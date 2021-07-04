أسعار الذهب اليوم الأحد 4-7-2021 في مصر
استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 4-7-2021 في مصر، بعد ارتفاعها أمس السبت بمعدل من 5 إلى 6 جنيهات في سعر الجرام، وذلك وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم في الأسواق المحلية.
وإليكم متوسط أسعار الذهب اليوم بالجنيه المصري، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر:
|عيار 24
|889 إلى 891
|عيار 22
|815 إلى 817
|عيار 21
|778 إلى 780
|عيار 18
|667 إلى 669
|عيار 14
|519 إلى 520
|عيار 12
|445 إلى 446
|الاونصة
|27,652 إلى 27,723
|الجنيه الذهب
|6,224 إلى 6,240
|الكيلو
|889,143 إلى 891,429