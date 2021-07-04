أسعار الذهب اليوم الأحد 4-7-2021 في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 4-7-2021 في مصر، بعد ارتفاعها أمس السبت بمعدل من 5 إلى 6 جنيهات في سعر الجرام، وذلك وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم في الأسواق المحلية.

وإليكم متوسط أسعار الذهب اليوم بالجنيه المصري، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر: