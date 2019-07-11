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أسعار الحديد اليوم السبت 13-7-2019 في المحافظات المصرية للمستهلك وتسليم أرض المصنع

كتب أحمد يوسففي آخر تحديث
أسعار الحديد اليوم السبت 13-7-2019 في المحافظات المصرية للمستهلك وتسليم أرض المصنع
أسعار الحديد اليوم للمستهلك في مصر

نقدم لكم أخبار بورصة أسعار الحديد اليوم في المصانع والشركات العاملة والمتواجدة في السوق المصري، حيث نستعرض سعر الحديد اليوم في مصر تسليم أرض المصنع وكذلك سعر الحديد للمستهلك النهائي، لأغلب مصانع حديد التسليح سواء كان منتج حديد عز الذي يعتبر واحد من أشهر المصانع في هذا المجال، أو حديد المصريين والجارحي وبيشاي ومصر ستيل وغيرها الكثير، وتشهد حاليا أسعار الحديد في مصر بعض الاستقرار، وذلك بعد الارتفاعات الكبيرة التي تعرض لها في أواخر عام 2017، ورغم هذا الاستقرار في السعر إلا أنه من وجهة نظر المستهلك المصري فأن متوسط سعر يقارب مستوى 12 ألف جنيه لطن حديد التسليح يعتبر مرتفع نسبيا، مما يؤدي إلى قلة حركة تداول بيع وشراء منتجات الحديد بمختلف أنوعها.

 

أسعار الحديد اليوم في مصر

نستعرض معكم من خلال الجدول التالي أسعار حديد التسليح في مصر، وتشمل ثلاثة أسعار هي سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع، وسعر طن الحديد تسليم المستهلك الذي ينقسم وفق محافظة المستهلك سواء كانت في الوجه البحري أو الوجه القبلي، حيث تؤدي أسعار وتكاليف النقل إلى اختلاف قيمة سعر الحديد وفق المحافظة المقيم فيها المشتري لسلعة الحديد، وكان سعر الحديد اليوم للمستهلك في مصر الآن على النحو التالي

اسم الشركةاسم المنتجأسعار تسليم المصنعسعر تسليم وجه بحريسعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عزعز118901200012150
شركة حديد عزالدخيلة118901200012150
شركة حديد المصريينالمصريين117801190012050
شركة حديد بشايبيشاي117501185012000
شركة حديد العتالالعتال116501175011900
شركة حديد عطيةعطية116001170011850
شركة حديد مصر ستيلمصر ستيل115751170011850
شركة حديد الجارحيالجارحي116501175011900
 شركة حديد المعاديالمعادي116001170011850
شركة حديد السويس للصلبالسويس116001170011850
مصنع سرحان للصلبسرحان115501165011800
مصنع قوطة للصلبقوطة115501165011800
شركة حديد الجيوشيالجيوشي116001165011800
شركة حديد المراكبيالمراكبي116001165011800
شركة حديد العشريالعشري116001170011850
شركة حديد الكوستيلالكوستيل115001160011750
شركة حديد عيادعياد115501165011800
شركة حديد الكوميالكومي114501155011700
شركة حديد حديدناحديدنا114501155011700
شركة طنطا للصلبطنطا114501155011700
شركة حديد بيانكوبيانكو114001150011650
شركة حديد عنترعنتر114501155011700

 

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الجهاز المركزي للإحصاء يؤكد ارتفاع أسعار الحديد خلال عام

أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له أن أسعار الحديد قد ارتفعت في السوق المصري بشكل ملاحظ، حيث ارتفعت الأسعار بما يصل قيمته 3600 جنيه مصري لكل طن حديد، وذلك في مقارنة بين أسعار الحديد في نوفمبر لعام 2016 ونوفمبر 2017

المنتجالسعر في نوفمبر 2016السعر في نوفمبر 2017نسبة الزيادة
طن حديد التسليح8573.312220.7%42.45
أسمنت عادي 50 كم4044.4%11
أسمنت أبيض 50 كم8092.70%15.87
أسمنت حديدي 50 كم4048%20

 

كذلك شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعا خلال الفترة الزمنية ذاتها، ولعل أبرز وأهم سبب لذلك الارتفاع هو اتخاذ الحكومة المصرية قرار بتحرير أسعار صرف الجنيه المصري أمام العملات، والذي تم اتخاذه في شهر نوفمبر لعام 2016، كذلك زيادة سعر مدخلات الإنتاج مثل الحديد الخردة وزيادة أسعار البنزين والكهرباء.

