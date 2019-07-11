أسعار الدولار والعملات في السودان اليوم مقابل الجنيه في البنوك والسوق الأسود السبت 13-7-2019

نستعرض معكم أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم، وذلك في البنوك السودانية وكذلك السوق الأسود لتجارة وتداول العملات الأجنبية، وفق آخر تحديث لأسعار العملات في البنوك السودانية والسوق الأسود، حيث يشهد سعر صرف عملة السودان الوطنية الجنيه بعض التذبذب في الأسعار خلال الأيام الماضية، وذلك ناتج عن القرارات الجديدة التي اتخذها بنك السودان المركزي في شهر فبراير 2018 بشأن تخفيض وتحديد سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار واليورو والاسترليني وغيرها من العملات الدولية، ويهدف البنك المركزي السوداني من وراء تلك الخطوة الإصلاحية السيطرة على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار خلال الأيام الماضية، وسوف نقدم لكم من خلال هذا الموضوع أسعار صرف العملات في السودان مقابل الجنيه السوداني في البنوك الرسمية وكذلك السوق الأسود في تقرير شامل محدث بشكل يومي.
أسعار الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية في السوق الأسود
تنتشر في العديد من دول العالم فكرة تجارة وتداول العملات في السوق السوداء، وذلك استغلال لبعض الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدول، ويشهد سعر صرف الدولار واليورو والعملات في السوق الأسود بالسودان زيادة ملاحظة في الأسعار عن السعر المتداول في البنوك، وكان السعر في السوق الحرة وفق مؤشر النيلين اليوم على النحو التالي
|العملة الأجنبية
|السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود
|سعر الدولار الأمريكي
|65.00 جنيه سوداني
|سعر الريال السعودي
|17.33 جنيه سوداني
|سعر اليورو الأوروبي
|72.80 جنيه سوداني
|سعر الدرهم الإماراتي
|17.80 جنيه سوداني
|سعر الريال القطري
|17.83 جنيه سوداني
|سعر الجنيه الاسترليني
|81.25 جنيه سوداني
|سعر الجنيه المصري
|3.91 جنيه سوداني
|أسعار الدينار الكويتي
|226.41 جنيه سوداني
|أسعار الريال العماني
|155.93 جنيه سوداني
|أسعار الدينار البحريني
|144.26 جنيه سوداني
|أسعار الدينار الليبي
|33.12 جنيه سوداني
|أسعار الدولار الأسترالي
|33.34 جنيه سوداني
سعر الدولار في البنوك السودانية اليوم
يعتبر الدولار العملة الدولية الأولي في مجال التجارة العالمية، ويؤثر مستوى سعر صرف الدولار على العديد من المنتجات والخدمات التي تقدمها الدول وكذلك الأفراد، حيث كان سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم في البنوك وفق آخر سعر معلن على موقع البنك السوداني المركزي على النحو التالي
|اسم البنك
|سعر شراء الدولار
|سعر بيع الدولار
بنك الخرطوم
45.0000
45.2250
بنك بيبلوس أفريقيا
45.0000
45.2250
البنك السعودي السوداني
45.0000
45.2250
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية
45.0000
45.2250
بنك النيل الأزرق المشرق
45.0000
45.2250
البنك السوداني الفرنسي
45.0000
45.2250
بنك التضامن الإسلامي
45.0000
45.2250
بنك قطر الوطني الإسلامي
45.0000
45.2250
بنك الجزيرة السوداني الأردني
45.0000
45.2250
بنك فيصل الإسلامي السوداني
45.0000
45.2250
بنك المال المتحد
45.0000
45.2250
البنك الزراعي السوداني
45.0000
45.2250
البنك السوداني المصري
45.0000
45.2250
البنك الأهلي السوداني
45.0000
45.2250
بنك الثروة الحيوانية
45.0000
45.2250
مصرف السلام
45.0000
45.2250
مصرف التنمية الصناعية
45.0000
45.2250
بنك البركة السوداني
45.0000
45.2250
البنك العربى السودانى
45.0000
45.2250
بنك النيل
45.0000
45.2250
مصرف المزارع التجاري
45.0000
45.2250
بنك العمال الوطني
45.0000
45.2250
بنك أمدرمان الوطني
45.0000
45.2250
بنك أبوظبي الوطني
45.0000
45.2250
البنك العقاري التجاري
45.0000
45.2250
بنك النيلين للتنمية الصناعية
45.0000
45.2250
بنك تنمية الصادرات
45.0000
45.2250
بنك الإستثمار المالي
45.0000
45.2250
بنك آيفوري
45.0000
45.2250
بنك الشمال الإسلامي
45.0000
45.2250
بنك الساحل والصحراء
45.0000
45.2250
البنك الإسلامي السوداني
45.0000
45.2250
البنك الأهلي المصري
45.0000
45.2250
بنك أبوظبي الإسلامي
45.0000
45.2250
بنك قطر الإسلامي
45.0000
45.2250
بنك الخليج
45.0000
45.2250
سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني
العملة الثانية من حيث الأهمية في سوق صرف العملات في السودان هي عملة دول الاتحاد الأوروبي، وكان سعر صرف اليورو اليوم مقابل العملة الوطنية السودانية في البنك المركزي السوداني والبنوك السودانية على النحو التالي
|اسم البنك
|سعر شراء اليورو
|سعر بيع اليورو
بنك الخرطوم
51.3259
بنك بيبلوس أفريقيا
51.4357
البنك السعودي السوداني
51.3259
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية
51.3259
بنك النيل الأزرق المشرق
51.3259
البنك السوداني الفرنسي
51.4357
بنك التضامن الإسلامي
51.3259
بنك قطر الوطني الإسلامي
51.1772
بنك الجزيرة السوداني الأردني
51.3258
بنك فيصل الإسلامي السوداني
51.3259
بنك المال المتحد
51.3259
البنك الزراعي السوداني
51.3453
البنك السوداني المصري
51.3259
البنك الأهلي السوداني
51.3260
بنك الثروة الحيوانية
51.3260
مصرف السلام
51.3259
مصرف التنمية الصناعية
51.3260
بنك البركة السوداني
51.4357
البنك العربى السودانى
51.3259
بنك النيل
51.3259
مصرف المزارع التجاري
51.0705
بنك العمال الوطني
51.3259
بنك أمدرمان الوطني
51.3260
بنك أبوظبي الوطني
51.3259
البنك العقاري التجاري
51.3259
بنك النيلين للتنمية الصناعية
51.3259
بنك تنمية الصادرات
51.3259
بنك الإستثمار المالي
51.1982
بنك آيفوري
51.3259
بنك الشمال الإسلامي
51.3259
بنك الساحل والصحراء
51.3259
البنك الإسلامي السوداني
51.3450
البنك الأهلي المصري
51.3259
بنك أبوظبي الإسلامي
51.3259
بنك قطر الإسلامي
51.3259
بنك الخليج
51.3259
أسعار صرف العملات في السودان اليوم السبت
يشهد سوق تداول وصرف العملات في السودان حاليا موجة من الاستقرار النسبي في الأسعار، وذلك بعد حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار خلال الأيام الماضية الناتج عن الخوف والحذر من تداول وتجارة العملة وذلك بعد قرار البنك المركزي السوداني بتخفيض قيمة الجنيه السوداني الذي اتخذه خلال الأشهر الماضية، مما أدى إلى شبه شلل في حركة تداول العملات في السودان، وكانت أسعار العملات في السودان اليوم في السوق الأسود وفق ما سبق ذكره، وسوف نستمر معكم في متابعة آخر تطورات أسعار الجنيه السوداني مقابل العملات يوميا إن شاء الله.