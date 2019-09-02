شعبة الثروة الداجنة| استمرار انخفاض أسعار الدواجن .. طبق البيض تراجع نحو 11 جنيه خلال الأسبوع الجاري

أكّد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية ، عبدالعزيز السيد ، من خلال تصريحات صحفية اليوم الإثنين على استمرار انخفاض أسعار الدواجن، وأن سعر طبق البيض تراجع خلال الأسبوع الحالي بنحو 11 جنيه ليسجل ما بين 29 و 30 جنيه، كما تراجعت أسعار اللحوم البيضاء ليسجل كيلو الابيض بين 20 و 21 جنيه، واشار السيد إلى أن أسعار الدواجن تراجعت خلال الاسابيع الاخيرة الماضية بشكل ملحوظ، حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع ما بين 15 و 16 جنيه وكرتونة البيض وصلت تسليم المزرعة لـ24 جنيه.

انخفاض أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم

وفقًا لتصريحات عبدالعزيز السيد، تسجل أسعار الدواجن اليوم كما يلي:

سعر كيلو الأبيض: 20 – 21 جنيه.

سعر كيلو أوراك الأبيض:24 جنيه.

سعر كيلو البانيه : 70 جنيه.

سعر كيلو الساسو: 37 جنيه.

سعر كيلو البلدي: 40 جنيه.

سعر كيلو الرومي: 47 جنيه.

سعر كيلو البط : 45 جنيه.

سعر كرتونة البيض تسليم المزرعة 24 جنيه، وللمستهلك 27 جنيه على الأكثر.

انخفاض أسعار الدواجن أزمة لصغار المربين

وأوضح السيد أن قطاع الثروة الداجنة يعاني أزمة كبيرة بالنسبة لصغار المربين نتيجة لانخفاض أسعار الدواجن خلال الأسبوعين الماضيين، حيث لا تصل الأسعار إلى مستوى التكلفة، وتبلغ خسارة الطائر للمربي 10 جنيهات، مما يعني خسارة المربين خلال ثلاثة أسابيع الأخيرة نحو نصف مليار جنيه، على اعتبار أن الإنتاج اليومي يصل إلى مليون ونصف المليون طائر.

ولفت السيد إلى أن إلغاء الدولار الجمركي لن يكون له تأثير على أسعار الدواجن على الإطلاق، حيث لو كان هناك زيادة في أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة فلن تكون كبيرة وغير ملحوظة على الإطلاق.

أسعار الأسماك واللحوم اليوم

ويالمقابل شهدت أسعار الأسماك في الأسواق الشعبية وسجلت اليوم:

سعركيلو البلطي: بين 35 و43 جنيه.

سعركيلو البوري بين 75 و83 جنيه.

سعركيلو الدنيس 170 جنيه.

سعركيلو القاروص 180 جنيه.

سعركيلو الثعابين 150 جنيه.

سعركيلو المكرونة بين 50 و75 جنيه.

سعركيلو الجمبري بين 150 و250 جنيه.

سعركيلو الكابوريا بين 80 و160 جنيه.

وكذلك سادت حالة الاستقرار أيضًا على أسعار اللحوم لتسجل اليوم: