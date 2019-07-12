أسعار الاضاحى 2019 في هايبر وان Hyper one

يفصلنا القليل من الوقت ونستقبل عيد الاضحى المبارك لعام 1440 هـ / 2019 م، وبهذه المناسبة أعلن هايبر وان عن توفر الأضاحي بفرعي الشيخ زايد والعاشر من رمضان، حيث فتحت باب الحجز للاضاحى والمعاينة واليكم الاسعار المعلن عنها :

خروف برقي من 50 الى 80 كيوجرام سعر الكيلو 76 جنية .

خروف بلدي من 50 الى 90 كيلو جرام سعر الكيلو 62 جنية .

جدي من 20 الى 60 كيلو جرام سعر الكيلو 75 جنية .

عجل بقري سايب من 401 الى 500 كيلو جرام سعر الكيلو 57 جنية .

عجل جاموسي من 351 الى 500 كيلو جرام سعر الكيلو 48 جنية .

عجل بقري سايب من 350 الى 400 كيلو جرام سعر الكيلو 58 جنية .

عجل بقري مربزط من 400 الى 500 كيلو جرام سعر الكيلو 55 جنية .

كبش من 91 الى 110 كيلو جرام سعر الكيلو 58 جنية .

طريقة الحجز

يتم بمكتب الحجز أمام مكتب خدمة العملاء بالدور الارضي بفرع زايد .

دفعة الحجز

العجول 10000 جنية .

الخراف 2000 جنية .

الجدي 1000 جنية .

المعاينة بالنسبة لفرع الشيخ زايد تتم المعاينة بمزرعة الريف الاوروبي لللأضحية ابتداء من 15-7-2019 إلى يوم 7 ذي الحجة من 10 ص وحتى 5 م لاختيار الاضحة وترقيمها . بالنسبة لفرع العاشر من رمضان تتم المعاينة بشادر هايبر ون للاضاحي بجوار الهايبر بالنسبة للخراف أما بالنسبة للعجول فتتم المعاينة في مزرعة هايبر وان بالريف الاوروبي.

الذبح بالنسبة لفرع الشيخ زايد في مجزر هايبر وان بالريف الاوروبي , وبالنسبة لفرع العاشر يتم الذبح بالبارك خلف قسم الجزارة .

وفي هذه الصورة كل التعليمات والشروط لطريقة المعاينة والذبح