أسعار الأسمنت اليوم السبت 7 سبتمبر 2019 في المصانع المصرية
تواصل أسعار الأسمنت حالة الاستقرار والهدوء التي تعيشها في بداية تعاملات الأسبوع لليوم السبت ، الموافق السابع من شهر سبتمبر لعام 2019 ، ونقدم لك من خلال النقاط التالية أدق وأحدث أسعار الأسمنت الموجودة في مختلف الشركات والمصانع المصرية لليوم ، كما يجب ذكر أن مختلف أسعار مواد البناء تشهد حالة من الثبات والاستقرار خلال الفترات الحالية.
أسعار الأسمنت اليوم السبت 7 سبتمبر في المصانع المصرية
|اسم الشركة
|متوسط أسعار اليوم الجمعة
|أسعار أمس الخميس
|أسعار أول أمس الأربعاء
|الشركة العربية للأسمنت (المسلح)
|820 جنيه مصري
|820 جنيه مصري
|820 جنيه مصري
|الشركة العربية للأسمنت (النصر)
|800 جنيه مصري
|800 جنيه مصري
|800 جنيه مصري
|أسمنت أسيوط المهندس
|808 جنيه مصري
|808 جنيه مصري
|808 جنيه مصري
|صناعات مواد البناء التعمير
|808 جنيه مصري
|808 جنيه مصري
|808 جنيه مصري
|أسمنت أسك المنيا أسيك
|818 جنيه مصري
|818 جنيه مصري
|818 جنيه مصري
|أسمنت أسيك المنيا حورس
|805 جنيه مصري
|805 جنيه مصري
|805 جنيه مصري
|أسمنت النهضة الصخرة
|800 جنيه مصري
|798 جنيه مصري
|798 جنيه مصري
|أسمنت وادي النيل المصري
|810 جنيه مصري
|810 جنيه مصري
|810 جنيه مصري
|أسمنت وادي النيل (وادي النيل)
|808 جنيه مصري
|810 جنيه مصري
|810 جنيه مصري
|لافارج للأسمنت المخصوص
|805 جنيه مصري
|810 جنيه مصري
|805 جنيه مصري
|أسمنت ميدكو أسوان (أسوان)
|800 جنيه مصري
|800 جنيه مصري
|800 جنيه مصري
|أسمنت العريش العسكري
|800 جنيه مصري
|805 جنيه مصري
|803 جنيه مصري
|أسمنت سيناء (سيناء)
|800 جنيه مصري
|800 جنيه مصري
|800 جنيه مصري
|الشركة القومية للأسمنت الفاخر
|805 جنيه مصري
|805 جنيه مصري
|805 جنيه مصري
|السويس للأسمنت (السويس)
|805 جنيه مصري
|810 جنيه مصري
|808 جنيه مصري
|أسمنت بورتلاند طرة (طرة)
|818 جنيه مصري
|818 جنيه مصري
|818 جنيه مصري
|أسمنت حلوان (حلوان)
|820 جنيه مصري
|825 جنيه مصري
|823 جنيه مصري
|أسمنت شورى (شورى)
|800 جنيه مصري
|800 جنيه مصري
|800 جنيه مصري
|أسمنت مصر بني سويف
|825 جنيه مصري
|825 جنيه مصري
|825 جنيه مصري
|أسمنت السويدي (السويدي)
|825 جنيه مصري
|825 جنيه مصري
|820 جنيه مصري
|أسمنت جنوب الوادي (جنوب الوادي)
|800 جنيه مصري
|805 جنيه مصري
|803 جنيه مصري
|مصر للأسمنت قنا المسلة
|800 جنيه مصري
|800 جنيه مصري
|800 جنيه مصري
|الشركة العربية للأسمنت (العسكري بني سويف)
|810 جنيه مصري
|810 جنيه مصري
|810 جنيه مصري