اليوم السبت 24 أغسطس 2019 || سعر الذهب اليوم يخترق مقاومات الأسعار زخم شرائي يدفع أسعار الذهب للارتفاع

أسعار الذهب عالمياً اليوم تدخل مجال الذبذبة الحادة من جديد بعدما صعد اليوم بعنف في البورصات والأسواق العالمية، حيث تجاوز السعر مستوى 1536 دولار، حيث سجل المعدن الثمين اليوم بعض الارتفاعات الحادة، وبذلك يستهدف سعر الذهب مستوى المقاومة مرة أخرى عند سعر 1546 دولار للأوقية وربما تجاوزها، وذلك بعدما حقق أعلى سعر اليوم عند مستوى 1537 دولار للأوقية، ومن المتوقع مزيد من الزخم الشرائي، لذلك ما زلنا ننصح بالتريث في الشراء، حتى تتضح الصورة تماما، ويتضح الاتجاه العام لأسعار الذهب خلال الفترة القادمة.

أما عن الاتجاه العام للمعدن النفيس فقد تجاوز الاتجاه الهابط على المدى القصير والمتوسط، ودخل في قناة سعرية صاعده تستهدف مستويات 1550 دولار للأوقية،وقد حققها بالفعل، وذلك طبعا للرسم البياني اليومي والأسبوعي والشهري، أما عن حالة السوق في الوقت الراهن، فيتعرض السوق لتذبذب سعري قوي، قد تكون مصطنعة، وقد تكون حقيقية، وفي كلتا الحالتين السوق ليس في وضع يسمح له بالحكم علية، وتغيير الاتجاه العام لأسعار المعدن الثمين إلى الأعلى بها الكثير من الحذر، فيجب أن تستقر الأسعار عند قاع سعري لفترة حتى نتأكد أنه قاع سعري حقيقي.

من الوارد بقوة أن تكون حركة الأسعار الصعودية حقيقية، وذلك تحسبا لعمليات تصحيح عنيفة للغاية بأسواق المال والبورصات العالمية، فكبار المستثمرين يقومون بشراء الذهب على مراحل وفي الخفاء عند كل نقطة سعرية جديدة، فالأسواق المالية العالمية قد تتعرض بشكل مفاجئ لعمليات تصحيح أسعار بعد الارتفاعات القوية للغاية على مؤشرات الأسواق الكبرى والناشئة، لذلك يلجأ المستثمرون للملاذ الأكثر أماناً وهو الذهب وقت الأزمات.

أسعار الذهب اليوم بالسوق المحلي المصري

سعر الذهب بالسوق المصري له محددات تتحكم في أسعاره ومن هذه المحددات عاملان غاية في الأهمية، وهذا العاملان هما كالتالي:

العامل الأول : سعر الدولار مقابل الجنيه له أثر كبير على أسعار الذهب بالسوق المحلي، حيث أن التداول على المعدن النفيس عالميا يتم بالدولار الأمريكي.

سعر الدولار مقابل الجنيه له أثر كبير على أسعار الذهب بالسوق المحلي، حيث أن التداول على المعدن النفيس عالميا يتم بالدولار الأمريكي. العامل الثاني : يتمثل في حركة أسعار الذهب بالبورصات والأسواق العالمية، فالذهب سعره عالمي وأي هبوط أو ارتفاع في أسعاره عالميا يتبعه حركة مماثلة في ذات اللحظة على سعر الذهب محليا.

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متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 803 إلى 806 عيار 22 736 إلى 739 عيار 21 703 إلى 705 عيار 18 603 إلى 604 عيار 14 469 إلى 470 عيار 12 402 إلى 403 الاونصة 24,987 إلى 25,058 الجنيه الذهب 5,624 إلى 5,640 الكيلو 803,429 إلى 805,714

ومن ضمن الأسباب ارتفاع أسعار الذهب أيضا، الأزمات المالية والاقتصادية التي لها بعض البلدان في الوقت الحالي، وعلى رأس هذه الدول، الأرجنتين تركيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وبعض دول أمريكا الجنوبية، وقد تلجأ العديد من الدول شراء الذهب لزيادة الاحتياطيات الذهبية تحسبا للأزمة الاقتصادية التي قد تحدث، وبالطبع بيوت الخبرة تعرف ذلك جيداً، وتنصح عملائها بالتريث في بيع الذهب، حيث يتوقع الكثيرين من الخبراء استمرار صعود الأسعار لفترة قد تطول.