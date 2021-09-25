أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 25 سبتمبر 2021

أسعار الدواجن اليوم، بحسب عبد العزيز السيد رئيس شعبة ثروة الدواجن، يبحث آلاف ربات البيوت وأصحاب المزارع عن أسعار الدواجن بشكل يومي، وحافظت البورصة على استقرارها بالأسواق المحلية اليوم السبت 25 سبتمبر عام 2021.

يبلغ عدد العاملين المصريين في قطاع الدواجن 500 ألف عامل في مصر، يعيش حوالي 2.5 مليون شخص في المزارع والمنشآت الكبيرة، مع إنتاج دواجن محلي يومي يصل إلى 4 ملايين دجاجة، ونقدم لكم اليوم السبت أسعار الدواجن”الفراخ” على موقعنا نجوم مصرية.

أسعار الدواجن اليوم السبت 25 سبتمبر 2021

استقرت الأسعار في الأسواق المحلية خلال الأسابيع الماضية، ونقدم لكم أسعار الدجاج اليوم السبت:

أسعار الدواجن البيضاء: سعر كيلو دواجن المزرعة ما بين 25 و 27 جنيها، بينما سعر كيلو الدجاج البلدي حوالي 43 جنيهاً مصرياً.

أسعار البط: سعر كيلو البط الأبيض حوالي 36 جنيهاً في المزارع و 44 جنيهاً للعميل، وقد استقر سعر كيلو البط الأبيض عند 36 جنيهاً اليوم السبت.

واستقرت أسعار الكتاكيت البيضاء بين سبعة إلى تسعة جنيهات في المزارع، بينما يبلغ سعر البط المسكوفي البالغ من العمر 17 يومًا حوالي 40 جنيهاً وسعر كتكوت الديك الرومي الأبيض في بعمر يوم واحد حوالي 65 جنيهاً.

كيلوغرام من الأوراك يكلف حوالي 36 جنيه، في حين أن كيلو الصدور بحوالي 65 جنيهاً.

وتبلغ الأسعار الاستهلاكية لجوز الحمام حوالي 52 جنيهاً، بينما يبلغ سعر المزارع حوالي 50 جنيها، ويتراوح سعر السمان بين 25 و 30 جنيهاً.

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سعر كرتونة البيض اليوم

بلغ إنتاج مصر المحلي من البيض أكثر من 13 مليار بيضة سنويًا، وهو ما يكفي لتلبية متطلبات السكان مع السماح أيضًا بالتصدير، وظلت تكلفة علبة البيض الأبيض مستقرة عند 45 إلى 47 جنيها.

وبلغ سعر علبة البيض الأحمر 48 جنيها، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 45 جنيها في المزارع و 52 جنيهاً للمستهلك.