أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض في مصر الأربعاء 28 مايو 2025: استقرار نسبي بالسوق المحلي

تشهد أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض في مصر حالة من الاستقرار النسبي بالتزامن مع توازن العرض والطلب في الأسواق المحلية، بالتحديد مع دخول موسم الصيف الذي ينعكس عادةً على مستويات الاستهلاك. ومع حلول اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، تواصل الأسعار تحركها في نطاق محدود دون تسجيل قفزات كبيرة، ما يعكس حالة من الترقب لدى التجار والمستهلكين على حد سواء.

أسعار الدواجن اليوم في المزارع والمستهلك

استقر سعر الدجاج الأبيض عند 81 جنيهًا للكيلو في المزرعة، بينما يُباع للمستهلك بسعر 90 جنيهًا. وسجل الدجاج الساسو بين 85 و86 جنيهًا في المزرعة، ويصل سعره للمستهلك إلى 95–97 جنيهًا. أما الدجاج البلدي، فبلغ سعره 100 جنيه في المزرعة، ويُطرح للمستهلك بـ 110 جنيهات، وسط طلب أقل مقارنةً بالدواجن البيضاء.

الصنف سعر المزرعة سعر المستهلك اللحم الأبيض 81 جنيه 90 جنيه اللحم الساسو 85 – 86 جنيه 95 – 97 جنيه اللحم البلدي 100 جنيه 110 جنيه

أسعار الكتاكيت في المزارع

شهدت أسعار الكتاكيت استقرارًا مع تفاوت طفيف بين الشركات، وسط تراجع نسبي في الطلب على بعض الأنواع:

النوع أعلى سعر أقل سعر كتكوت أبيض (قطعان) 36.5 جنيه 36 جنيه كتكوت ساسو بيور 14 جنيه 13 جنيه كتكوت ساسو 14 جنيه 13 جنيه كتكوت بلدي 7.5 جنيه 7 جنيه كتكوت هجين 10 جنيه 9 جنيه كتكوت جيل ثاني 12 جنيه 11 جنيه كتكوت روزي بيور 14 جنيه 13 جنيه

أسعار البيض في الأسواق

استمرت أسعار البيض في مستوياتها السابقة دون تغيير ملحوظ، مع وجود فرق بسيط بين أقل وأعلى سعر حسب الجودة والمصدر:

النوع سعر المزرعة سعر المستهلك بيض أبيض 135 – 140 جنيه 145 – 150 جنيه بيض أحمر 140 – 144 جنيه 150 – 155 جنيه بيض بلدي 109 – 110 جنيه 120 – 125 جنيه

أسعار البط اليوم

النوع سعر المزرعة سعر المستهلك بط مسكوفي (عمر يوم) 42 – 43 جنيه — بط فرنساوي 19 – 20 جنيه — بط بغال محلي 32 – 33 جنيه —

أسعار أمهات الدواجن وبعض الأصناف الأخرى

النوع أعلى سعر أقل سعر أمهات هبرد كبير 68 جنيه غير متوفر أحمر بياض أرضي — — أحمر بياض سلك — — أمهات H أرضي — — معلن شركات الكتاكيت 54 جنيه 40 جنيه

تنويه: بعض الأصناف لم تُسجل لها أسعار تنفيذ فعلية حتى اللحظة، أو لم يتم الإعلان عنها رسميًا من الشركات الموردة.

تحليل سريع

تعكس مستويات الأسعار الحالية حالة من التوازن في السوق، خصوصًا لفئة الدواجن البيضاء والبيض الأحمر. كما لا تزال الفراخ البلدي تحافظ على سعرها المرتفع نظرًا لقلة المعروض وارتفاع تكلفة التربية. ويُتوقع أن تظل الأسعار مستقرة خلال الأيام المقبلة ما لم تحدث تغييرات كبيرة في المعروض أو حركة السوق عمومًا.