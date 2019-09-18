تحديث… أسعار الحديد والأسمنت اليوم فى مصرو وآخر سعر لطن الحديد و عز يسجل أعلى سعر

أسعار الحديد والأسمنت اليوم، يتابع عدد كبير من المهتمين بقطاع الإنشاء والتشييد ومواد البناء وأيضا المواطنين والشباب المقبلين على الزواج ، وأصحاب كبرى الشركات الرائدة فى المقاولات والصناعات الكبرى، متابعة أسعار مواد البناء والحديد والاسمنت فى الشركات المصنعة ومخازن التوزيع بشكل دوري وخصوصا” عقب حالة التقلبات التى تظهر على السعر مع تلك التغيرات بسبب سعر الدولار الامريكى وشهدت مواد البناء تأثير كبير بسبب التغيرات والتقلبات مدار الشهور الماضية اعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية بمتابعة أخر واهم أسعار الحديد ومواد البناء من خلال النشرة الاقتصادية ومتابعة تصريحات شعبة التجارة بالغرفة التجارية ، والذى أكد خبراء الاقتصاد خلال الفترة الماضية حول ارتفاع أسعار مواد البناء من الحديد والاسمنت والطوب والجبس وغيرها من المواد التي اشتعلت مؤخرا” بسبب الارتفاع الكبير للعملة الورقية الخضراء الدولار الامريكى فى مصر وخصوصا عقب قرار تعويم الجنيه المصرى.







أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويعتبر الحديد من أقوى الفلزات التى يتم استخدامها فى العديد من الصناعات بسبب صلابة وكثرة استخدامه، ولكن يشغل بال الكثير سعر حديد التسليح والذي يعد من أهم الاسعار بسبب ارتفاعه باستمرار، ونقدم لكم من خلال التقرير التالى كافة المتغيرات التى ظهرت على منتج حديد التسليح في كبرى شركات تصنيع الحديد والمتغيرات فى سعر طن الحديد







تحديث اليوم

مع متابعة كافة التغيرات فى الاسعار للمعادن ومواد البناء حيث يتابع عدد كبير من المهتمين بالبناء والاسعار أسعار الحديد والاسمنت فى مصر بصورة دورية، وخلال سوق الحديد والاسمنت، حيث شهدت حالة من الاستقرار نظراً لاثبات اسعار العملات الورقية وسعر الدولار الجمركي

وعلى الجانب الاخر كشف رئيس شعبة مواد البناء احمد الزينى بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الحديد تترواح بين 11000 الى 11800 بحسب الجونة والنوع ومصاريف النقل







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