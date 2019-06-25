انخفاض أسعار الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019 و سعر كرتونة البيض

أسعار الدواجن في مصر تشهد انخفاض جديد اليوم الثلاثاء 25-6-2019 بعد أن تراجعت الأسعار منذ الأسبوع الماضي حيث تعد الدواجن من أهم الأشياء التي تهم الشارع المصري ويتابع أسعارها بشكل يومي خاصة بعد ارتفاع أسعار اللحوم لتكون البديل للأسرة عوضا عن اللحوم وكانت مصر شهدت العام الماضي موجة من غلاء الأسعار في جميع السلع والمستلزمات المعيشية مما أدى الى تذبذب الأسعار بشكل عام ومن بينهم أسعار الطيور و الدواجن وسعر البيض والكتاكيت ومن الأسباب التي أدت الى ذلك هو تفاوت سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مما أدى الى ارتفاع أسعار العلف وأسعار الأدوية والتطعيمات الخاصة بتربية الدواجن في مصر والتي يجب أن تكون صحيه وبعيدة عن التلاعب أو الحقن الهرموني الذي قد يتسبب في احداث ضرر للمواطن.

أسعار الدواجن في مصر .

والجدير بالذكر أن ارتفاع سعر الدواجن ينتج عنه ارتفاع بجميع المشتقات فنلاحظ ارتفاع في سعر الكتاكيت وبالتالي يرتفع سعر البيض سواء كان البيض الأبيض أو البيض الأحمر حيث أنه المعوض الوحيد عن عنصر البروتين في حالة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والذي يتم تناوله في الوجبات المختلفة سواء وجبة الإفطار أو الغذاء أو العشاء ولا تستغنى عنه ربة المنزل في تحضير الوجبات والحلويات ومن خلال هذا الجدول التفصيلي نعرض لكم أحدث أسعار الدواجن في مصر.

وكانت الأسواق المصرية شهدت في الفترة السابقة ارتفاع طفيف في سعر الدواجن غير مؤثر على استقرار الأسعار وفي نفس السياق قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن الأسعار مستقرة نتيجة تراجع الطلب خلال الأيام الحالية وذلك يعود الى تحسن الوضع الإقتصادي للبلاد واستقرار سعر الورقة الخضراء في مصر منذ نهاية عام 2017 حتى الأن ومن المتوقع أن يستمر استقرار الأسعار في جميع السلع وخاصة سعر الدواجن الذي يعتمد على استيراد العلف والأداوية من الخارج بالعملة الصعبة.

أسعار الدواجن اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 24.00 جنيه 24.50 جنيه لحم ساسو كيلو 32.00 جنيه 32.50 جنيه لحم بلدي كيلو 36.00 جنيه 36.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض يوم 05.75 جنيه 06.75 جنيه كتكوت ساسو يوم 03.00 جنيه 03.25 جنيه كتكوت بلدي يوم 02.75 جنيه 03.00 جنيه

أسعار البط اليوم النوع العمر أقل سعر أعلى سعر بط بكيني يوم 05.00 جنيه 05.50 جنيه بط مسكوفي يوم 15.20 جنيه 15.50 جنيه بط مولارد يوم 15.00 جنيه 15.50 جنيه

سعر كرتونة البيض في مصر اليوم .

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر بيض أحمر كرتونه 26.00 جنيه 26.50 جنيه بيض أبيض كرتونه 26.00 جنيه 26.50 جنيه بيض بلدي كرتونه 33.00 جنيه 33.50 جنيه

أسباب ارتفاع أسعار الدواجن.

أسعار الأعلاف وهو العامل الأهم للتحكم في سعر الدواجن.

أسعار الطاقة والتي تتمثل في النقل وتدفئة المزارع في شهور الشتاء.

نسبة التضخم، وهي ترتفع بارتفاع أجور العمال لقدرتهم على مواجهة متطلبات المعيشة.

ارتفاع أو انخفاض أسعار البدائل من لحوم حمراء أو أسماك.

كثافة أو انخفاض إنتاج المزارع في كل دورة إنتاج.

السماح أو منع استيراد الدواجن.

تكلفة الرعاية البيطرية من أدوية وأمصال لها عامل مؤثر في تحديد سعر الدواجن.

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