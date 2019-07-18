أسعار الأضاحي في مصر 2019 / سعر خروف العيد 1440

أسعار الأضاحي في مصر 2019 تمثل أهمية كبرى لدى كل المصريين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، فالكثير من المصريين يسألون عن سعر خروف العيد 1440 ومدى اختلاف أسعار الأضحية في مصر عن العام الماضي، حيث تعد الأضحية من الأشياء الهامة جداً في حياة المسلم والتي ينبغي لكل قادر أن يقوم بها إحياء لذكرى الفداء العظيم، ورغم أن الأضحية من السنن المؤكدة وليست فريضة إلا أن المسلمين دائماً يحرصون على أدائها في كل عام حتى يعم الخير في أرجاء البلاد ويتمكنوا من توزيع اللحم على الفقراء والمحتاجين، ننشر لكم تقريراً مفصلا بأحدث أسعار الماشية في مصر لهذا العام.

أسعار الأضاحي في مصر 2019

تعرف الأضحية على أنها كل ما يتم ذبحه وتناول لحمه، شريطة أن يكون من الحيوانات وليس الطيور، وأن تكون صالحة للأكل، وهناك شروط للأضحية لا بد أن يلتزم الشخص المضحي بها حتى يتقبل الله سبحانه وتعالى منه، وتشمل الأضحية الخرفان والماعز والأبقار والعجول والجمل، ونحن الٱن نذكر لكم أسعار كل منهم على حدة حتى يمكنكم اختيار الأضحية المناسبة لعيد الأضحى المبارك وفقا للميزانية المقدرة.

سعر خروف العيد في مصر 1440

سعر كيلو اللحم الضأن القائم 65 جنيها.

سعر كيلو من لحم الخرفان الأنثى قائم 40 جنيها.

سعر خروف العيد 2019 يبدأ من 3700 جنيه مصري وحتى 7 آلاف جنيه.

سعر العجل القائم في مصر

أسعار كيلو العجل القائم الجاموسي في حدود 55 جنيهاً.

سعر كيلو العجل البقري في مصر لهذا العام يتراوح ما بين 65 إلى 68 جنيهاً.

سعر كيلو اللحم اليوم في مصر

أسعار كيلو اللحم البلدي في مصر تتراوح ما بين 100 جنيه للكيلو و 140 جنيه، أما اللحوم المستوردة فسعر الكيلو من 70 إلى 85 حسب نوعها.

وفي إطار مبادرة كلنا واحد طرحت الحكومة المصرية لحوم بلدية بسعر 89 جنيهاً مصرياً للكيلو، وذلك عبر منافذ البيع الخاصة بالمبادرة الموجودة في جميع أنحاء الجمهورية.