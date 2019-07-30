أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 31 يوليو 2019 في الشركات والمصانع المصرية

واصلت أسعار الأسمنت حالة الاستقرار والهدوء التي تعيشها في مختلف الشركات والمصانع المصرية ، ونقدم لك من خلال موقع نجوم مصرية ، أدق وأحدث أسعار الأسمنت الموجودة اليوم الأربعاء الموافق 31 من شهر يوليو لعام 2019 ، في مختلف الشركات والمصانع المصرية.

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء

الشركة العربية للأسمنت (المسلح):

أقل سعر 830 جنيها، وأعلى سعر 835 جنيها، ومتوسط السعر 833 جنيها.

أقل سعر 830 جنيها، وأعلى سعر 835 جنيها، ومتوسط السعر 833 جنيها. الشركة العربية للأسمنت (النصر):

أقل سعر 815 جنيها، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 815 جنيها.

أقل سعر 815 جنيها، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 815 جنيها. شركة أسمنت صناعات مواد البناء (التعمير):

أقل سعر 815 جنيها، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 815 جنيها.

أقل سعر 815 جنيها، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 815 جنيها. أسمنت أسيك المنيا (أسيك):

أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها

أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها أسمنت أسيك المنيا (حورس):

أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها.

أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها. شركة وادي النيل (المصري):

أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 813 جنيها.

أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 813 جنيها. شركة وادي النيل (وادي النيل):

أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.

أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات. شركة أسمنت النهضة (الصخرة):

أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 815 جنيها.

أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 815 جنيها. لافارج للأسمنت (المخصوص):

أقل 820 جنيها، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 820 جنيها.

أقل 820 جنيها، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 820 جنيها. ميديكوم أسوان (أسوان):

أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 810 جنيهات، ومتوسط السعر 810 جنيهات.

أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 810 جنيهات، ومتوسط السعر 810 جنيهات. أسمنت العريش للأسمنت (العسكري):

أقل سعر 820 جنيها، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 820 جنيها.

أقل سعر 820 جنيها، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 820 جنيها. أسمنت سيناء (سيناء):

أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 810 جنيهات، ومتوسط السعر 810 جنيهات.

أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 810 جنيهات، ومتوسط السعر 810 جنيهات. السويس للأسمنت (السويس):

أقل سعر 815 جنيه، وأعلى سعر 815جنيه، ومتوسط السعر 815 جنيها.

أقل سعر 815 جنيه، وأعلى سعر 815جنيه، ومتوسط السعر 815 جنيها. أسمنت بورتلاند طره (طره):

أقل سعر 805 جنيها، وأعلى سعر 805 جنيها، ومتوسط السعر 805 جنيها.

أقل سعر 805 جنيها، وأعلى سعر 805 جنيها، ومتوسط السعر 805 جنيها. أسمنت حلوان (حلوان):

أقل سعر 830 جنيها، وأعلى سعر 830 جنيها، ومتوسط السعر 830 جنيها.

أقل سعر 830 جنيها، وأعلى سعر 830 جنيها، ومتوسط السعر 830 جنيها. أسمنت بني سويف (مصر بني سويف):

أقل سعر 835 جنيها، وأعلى سعر 835 جنيها، ومتوسط السعر 835 جنيها.

أقل سعر 835 جنيها، وأعلى سعر 835 جنيها، ومتوسط السعر 835 جنيها. أسمنت السويدي (السويدي):

أقل سعر 830 جنيها، وأعلى سعر 830 جنيها، ومتوسط السعر 830 جنيها.

أقل سعر 830 جنيها، وأعلى سعر 830 جنيها، ومتوسط السعر 830 جنيها. أسمنت جنوب الوادي (جنوب الوادي):

أقل سعر 795 جنيها، وأعلى سعر 800 جنيها، ومتوسط السعر 798 جنيها.

أقل سعر 795 جنيها، وأعلى سعر 800 جنيها، ومتوسط السعر 798 جنيها. أسمنت قنا (المسلة):

أقل سعر 820 جنيه، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 820 جنيها.

أقل سعر 820 جنيه، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 820 جنيها. أسمنت شورى (شورى):

أقل سعر 820 جنيه، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 820 جنيها.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الأربعاء