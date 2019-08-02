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أسعار الدولار الأمريكي اليوم السبت 3 أغسطس 2019 في البنوك المصرية

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
أسعار الدولار الأمريكي اليوم السبت 3 أغسطس 2019 في البنوك المصرية
سعر الدولار

يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة أحدث التطورات التي تشهدها العملات الأجنبية في السوق الاقتصادي المصري ، ويأتي على رأس تلك العملات ، العملة الأمريكية ، حيث يعتبر الدولار الأمريكي هو العملة الأكثر انتشارًا وهيمنة على العالم أجمع ، ونقوم اليوم من خلال موقع نجوم مصرية بتقديم أدق وأحدث أسعار الدولار الأمريكي لليوم السبت الموافق الثالث من شهر أغسطس لعام 2019 ، وذلك في مختلف البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية.

​​​​​​​أسعار الدولار اليوم السبت في البنوك العاملة بمصر

  • بنك الإستثمار العربي AIB

16.540 جنيه مصري للشراء.

16.640 جنيه مصري للبيع

  • البنك العقاري المصري

16.540 جنيه مصري للشراء.

16.640 جنيه مصري للبيع.

  • بنك التنمية الصناعية

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الكويت الوطني NBK

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

  • بنك التعمير والإسكان

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

  • المصرف العربي الدولي

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

  • البنك الأهلي المصري

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

  • بنك مصر

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع

  • بنك كريدى أجريكول

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع

  • بنك البركة

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.650 جنيه مصري للبيع.

  • البنك المصري الخليجي

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

  • البنك العربي الأفريقي الدولي

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

  • بنك بلوم

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع

  • البنك الأهلي اليوناني

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

  • بنك مصر إيران التنمية

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

  • بنك قناة السويس

16.530 جنيه مصري للشراء.

16.630 جنيه مصري للبيع.

  • البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

  • المصرف المتحد

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

  • بنك المشرق

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

  • البنك المصري لتنمية الصادرات

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

  • بنك اتش اس بى سى HSBC

16.520 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

  • بنك عودة

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

  • بنك الإسكندرية

16.510 جنيه مصري للشراء.

16.610 جنيه مصري للبيع.

  • البنك المركزي المصري

16.502 جنيه مصري للشراء.

16.624 جنيه مصري للبيع.

  • البنك التجاري الدولي (CIB)

16.500 جنيه مصري للشراء.

16.620 جنيه مصري للبيع.

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

خريجة كلية الإعلام جامعة القاهرة، مهتمة بصناعة الأفلام، وكل ما يخدم المجتمع، أسعى لتوصيل ما تعلمته للآخرين.

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