أسعار الذهب اليوم الأحد 21-2-2021 بمحلات الصاغة

بواسطة أسامة مقلد

يعتبر الذهب الأكثر شعبية بين المستثمرين في وقتنا الحالي، حيث أنه أصبح أحد أهم الملاذات الآمنة والأقل خطرًا مقارنة بالبورصة والعقارات، بعد انتشار فيروس كورونا في بداية العام الماضي.

أسعار الذهب اليوم الأحد 21-2-2021 بمحلات الصاغة

ويتطلع العديد من المستثمرين إلى الاستثمار في الذهب بشكل مباشر، حيث أن بيع الذهب بعد الاحتفاظ به لفترة من الزمن يدر الكثير من المال على صاحبه.

وبالنسبة للمقبلين على الزواج، فيتابع عدد كبير من المستهلكين أسعار الذهب بشكل يومي للاستفادة من تراجعه الذي يأتي بين حين وآخر للشراء في الوقت المناسب.

ويقدم موقع “نجوم مصرية” أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث له حسب توقيت القاهرة، مع الأخذ في الاعتبار أنه قد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر.

أسعار الذهب اليوم الأحد 21-2-2021 بمحلات الصاغة
أسعار الذهب اليوم الأحد 21-2-2021 بمحلات الصاغة
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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.

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