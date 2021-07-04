أسعار الذهب اليوم الأحد 4-7-2021 في مصر

بواسطة أسامة مقلد

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 4-7-2021 في مصر، بعد ارتفاعها أمس السبت بمعدل من 5 إلى 6 جنيهات في سعر الجرام، وذلك وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم في الأسواق المحلية.

أسعار الذهب اليوم

وإليكم متوسط أسعار الذهب اليوم بالجنيه المصري، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر:

عيار 24 889 إلى 891
عيار 22 815 إلى 817
عيار 21 778 إلى 780
عيار 18 667 إلى 669
عيار 14 519 إلى 520
عيار 12 445 إلى 446
الاونصة 27,652 إلى 27,723
الجنيه الذهب 6,224 إلى 6,240
الكيلو 889,143 إلى 891,429

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.