سعر الحديد اليوم
ارتفاع سعر الحديد والأسمنت في السوق المصري

 

سعر الحديد في السوق المصرية الآن مبالغ فيه

أكد رئيس شعبة مواد البناء السيد أحمد الزيني أن الأسعار الحالية للحديد في السوق المصري مبالغ فيه بدرجة كبيرة، وقد أوضح الزيني وجهة نظره بأن الأسعار على المستوى الدولي الخاصة بمنتجات ومدخلات صناعة الحديد قد انخفضت بنسبة كبيرة، لكن لم يقابلها انخفاض بنفس القيمة في السوق المحلية، وقد أشار الزيني إلى أن هناك شبهة استغلال للظروف الراهنة التي تمر بها الدولة المصرية من قبل بعض مصانع الحديد، وذلك نتيجة قرار بعض الشركات بعدم تشغيل المصنع بكامل الطاقة الإنتاجية المتاحة له، مما يؤدي إلى قلة المعروض وبالتالي زيادة أسعار الحديد في مصر، وهو ما يعود على تلك المصانع بزيادة في أرباحها الخاصة.

 

رئيس شعبة مواد البناء ينتقد عدم انخفاض أسعار الحديد في السوق المصري

انتقد السيد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في تصريحات له قرار مصانع الحديد الذي تم اتخاذه خلال الأيام السابقة، والذي ترتب عليه انخفاض سعر الحديد في مصر بقيمة 300 جنيه فقط لكل طن، وذلك على الرغم من هبوط أسعار بعض خامات الحديد مثل البيليت عالميا بقيمة 50 دولار، وهو ما يقارب نحو ألف جنيه مصري ورغم ذلك قامت المصانع بتخفيض قيمة الثلث فقط (300 جنيه)، وأشار الزيني إلى أن أسعار الحديد للمستهلك تصل في المتوسط ما بين 12600 إلى 13 ألف جنيه مصري، ويرجع ذلك الاختلاف إلى اسم المصنع المنتج لحديد التسليح.

 

تحديث أسعار الحديد للمستهلك في مصر

الاستقرار يسيطر على سعر الحديد في تعامل اليوم، حيث انخفضت منذ عدة أيام متوسط أسعار الحديد في مصر، ورغم الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة في منتصف العام الماضي إلا أنه بعد أن قرر جهاز حماية المنافسة إحالة العديد من مصانع الحديد في مصر إلى جهاز منع الاحتكار عادت الأسعار إلى الاستقرار بشكل واضح جدا للمتابع لحركة السوق في مصر.

 

أسعار الحديد اليوم في مصر

استقرت أسعار الحديد في السوق المصري اليوم وذلك لليوم السابع على التوالي، بعد انخفضت الأسعار من قبل مصانع الحديد المصرية خلال الأيام الاولى من شهر يناير 2019، وقد شهد سعر الحديد ارتفاعات سابقة في الشهور الأخيرة من عام 2017، وسوف نستمر في تقديم ومتابعة آخر أخبار بورصة الحديد محدثة بشكل يومي إن شاء الله، حيث يعتبر سعر الحديد أحد الاهتمامات البحثية في حياة أغلب المواطنين.

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عن الكاتب

أحمد يوسف

كاتب يهتم بالشأن العربي العام سواء كان سياسي أو أقتصادي أو رياضي ...إلخ، توجد العديد من الشخصيات التى تأثرت بها في حياتي ومن أهمهم العالم الدكتور أحمد زويل، أحب مجال الكتابة والتدوين الإلكتروني، لذلك التحقت بالعمل فى واحد من أهم المواقع الإلكترونية الإخبارية نجوم مصرية.