لعل أهمها ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30-11-2022 في محلات الصاغة.. عيار 24 يقترب من حاجز ال 1700 جنيه 2 30/11/2022 - 9:52 ص

يتحكم في سعر الذهب داخل البلاد عدة عوامل، منها القوة الشرائية للمواطنين، فكلما زادت ارتفع سعر الذهب بشكل ملحوظ بسبب زيادة الطلب عليه، حتى إنك قد تجد ارتفاع في سعر الذهب بمصر في حين أن سعره ينخفض عالميًا في عددًا من الأسواق، وقد سجل متوسط سعر الجرام الأكثر طلبًا في مصر من عيار 21 حوالي 1460 جنيهًا في الساعات الأولى لليوم.

انخفاض سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30-11-2022 في محلات الصاغة.. عيار 24 يقترب من حاجز ال 1700 جنيه 1 30/11/2022 - 9:52 ص
سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر

سعر الذهب اليوم الأربعاء

سجل سعر الذهب وفق ما جاء في بيانات عن الصاغة استقرار فقد سجلت العقود الآجلة للأوقية 1749.20 دولار أمريكي في حين أنه قد سجلت العقود الفورية للذهب الأوقية سعر 1749.51 دولار أمريكي، وجاء سعره في بداية تعاملات اليوم كالتالي:

العيار السعر
عيار 24 وصل سعر البيع إلى 1,651 بينما وصل سعر الشراء إلى 1,674
عيار 22 وصل سعر البيع إلى 1,514 بينما وصل سعر الشراء إلى 1,535
عيار 21 وصل سعر البيع إلى 1,445 بينما وصل سعر الشراء إلى 1,465
عيار 18 وصل سعر البيع إلى 1,239 بينما وصل سعر الشراء إلى 1,256
عيار 14 وصل سعر البيع إلى 963 بينما وصل سعر الشراء إلى 977
عيار 12 وصل سعر البيع إلى 826 بينما وصل سعر الشراء إلى 837
سعر الجنيه الذهب وصل سعر البيع إلى 11,560 بينما وصل سعر الشراء إلى 11,720
الأونصة وصل سعر البيع إلى 51,359 بينما وصل سعر الشراء إلى 52,070
كيلو الذهب وصل سعر البيع إلى 1,651,429 بينما وصل سعر الشراء إلى 1,674,286
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فاطمة محمود

صحفية مصرية متخصصة في الشأن السياسي والتحقيقات

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