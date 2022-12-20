أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر بسوق العبور للجملة

مع الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار المواد الغذائية، يبحث الكثير من الأسر المصرية عن أسعار الخضار والفاكهة للحصول على أفضل الأسعار، وتعتبر الأسعار بأسواق الجملة وخاصة سوق العبور هي أرخص الأسعار التي يمكن أن تحصل بها على السلعة، وفيما يلي نستعرض سوياً أسعار الخضار والفاكهة بسوق العبور للجملة.

أسعار الخضار اليوم 20 ديسمبر 2022

الصنف السعر للكيلو جرام يبدأ من إلى طماطم 4 6 بطاطس 4 8 بصل 4 6.25 كوسه 6 8.5 جزر 2.5 5.5 فاصوليا 4 5 باذنجان 4.5 5.5 فلفل رومي 6 9 فلفل حامي 6 9 فلفل ألوان 12 20 خيار صوب 5 7 خيار بلدي 3.5 4.5 بسلة 8 12 سبانخ 4 6 قلقاس 4 6

أسعار الفاكهة اليوم 20 ديسمبر 2022

الصنف السعر للكيلو جرام يبدأ من إلى جوافه 3 7 برتقال بلدي 3 5 برتقال سكري 3 6 برتقال أبو سرة 4 6 يوسفي 3 10 ليمون 5 11 عنب كرمسن 10 20 عنب رومي احمر 5 10 تفاح أمريكاني / إيطالي 18 24 تفاح سوري / لبناني 15 19 بلح سماني 4 7 بلح زغلول 5 10 بلح رملي 4 8 تين برشومي 7 13 رمان 5 11 كانتلوب 4 7 كاكا 10 20 فراولة 12 22 كمثرى ثلاجة 0 0

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأسعار السابقة هي الأسعار الفعلية بسوق الجملة من موقع السوق نفسة وليست السعر النهائي لدي تاجر التجزئة، ويجب إضافة عليها قيمة مصروفات النقل وقيمة الفاقد بالإضافة إلى هامش الربح لتاجر التجزئة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الأسعار بنسب متفاوتة.