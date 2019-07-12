أسعار الديب فريزر في مصر 2019، الفريرارات باتت من أكثر متطلبات المنزل الأساسية فهي تعمل على تبريد المياه خلال وقت الصيف والاستهلاك الكبير للمياه كما يتم استخدام الديب فريزر في حفظ المجمدات والأطعمة الجافة لأوقات طويلة، لذلك تحرص كل ربة منزل على شراء الديب فريز لأنه أصبح مفيد جداً في المنازل، حيث ارتفعت أسعار الديب فريزر في الفترة الأخيرة مثلها مثل الأجهزة الكهربائية بعد ارتفاع سعر الدولار، فهناك أنواع متعددة من الديب فريزر في مصر ، لذلك نقدم لكم أسعار الديب فريزر لكل الأنواع المتواجدة داخل معارض كارفور والمحلات التجارية.

أسعار الديب فريزر في مصر 2019

ديب فريزر كريازي 6 درج 12 قدم بسعر 8470 جنيه مصري.

ديب فريزر كريازي 5 درج 8 قدم بسعر 7760 جنيه مصري.

ديب فريزر كريازي 4 درج 9 قدم بسعر 6990 جنيه مصري.

ديب فريزر كريازي أفقي 140 لتر بسعر 4850 جنيها.

ديب فريزر كريازي أفقي 187 لتر بسعر 4870 جنيها.

ديب فريزر كريازي أفقي 217 بسعر 5340 جنيها.

ديب فريزر الكتروستار أفقي 210 لتر نوفروست بسعر 3650 جنيها.

ديب فريزر الكتروستار 5 درج 215 لتر نوفروست بسعر 4420 جنيها.

ديب فريزر الكتروستار 6 درج 260 لتر نوفروست بسعر 4630 جنيها.

ديب فريزر توشيبا 4 درج 195 لتر مزود بخاصية التجميد بسعر 5430 جنيها.

ديب فريزر توشيبا 4 درج 230 لتر مزود بخاصية التجميد بسعر 6360 جنيها.

ديب فريزر توشيبا 5 درج 230 لتر مزود بخاصية التجميد السريع نوفروست بسعر 6370 جنيها.

ديب فريزر توشيبا 5 درج 230 لتر مزود بخاصية التجميد السريع نوفروست بسعر 6380 جنيها.

أسعار ديب فريزر وايت ويل 2019