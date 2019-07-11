أسعار الحديد اليوم السبت 13-7-2019 في المحافظات المصرية للمستهلك وتسليم أرض المصنع

نقدم لكم أخبار بورصة أسعار الحديد اليوم في المصانع والشركات العاملة والمتواجدة في السوق المصري، حيث نستعرض سعر الحديد اليوم في مصر تسليم أرض المصنع وكذلك سعر الحديد للمستهلك النهائي، لأغلب مصانع حديد التسليح سواء كان منتج حديد عز الذي يعتبر واحد من أشهر المصانع في هذا المجال، أو حديد المصريين والجارحي وبيشاي ومصر ستيل وغيرها الكثير، وتشهد حاليا أسعار الحديد في مصر بعض الاستقرار، وذلك بعد الارتفاعات الكبيرة التي تعرض لها في أواخر عام 2017، ورغم هذا الاستقرار في السعر إلا أنه من وجهة نظر المستهلك المصري فأن متوسط سعر يقارب مستوى 12 ألف جنيه لطن حديد التسليح يعتبر مرتفع نسبيا، مما يؤدي إلى قلة حركة تداول بيع وشراء منتجات الحديد بمختلف أنوعها.

أسعار الحديد اليوم في مصر

نستعرض معكم من خلال الجدول التالي أسعار حديد التسليح في مصر، وتشمل ثلاثة أسعار هي سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع، وسعر طن الحديد تسليم المستهلك الذي ينقسم وفق محافظة المستهلك سواء كانت في الوجه البحري أو الوجه القبلي، حيث تؤدي أسعار وتكاليف النقل إلى اختلاف قيمة سعر الحديد وفق المحافظة المقيم فيها المشتري لسلعة الحديد، وكان سعر الحديد اليوم للمستهلك في مصر الآن على النحو التالي

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي شركة حديد عز عز 11890 12000 12150 شركة حديد عز الدخيلة 11890 12000 12150 شركة حديد المصريين المصريين 11780 11900 12050 شركة حديد بشاي بيشاي 11750 11850 12000 شركة حديد العتال العتال 11650 11750 11900 شركة حديد عطية عطية 11600 11700 11850 شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11575 11700 11850 شركة حديد الجارحي الجارحي 11650 11750 11900 شركة حديد المعادي المعادي 11600 11700 11850 شركة حديد السويس للصلب السويس 11600 11700 11850 مصنع سرحان للصلب سرحان 11550 11650 11800 مصنع قوطة للصلب قوطة 11550 11650 11800 شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11600 11650 11800 شركة حديد المراكبي المراكبي 11600 11650 11800 شركة حديد العشري العشري 11600 11700 11850 شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11500 11600 11750 شركة حديد عياد عياد 11550 11650 11800 شركة حديد الكومي الكومي 11450 11550 11700 شركة حديد حديدنا حديدنا 11450 11550 11700 شركة طنطا للصلب طنطا 11450 11550 11700 شركة حديد بيانكو بيانكو 11400 11500 11650 شركة حديد عنتر عنتر 11450 11550 11700

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الجهاز المركزي للإحصاء يؤكد ارتفاع أسعار الحديد خلال عام

أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له أن أسعار الحديد قد ارتفعت في السوق المصري بشكل ملاحظ، حيث ارتفعت الأسعار بما يصل قيمته 3600 جنيه مصري لكل طن حديد، وذلك في مقارنة بين أسعار الحديد في نوفمبر لعام 2016 ونوفمبر 2017

المنتج السعر في نوفمبر 2016 السعر في نوفمبر 2017 نسبة الزيادة طن حديد التسليح 8573.3 12220.7 %42.45 أسمنت عادي 50 كم 40 44.4 %11 أسمنت أبيض 50 كم 80 92.70 %15.87 أسمنت حديدي 50 كم 40 48 %20

كذلك شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعا خلال الفترة الزمنية ذاتها، ولعل أبرز وأهم سبب لذلك الارتفاع هو اتخاذ الحكومة المصرية قرار بتحرير أسعار صرف الجنيه المصري أمام العملات، والذي تم اتخاذه في شهر نوفمبر لعام 2016، كذلك زيادة سعر مدخلات الإنتاج مثل الحديد الخردة وزيادة أسعار البنزين والكهرباء.

سعر الحديد في السوق المصرية الآن مبالغ فيه

أكد رئيس شعبة مواد البناء السيد أحمد الزيني أن الأسعار الحالية للحديد في السوق المصري مبالغ فيه بدرجة كبيرة، وقد أوضح الزيني وجهة نظره بأن الأسعار على المستوى الدولي الخاصة بمنتجات ومدخلات صناعة الحديد قد انخفضت بنسبة كبيرة، لكن لم يقابلها انخفاض بنفس القيمة في السوق المحلية، وقد أشار الزيني إلى أن هناك شبهة استغلال للظروف الراهنة التي تمر بها الدولة المصرية من قبل بعض مصانع الحديد، وذلك نتيجة قرار بعض الشركات بعدم تشغيل المصنع بكامل الطاقة الإنتاجية المتاحة له، مما يؤدي إلى قلة المعروض وبالتالي زيادة أسعار الحديد في مصر، وهو ما يعود على تلك المصانع بزيادة في أرباحها الخاصة.

رئيس شعبة مواد البناء ينتقد عدم انخفاض أسعار الحديد في السوق المصري

انتقد السيد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في تصريحات له قرار مصانع الحديد الذي تم اتخاذه خلال الأيام السابقة، والذي ترتب عليه انخفاض سعر الحديد في مصر بقيمة 300 جنيه فقط لكل طن، وذلك على الرغم من هبوط أسعار بعض خامات الحديد مثل البيليت عالميا بقيمة 50 دولار، وهو ما يقارب نحو ألف جنيه مصري ورغم ذلك قامت المصانع بتخفيض قيمة الثلث فقط (300 جنيه)، وأشار الزيني إلى أن أسعار الحديد للمستهلك تصل في المتوسط ما بين 12600 إلى 13 ألف جنيه مصري، ويرجع ذلك الاختلاف إلى اسم المصنع المنتج لحديد التسليح.

تحديث أسعار الحديد للمستهلك في مصر

الاستقرار يسيطر على سعر الحديد في تعامل اليوم، حيث انخفضت منذ عدة أيام متوسط أسعار الحديد في مصر، ورغم الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة في منتصف العام الماضي إلا أنه بعد أن قرر جهاز حماية المنافسة إحالة العديد من مصانع الحديد في مصر إلى جهاز منع الاحتكار عادت الأسعار إلى الاستقرار بشكل واضح جدا للمتابع لحركة السوق في مصر.

أسعار الحديد اليوم في مصر

استقرت أسعار الحديد في السوق المصري اليوم وذلك لليوم السابع على التوالي، بعد انخفضت الأسعار من قبل مصانع الحديد المصرية خلال الأيام الاولى من شهر يناير 2019، وقد شهد سعر الحديد ارتفاعات سابقة في الشهور الأخيرة من عام 2017، وسوف نستمر في تقديم ومتابعة آخر أخبار بورصة الحديد محدثة بشكل يومي إن شاء الله، حيث يعتبر سعر الحديد أحد الاهتمامات البحثية في حياة أغلب المواطنين.