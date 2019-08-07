أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2019 في الأسواق المصرية

شهدت أسعار الدواجن في مختلف الأسواق المصرية حالة من الاستقرار والهدوء لليوم الأربعاء الموافق السابع من شهر أغسطس لعام 2019 ، ونحرص من خلال موقع نجوم مصرية على تقديم تقرير فيما يتعلق بأسعار الدواجن الموجودة في مختلف الأسواق بشكل يومي ، ونوضح لك أسعار اليوم من خلال النقاط التالية.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أغسطس

سعر الكيلو من الدواجن “لحم أبيض” 22.00 جنيه مصري.

سعر الكيلو من الدواجن “لحم ساسو” 36.00 جنيه مصري.

سعر الكيلو من الدواجن “لحم بلدي” 37.00 جنيه مصري.

سعر الكيلو من الدواجن “لحم أمهات” 20.00 جنيه مصري.

سعر بط بكيني عمر يوم من 03.80 جنيه مصري إلى 04.00 جنيه مصري.

سعر بط مسكوفي عمر يوم من 11.50 جنيه مصري إلى 12.00 جنيه مصري.

سعر بط مولارد عمر يوم من 12.50 جنيه إلى 13.00 جنيه مصري.

سعر كتكوت أبيض عمر يوم من 04.75 جنيه إلى 5 جنيه مصري.

سعر كتكوت ساسو عمر يوم من 4 جنيه إلى 04.25 جنيه مصري.

سعر كتكوت بلدي عمر يوم من 03.75 جنيه إلى 04.00 جنيه مصري.

سعر كرتونة بيض أحمر يكون ما بين 34.00 جنيه مصري إلى34.50 جنيه مصري.

سعر كرتونة بيض أبيض يتراوح ما بين 32.00 جنيه مصري إلى32.50 جنيه مصري.

سعر كرتونة بيض بلدي يكون ما بين 35.00 جنيه وصولًا إلى 35.50 جنيه مصري.

ومن الجدير بالذكر أن عدد كبير للغاية من المصريين يقومون بمتابعة مدى تطور أسعار الدواجن في الأسواق سواء من حيث الارتفاع أو الانخفاض ، ويرجع ذلك لكون أسعار لحوم الدواجن تنخفض عن أسعار لحوم المواشي الموجودة في مختلف الأسواق ، كم تعتبر الدواجن من أكثر العناصر والمواد الغذائية التي يزداد معدل انتشارها بين الأسر المصرية ، والتي تتواجد بشكل رئيسي وكبير على موائد طعام المصريين.

كما تجدر الإشارة إلى قيام بعض الأشخاص بالعمل على تربية الكتاكيت ، ويأتي ذلك بسبب انخفاض تكلفة تربيتها ، بالإضافة إلى الرغبة في الاستفادة من لحومها المختلفة بعد أن يتم تربيتها والاعتناء بها بشكل جيد يمكنهم من ذبحها ، كما يذكر أن أسعار الدواجن تختلف ما بين منطقة وأخرى بشكل عام ، وبالأخص تختلف أسعار الدواجن بين الريف والمدينة.