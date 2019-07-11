أخبار السودان: رصد أسعار الدولار اليوم السبت 13-7-2019 في السوق الأسود والرسمي

نستعرض معكم أسعار الدولار في السودان مقابل العملة الوطنية الجنيه اليوم، حيث اتخذ البنك المركزي قرار يوم 4 فبراير 2018 الماضي يقوم بموجبه بتحرير سعر الصرف وما تلى ذلك من تخفيض قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، ولعل من أبرزها الدولار الأمريكي الذي تراوح سعره التأشيري وفق تصريحات محافظ البنك المركزي السوداني حازم عبد القادر لوكالة رويترز للأنباء حينها ما بين 28.8 جنيه إلى 31.5 جنيه مقابل كل دولار، وبالتبعية ارتفعت جميع الأسعار في سوق تداول وصرف العملات بالسودان في البنوك والسوق الموازية.
سعر بيع وشراء العملات في السوق الأسود اليوم
البداية مع سعر العملة السودانية في السوق الحرة، حيث يعمل السوق الأسود في السودان على جذب العديد من المواطنين لتجارة العملات من خلاله، وذلك بسبب فارق السعر الكبير بينه وبين السعر الرسمي في البنوك، ويشهد حاليا سعر بيع وشراء العملات الأجنبية في السوق الأسود مقابل الجنيه بعض الاستقرار بالسودان، وكانت أسعار عملة السودان في السوق الحرة اليوم على النحو التالي
|العملة الأجنبية
|السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود
|سعر الدولار الأمريكي
|65.00 جنيه سوداني
|سعر الريال السعودي
|17.33 جنيه سوداني
|سعر اليورو الأوروبي
|72.80 جنيه سوداني
|سعر الدرهم الإماراتي
|17.80 جنيه سوداني
|سعر الريال القطري
|17.83 جنيه سوداني
|سعر الجنيه الاسترليني
|81.25 جنيه سوداني
|سعر الجنيه المصري
|3.91 جنيه سوداني
|أسعار الدينار الكويتي
|226.41 جنيه سوداني
|أسعار الريال العماني
|155.93 جنيه سوداني
|أسعار الدينار البحريني
|144.26 جنيه سوداني
|أسعار الدينار الليبي
|33.12 جنيه سوداني
|أسعار الدولار الأسترالي
|33.34 جنيه سوداني
أسعار صرف الدولار والعملات في السودان في البنك المركزي
يشهد حاليا سوق سعر صرف الدولار في السودان الانخفاض النسبي بعض التقلبات، وذلك ناتج عن القرارات الاقتصادية التي تم اتخذها خلال الفترة الماضية، وكانت أسعار الدولار في البنوك بالسودان على النحو التالي
|اسم البنك
|سعر شراء الدولار
|سعر بيع الدولار
بنك الخرطوم
45.0000
45.2250
بنك بيبلوس أفريقيا
45.0000
45.2250
البنك السعودي السوداني
45.0000
45.2250
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية
45.0000
45.2250
بنك النيل الأزرق المشرق
45.0000
45.2250
البنك السوداني الفرنسي
45.0000
45.2250
بنك التضامن الإسلامي
45.0000
45.2250
بنك قطر الوطني الإسلامي
45.0000
45.2250
بنك الجزيرة السوداني الأردني
45.0000
45.2250
بنك فيصل الإسلامي السوداني
45.0000
45.2250
بنك المال المتحد
45.0000
45.2250
البنك الزراعي السوداني
45.0000
45.2250
البنك السوداني المصري
45.0000
45.2250
البنك الأهلي السوداني
45.0000
45.2250
بنك الثروة الحيوانية
45.0000
45.2250
مصرف السلام
45.0000
45.2250
مصرف التنمية الصناعية
45.0000
45.2250
بنك البركة السوداني
45.0000
45.2250
البنك العربى السودانى
45.0000
45.2250
بنك النيل
45.0000
45.2250
مصرف المزارع التجاري
45.0000
45.2250
بنك العمال الوطني
45.0000
45.2250
بنك أمدرمان الوطني
45.0000
45.2250
بنك أبوظبي الوطني
45.0000
45.2250
البنك العقاري التجاري
45.0000
45.2250
بنك النيلين للتنمية الصناعية
45.0000
45.2250
بنك تنمية الصادرات
45.0000
45.2250
بنك الإستثمار المالي
45.0000
45.2250
بنك آيفوري
45.0000
45.2250
بنك الشمال الإسلامي
45.0000
45.2250
بنك الساحل والصحراء
45.0000
45.2250
البنك الإسلامي السوداني
45.0000
45.2250
البنك الأهلي المصري
45.0000
45.2250
بنك أبوظبي الإسلامي
45.0000
45.2250
بنك قطر الإسلامي
45.0000
45.2250
بنك الخليج
45.0000
45.2250
إجراءات البنك المركزي للسيطرة على السوق الأسود
أشار محافظ البنك إلى أنه وفي إطار محاولة السيطرة على السوق السوداء لتجارة العملة فأنه لن يتم السماح لأي شركة استيراد بوضع أي كمية من الدولار الأمريكي أو غيرها من العملات التي تم الحصول عليها بالشراء من السوق الأسود في الحسابات البنكية لتلك الشركات، ولم يوضح عبد القادر خلال تلك التصريحات قيمة الأحتياطي النقدي الذي تمتلكه السودان من العملات الأجنبية.
أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم
تشهد حاليا عملة السودان الوطنية الجنيه السوداني حالة من الاستقرار النسبي، وذلك في أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية، في البنوك السودانية وأيضا في السوق السوداء لتجارة وتداول العملة، وسوف نستمر معكم في تحديث يومي بمتابعة آخر أخبار بورصة أسعار صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي محدث يومياً إن شاء الله.