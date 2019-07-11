أخبار السودان: رصد أسعار الدولار اليوم السبت 13-7-2019 في السوق الأسود والرسمي

نستعرض معكم أسعار الدولار في السودان مقابل العملة الوطنية الجنيه اليوم، حيث اتخذ البنك المركزي قرار يوم 4 فبراير 2018 الماضي يقوم بموجبه بتحرير سعر الصرف وما تلى ذلك من تخفيض قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، ولعل من أبرزها الدولار الأمريكي الذي تراوح سعره التأشيري وفق تصريحات محافظ البنك المركزي السوداني حازم عبد القادر لوكالة رويترز للأنباء حينها ما بين 28.8 جنيه إلى 31.5 جنيه مقابل كل دولار، وبالتبعية ارتفعت جميع الأسعار في سوق تداول وصرف العملات بالسودان في البنوك والسوق الموازية.

سعر بيع وشراء العملات في السوق الأسود اليوم

البداية مع سعر العملة السودانية في السوق الحرة، حيث يعمل السوق الأسود في السودان على جذب العديد من المواطنين لتجارة العملات من خلاله، وذلك بسبب فارق السعر الكبير بينه وبين السعر الرسمي في البنوك، ويشهد حاليا سعر بيع وشراء العملات الأجنبية في السوق الأسود مقابل الجنيه بعض الاستقرار بالسودان، وكانت أسعار عملة السودان في السوق الحرة اليوم على النحو التالي

العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود سعر الدولار الأمريكي 65.00 جنيه سوداني سعر الريال السعودي 17.33 جنيه سوداني سعر اليورو الأوروبي 72.80 جنيه سوداني سعر الدرهم الإماراتي 17.80 جنيه سوداني سعر الريال القطري 17.83 جنيه سوداني سعر الجنيه الاسترليني 81.25 جنيه سوداني سعر الجنيه المصري 3.91 جنيه سوداني أسعار الدينار الكويتي 226.41 جنيه سوداني أسعار الريال العماني 155.93 جنيه سوداني أسعار الدينار البحريني 144.26 جنيه سوداني أسعار الدينار الليبي 33.12 جنيه سوداني أسعار الدولار الأسترالي 33.34 جنيه سوداني

اقرأ أيضا: أجدد أسعار الذهب في السودان مقابل الجنيه اليوم

أسعار صرف الدولار والعملات في السودان في البنك المركزي

يشهد حاليا سوق سعر صرف الدولار في السودان الانخفاض النسبي بعض التقلبات، وذلك ناتج عن القرارات الاقتصادية التي تم اتخذها خلال الفترة الماضية، وكانت أسعار الدولار في البنوك بالسودان على النحو التالي

اسم البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار بنك الخرطوم 45.0000 45.2250 بنك بيبلوس أفريقيا 45.0000 45.2250 البنك السعودي السوداني 45.0000 45.2250 بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية 45.0000 45.2250 بنك النيل الأزرق المشرق 45.0000 45.2250 البنك السوداني الفرنسي 45.0000 45.2250 بنك التضامن الإسلامي 45.0000 45.2250 بنك قطر الوطني الإسلامي 45.0000 45.2250 بنك الجزيرة السوداني الأردني 45.0000 45.2250 بنك فيصل الإسلامي السوداني 45.0000 45.2250 بنك المال المتحد 45.0000 45.2250 البنك الزراعي السوداني 45.0000 45.2250 البنك السوداني المصري 45.0000 45.2250 البنك الأهلي السوداني 45.0000 45.2250 بنك الثروة الحيوانية 45.0000 45.2250 مصرف السلام 45.0000 45.2250 مصرف التنمية الصناعية 45.0000 45.2250 بنك البركة السوداني 45.0000 45.2250 البنك العربى السودانى 45.0000 45.2250 بنك النيل 45.0000 45.2250 مصرف المزارع التجاري 45.0000 45.2250 بنك العمال الوطني 45.0000 45.2250 بنك أمدرمان الوطني 45.0000 45.2250 بنك أبوظبي الوطني 45.0000 45.2250 البنك العقاري التجاري 45.0000 45.2250 بنك النيلين للتنمية الصناعية 45.0000 45.2250 بنك تنمية الصادرات 45.0000 45.2250 بنك الإستثمار المالي 45.0000 45.2250 بنك آيفوري 45.0000 45.2250 بنك الشمال الإسلامي 45.0000 45.2250 بنك الساحل والصحراء 45.0000 45.2250 البنك الإسلامي السوداني 45.0000 45.2250 البنك الأهلي المصري 45.0000 45.2250 بنك أبوظبي الإسلامي 45.0000 45.2250 بنك قطر الإسلامي 45.0000 45.2250 بنك الخليج 45.0000 45.2250

إجراءات البنك المركزي للسيطرة على السوق الأسود

أشار محافظ البنك إلى أنه وفي إطار محاولة السيطرة على السوق السوداء لتجارة العملة فأنه لن يتم السماح لأي شركة استيراد بوضع أي كمية من الدولار الأمريكي أو غيرها من العملات التي تم الحصول عليها بالشراء من السوق الأسود في الحسابات البنكية لتلك الشركات، ولم يوضح عبد القادر خلال تلك التصريحات قيمة الأحتياطي النقدي الذي تمتلكه السودان من العملات الأجنبية.

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم

تشهد حاليا عملة السودان الوطنية الجنيه السوداني حالة من الاستقرار النسبي، وذلك في أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية، في البنوك السودانية وأيضا في السوق السوداء لتجارة وتداول العملة، وسوف نستمر معكم في تحديث يومي بمتابعة آخر أخبار بورصة أسعار صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي محدث يومياً إن شاء الله.