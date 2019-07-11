أسعار الدولار والعملات في السودان اليوم مقابل الجنيه في البنوك والسوق الأسود السبت 13-7-2019

نستعرض معكم أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم، وذلك في البنوك السودانية وكذلك السوق الأسود لتجارة وتداول العملات الأجنبية، وفق آخر تحديث لأسعار العملات في البنوك السودانية والسوق الأسود، حيث يشهد سعر صرف عملة السودان الوطنية الجنيه بعض التذبذب في الأسعار خلال الأيام الماضية، وذلك ناتج عن القرارات الجديدة التي اتخذها بنك السودان المركزي في شهر فبراير 2018 بشأن تخفيض وتحديد سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار واليورو والاسترليني وغيرها من العملات الدولية، ويهدف البنك المركزي السوداني من وراء تلك الخطوة الإصلاحية السيطرة على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار خلال الأيام الماضية، وسوف نقدم لكم من خلال هذا الموضوع أسعار صرف العملات في السودان مقابل الجنيه السوداني في البنوك الرسمية وكذلك السوق الأسود في تقرير شامل محدث بشكل يومي.

أسعار الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية في السوق الأسود

تنتشر في العديد من دول العالم فكرة تجارة وتداول العملات في السوق السوداء، وذلك استغلال لبعض الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدول، ويشهد سعر صرف الدولار واليورو والعملات في السوق الأسود بالسودان زيادة ملاحظة في الأسعار عن السعر المتداول في البنوك، وكان السعر في السوق الحرة وفق مؤشر النيلين اليوم على النحو التالي

العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود سعر الدولار الأمريكي 65.00 جنيه سوداني سعر الريال السعودي 17.33 جنيه سوداني سعر اليورو الأوروبي 72.80 جنيه سوداني سعر الدرهم الإماراتي 17.80 جنيه سوداني سعر الريال القطري 17.83 جنيه سوداني سعر الجنيه الاسترليني 81.25 جنيه سوداني سعر الجنيه المصري 3.91 جنيه سوداني أسعار الدينار الكويتي 226.41 جنيه سوداني أسعار الريال العماني 155.93 جنيه سوداني أسعار الدينار البحريني 144.26 جنيه سوداني أسعار الدينار الليبي 33.12 جنيه سوداني أسعار الدولار الأسترالي 33.34 جنيه سوداني

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سعر الدولار في البنوك السودانية اليوم

يعتبر الدولار العملة الدولية الأولي في مجال التجارة العالمية، ويؤثر مستوى سعر صرف الدولار على العديد من المنتجات والخدمات التي تقدمها الدول وكذلك الأفراد، حيث كان سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم في البنوك وفق آخر سعر معلن على موقع البنك السوداني المركزي على النحو التالي

اسم البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار بنك الخرطوم 45.0000 45.2250 بنك بيبلوس أفريقيا 45.0000 45.2250 البنك السعودي السوداني 45.0000 45.2250 بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية 45.0000 45.2250 بنك النيل الأزرق المشرق 45.0000 45.2250 البنك السوداني الفرنسي 45.0000 45.2250 بنك التضامن الإسلامي 45.0000 45.2250 بنك قطر الوطني الإسلامي 45.0000 45.2250 بنك الجزيرة السوداني الأردني 45.0000 45.2250 بنك فيصل الإسلامي السوداني 45.0000 45.2250 بنك المال المتحد 45.0000 45.2250 البنك الزراعي السوداني 45.0000 45.2250 البنك السوداني المصري 45.0000 45.2250 البنك الأهلي السوداني 45.0000 45.2250 بنك الثروة الحيوانية 45.0000 45.2250 مصرف السلام 45.0000 45.2250 مصرف التنمية الصناعية 45.0000 45.2250 بنك البركة السوداني 45.0000 45.2250 البنك العربى السودانى 45.0000 45.2250 بنك النيل 45.0000 45.2250 مصرف المزارع التجاري 45.0000 45.2250 بنك العمال الوطني 45.0000 45.2250 بنك أمدرمان الوطني 45.0000 45.2250 بنك أبوظبي الوطني 45.0000 45.2250 البنك العقاري التجاري 45.0000 45.2250 بنك النيلين للتنمية الصناعية 45.0000 45.2250 بنك تنمية الصادرات 45.0000 45.2250 بنك الإستثمار المالي 45.0000 45.2250 بنك آيفوري 45.0000 45.2250 بنك الشمال الإسلامي 45.0000 45.2250 بنك الساحل والصحراء 45.0000 45.2250 البنك الإسلامي السوداني 45.0000 45.2250 البنك الأهلي المصري 45.0000 45.2250 بنك أبوظبي الإسلامي 45.0000 45.2250 بنك قطر الإسلامي 45.0000 45.2250 بنك الخليج 45.0000 45.2250

سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني

العملة الثانية من حيث الأهمية في سوق صرف العملات في السودان هي عملة دول الاتحاد الأوروبي، وكان سعر صرف اليورو اليوم مقابل العملة الوطنية السودانية في البنك المركزي السوداني والبنوك السودانية على النحو التالي

اسم البنك سعر شراء اليورو سعر بيع اليورو بنك الخرطوم 51.0705 51.3259 بنك بيبلوس أفريقيا 51.0705 51.4357 البنك السعودي السوداني 51.0705 51.3259 بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية 51.0705 51.3259 بنك النيل الأزرق المشرق 51.0705 51.3259 البنك السوداني الفرنسي 51.0705 51.4357 بنك التضامن الإسلامي 51.0705 51.3259 بنك قطر الوطني الإسلامي 50.9226 51.1772 بنك الجزيرة السوداني الأردني 51.0705 51.3258 بنك فيصل الإسلامي السوداني 51.0705 51.3259 بنك المال المتحد 51.0705 51.3259 البنك الزراعي السوداني 51.0899 51.3453 البنك السوداني المصري 51.0705 51.3259 البنك الأهلي السوداني 51.0705 51.3260 بنك الثروة الحيوانية 51.0705 51.3260 مصرف السلام 51.0705 51.3259 مصرف التنمية الصناعية 51.0705 51.3260 بنك البركة السوداني 51.0705 51.4357 البنك العربى السودانى 51.0705 51.3259 بنك النيل 51.0705 51.3259 مصرف المزارع التجاري 51.0705 51.0705 بنك العمال الوطني 51.0705 51.3259 بنك أمدرمان الوطني 51.0700 51.3260 بنك أبوظبي الوطني 51.0705 51.3259 البنك العقاري التجاري 51.0705 51.3259 بنك النيلين للتنمية الصناعية 51.0705 51.3259 بنك تنمية الصادرات 51.0705 51.3259 بنك الإستثمار المالي 51.0705 51.1982 بنك آيفوري 51.0705 51.3259 بنك الشمال الإسلامي 51.0705 51.3259 بنك الساحل والصحراء 51.0705 51.3259 البنك الإسلامي السوداني 0.4164 51.3450 البنك الأهلي المصري 51.0705 51.3259 بنك أبوظبي الإسلامي 51.0705 51.3259 بنك قطر الإسلامي 51.0705 51.3259 بنك الخليج 51.0705 51.3259

أسعار صرف العملات في السودان اليوم السبت

يشهد سوق تداول وصرف العملات في السودان حاليا موجة من الاستقرار النسبي في الأسعار، وذلك بعد حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار خلال الأيام الماضية الناتج عن الخوف والحذر من تداول وتجارة العملة وذلك بعد قرار البنك المركزي السوداني بتخفيض قيمة الجنيه السوداني الذي اتخذه خلال الأشهر الماضية، مما أدى إلى شبه شلل في حركة تداول العملات في السودان، وكانت أسعار العملات في السودان اليوم في السوق الأسود وفق ما سبق ذكره، وسوف نستمر معكم في متابعة آخر تطورات أسعار الجنيه السوداني مقابل العملات يوميا إن شاء الله.