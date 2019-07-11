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سعر الدولار في ليبيا | الآن أسعار العملات مقابل الدينار الليبي بالبنك المركزي والسوق الموازية اليوم السبت 13-7-2019

كتب أحمد يوسففي آخر تحديث
سعر الدولار في ليبيا | الآن أسعار العملات مقابل الدينار الليبي بالبنك المركزي والسوق الموازية اليوم السبت 13-7-2019
أسعار صرف العملات مقابل الدينار الليبي اليوم

نقدم لكم عبر هذا الموضوع سعر الدولار في ليبيا كذلك أسعار صرف عملة ليبيا الوطنية الدينار مقابل العملات الأجنبية اليوم، حيث نستعرض معكم أخبار سوق بورصة العملات وسعر صرف الدينار الليبي في البنك المركزي وكذلك السوق السوداء، أمام اشهر العملات الدولية والعربية مثل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه المصري والريال السعودي وغيرها الكثير، في تقرير شامل يتناول بورصة الدولار محدث بشكل يومي إن شاء الله.

 

سعر الدولار مقابل الدينار الليبي اليوم

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي صباح اليوم في البنك المركزي حالة من الاستقرار النسبي، حيث تراوح سعر الشراء بقيمة 1.3925 دينار أما سعر البيع فكان 1.3995 دينار ليبي، بينما يختلف سعر الدولار في السوق الموازي أو ما يعرف بالسوق السوداء في ليبيا بدرجة كبيرة حيث كان كان السعر اليوم 4.48 لكل دولار، ليزيد بذلك بشكل عام السعر في السوق الموازي بنسبة كبيرة تصل إلى ثلاثة أضعاف سعر الدولار الرسمي في البنوك الليبية.

سعر الدولار اليوم
سعر صرف الدولار في ليبيا اليوم

 

أسعار صرف العملات اليوم في ليبيا السوق السوداء

هذا الجدول يحتوي على سعر بيع وشراء الدينار الليبي مقابل أشهر العملات وذلك في السوق السوداء، مع ملاحظة أن الأسعار تتغير باستمرار وفق عدة عوامل على مدار الساعة ولعل من أبرزها المدينة التي تحدث فيها المعاملة، حيث كانت الأسعار على النحو التالي

العملةسعر البيعسعر الشراء
الدولار الامريكي4.48 دينار4.47 دينار
اليورو5.03 دينار4.95 دينار
الجنية الاسترليني5.59 دينار5.51 دينار
الليرة التركية0.79 دينار0.71 دينار
الدينار التونسي1.55 دينار1.47 دينار
الجنية المصري0.258 دينار0.250 دينار
الدولار الكندي3.30 دينار3.22 دينار

 

أسعار صرف العملات مقابل الدينار الليبي اليوم في البنك المركزي

هذا الجدول يحتوي على أسعار صرف العملات الرسمية من قبل البنك المركزي الليبي وفق آخر تحديث له بشأن اسعار العملات حيث كان سعر صرف الدينار اليوم على النحو التالي

العملةالوحدةبيعشراء
الجنيه الاسترلينيجنيه واحد1.7531 د‫.‬ل1.7444 د‫.‬ل
اليورويورو واحد1.5769 د‫.‬ل1.569 د‫.‬ل
الدولار الامريكيدولار واحد1.3995 د‫.‬ل1.3925 د‫.‬ل
الدولار الكنديدولار واحد1.0716 د‫.‬ل1.0662 د‫.‬ل
الدولار الاستراليدولار واحد0.9754 د‫.‬ل0.9706 د‫.‬ل
الفرنك السويسريفرنك واحد1.4177 د‫.‬ل1.4107 د‫.‬ل
الكرونر السويديكرونر واحد0.1487 د‫.‬ل0.148 د‫.‬ل
الكرونر النرويجيكرونر واحد0.1635 د‫.‬ل0.1626 د‫.‬ل
الكرونر الدنمركيكرونر واحد0.2113 د‫.‬ل0.2102 د‫.‬ل
الين الياباني100 ين1.3 د‫.‬ل1.29 د‫.‬ل
الريال السعوديريال واحد0.3731 د‫.‬ل0.3713 د‫.‬ل
الدرهم الاماراتيدرهم واحد0.381 د‫.‬ل0.3791 د‫.‬ل
الدينار التونسيدينار واحد0.4844 د‫.‬ل0.4819 د‫.‬ل
الدينار الجزائري10 دينار0.117 د‫.‬ل0.117 د‫.‬ل
الدرهم المغربيدرهم واحد0.1465 د‫.‬ل0.1457 د‫.‬ل
اوقية موريتانية100 اوقية0.39 د‫.‬ل0.39 د‫.‬ل
فرنك افريقي100 فرنـك0.24 د‫.‬ل0.24 د‫.‬ل
الروبل الروسي10 روبل0.222 د‫.‬ل0.221 د‫.‬ل
الليرة التركيةليـرة0.2467 د‫.‬ل0.2455 د‫.‬ل
الايوان الصينيإيوان واحد0.2038 د‫.‬ل0.2028 د‫.‬ل

 

سعر الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

تتواجد العديد من العمالة المصرية للعمل في دولة ليبيا وكذلك يتواجد العديد من الشعب الليبي في مصر، ونتيجة لذلك يمثل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدينار الليبي أحد الاهتمامات المشتركة بين الفئتين، ووصل سعر الدينار مقابل الجنيه اليوم في السوق السوداء ما قيمته 0.258 لكل جنيه مصري، ورغم حظر الدولة المصرية السفر إلى ليبيا بشكل رسمي إلا أن أغلب العمالة المصرية تقوم بعملية هروب عبر الحدود الغربية، وذلك بحثا عن العمل ولقمة العيش، رغم الظروف الأمنية والسياسية الصعبة التي تمر بها ليبيا حاليا.

 

سعر صرف الدينار الليبي اليوم السبت

شهد سعر الصرف الخاص بالدينار في السوق السوداء اليوم بعض الانخفاض أمام العملات الأجنبية، بينما شهد استقرار في اسعار تداول البنك المركزي الليبي، وسوف نستمر في متابعة آخر تحديثات الخاصة بأسعار صرف العملات في ليبيا لحظة بلحظة.

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عن الكاتب

أحمد يوسف

كاتب يهتم بالشأن العربي العام سواء كان سياسي أو أقتصادي أو رياضي ...إلخ، توجد العديد من الشخصيات التى تأثرت بها في حياتي ومن أهمهم العالم الدكتور أحمد زويل، أحب مجال الكتابة والتدوين الإلكتروني، لذلك التحقت بالعمل فى واحد من أهم المواقع الإلكترونية الإخبارية نجوم مصرية.