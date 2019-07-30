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أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 31 يوليو 2019 في الشركات والمصانع المصرية

كتب الشيماء عزيز خضيرفي آخر تحديث
أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 31 يوليو 2019 في الشركات والمصانع المصرية
ارتفاع أسعار الأسمنت اليوم في مصر

واصلت أسعار الأسمنت حالة الاستقرار والهدوء التي تعيشها في مختلف الشركات والمصانع المصرية ، ونقدم لك من خلال موقع نجوم مصرية ، أدق وأحدث أسعار الأسمنت الموجودة اليوم الأربعاء الموافق 31 من شهر يوليو لعام 2019 ، في مختلف الشركات والمصانع المصرية.

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء

  • الشركة العربية للأسمنت (المسلح):
    أقل سعر 830 جنيها، وأعلى سعر 835 جنيها، ومتوسط السعر 833 جنيها.
  • الشركة العربية للأسمنت (النصر):
    أقل سعر 815 جنيها، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 815 جنيها.
  • شركة أسمنت صناعات مواد البناء (التعمير):
    أقل سعر 815 جنيها، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 815 جنيها.
  • أسمنت أسيك المنيا (أسيك):
    أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها
  • أسمنت أسيك المنيا (حورس):
    أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها.
  • شركة وادي النيل (المصري):
    أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 813 جنيها.
  • شركة وادي النيل (وادي النيل):
    أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
  • شركة أسمنت النهضة (الصخرة):
    أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 815 جنيها.
  • لافارج للأسمنت (المخصوص):
    أقل 820 جنيها، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 820 جنيها.
  • ميديكوم أسوان (أسوان):
    أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 810 جنيهات، ومتوسط السعر 810 جنيهات.
  • أسمنت العريش للأسمنت (العسكري):
    أقل سعر 820 جنيها، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 820 جنيها.
  • أسمنت سيناء (سيناء):
    أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 810 جنيهات، ومتوسط السعر 810 جنيهات.
  • السويس للأسمنت (السويس):
    أقل سعر 815 جنيه، وأعلى سعر 815جنيه، ومتوسط السعر 815 جنيها.
  • أسمنت بورتلاند طره (طره):
    أقل سعر 805 جنيها، وأعلى سعر 805 جنيها، ومتوسط السعر 805 جنيها.
  • أسمنت حلوان (حلوان):
    أقل سعر 830 جنيها، وأعلى سعر 830 جنيها، ومتوسط السعر 830 جنيها.
  • أسمنت بني سويف (مصر بني سويف):
    أقل سعر 835 جنيها، وأعلى سعر 835 جنيها، ومتوسط السعر 835 جنيها.
  • أسمنت السويدي (السويدي):
    أقل سعر 830 جنيها، وأعلى سعر 830 جنيها، ومتوسط السعر 830 جنيها.
  • أسمنت جنوب الوادي (جنوب الوادي):
    أقل سعر 795 جنيها، وأعلى سعر 800 جنيها، ومتوسط السعر 798 جنيها.
  • أسمنت قنا (المسلة):
    أقل سعر 820 جنيه، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 820 جنيها.
  • أسمنت شورى (شورى):
    أقل سعر 820 جنيه، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 820 جنيها.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الأربعاء

  • أسمنت سيناء للأسمنت الأبيض: متوسط السعر 2360 جنيه.
  • أسمنت سوبر سيناء: متوسط السعر 2260 جنيه.
  • رويال المنيا للأسمنت الأبيض (سوبر رويال): متوسط السعر 2260 جنيه.
  • أسمنت رويال العادة: متوسط السعر 2285 جنيه.
  • أسمنت حلوان المنيا (الواحة الأبيض): متوسط السعر 2260 جنيه.

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عن الكاتب

الشيماء عزيز خضير

خريجة كلية الإعلام جامعة القاهرة، مهتمة بصناعة الأفلام، وكل ما يخدم المجتمع، أسعى لتوصيل ما تعلمته للآخرين.

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