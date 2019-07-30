أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 31 يوليو 2019 في الشركات والمصانع المصرية

واصلت أسعار الأسمنت حالة الاستقرار والهدوء التي تعيشها في مختلف الشركات والمصانع المصرية ، ونقدم لك من خلال موقع نجوم مصرية ، أدق وأحدث أسعار الأسمنت الموجودة اليوم الأربعاء الموافق 31 من شهر يوليو لعام 2019 ، في مختلف الشركات والمصانع المصرية.
أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء
- الشركة العربية للأسمنت (المسلح):
أقل سعر 830 جنيها، وأعلى سعر 835 جنيها، ومتوسط السعر 833 جنيها.
- الشركة العربية للأسمنت (النصر):
أقل سعر 815 جنيها، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 815 جنيها.
- شركة أسمنت صناعات مواد البناء (التعمير):
أقل سعر 815 جنيها، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 815 جنيها.
- أسمنت أسيك المنيا (أسيك):
أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها
- أسمنت أسيك المنيا (حورس):
أقل سعر 825 جنيها، وأعلى سعر 825 جنيها، ومتوسط السعر 825 جنيها.
- شركة وادي النيل (المصري):
أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 815 جنيها، ومتوسط السعر 813 جنيها.
- شركة وادي النيل (وادي النيل):
أقل سعر 805 جنيهات، وأعلى سعر 805 جنيهات، ومتوسط السعر 805 جنيهات.
- شركة أسمنت النهضة (الصخرة):
أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 815 جنيها.
- لافارج للأسمنت (المخصوص):
أقل 820 جنيها، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 820 جنيها.
- ميديكوم أسوان (أسوان):
أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 810 جنيهات، ومتوسط السعر 810 جنيهات.
- أسمنت العريش للأسمنت (العسكري):
أقل سعر 820 جنيها، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 820 جنيها.
- أسمنت سيناء (سيناء):
أقل سعر 810 جنيهات، وأعلى سعر 810 جنيهات، ومتوسط السعر 810 جنيهات.
- السويس للأسمنت (السويس):
أقل سعر 815 جنيه، وأعلى سعر 815جنيه، ومتوسط السعر 815 جنيها.
- أسمنت بورتلاند طره (طره):
أقل سعر 805 جنيها، وأعلى سعر 805 جنيها، ومتوسط السعر 805 جنيها.
- أسمنت حلوان (حلوان):
أقل سعر 830 جنيها، وأعلى سعر 830 جنيها، ومتوسط السعر 830 جنيها.
- أسمنت بني سويف (مصر بني سويف):
أقل سعر 835 جنيها، وأعلى سعر 835 جنيها، ومتوسط السعر 835 جنيها.
- أسمنت السويدي (السويدي):
أقل سعر 830 جنيها، وأعلى سعر 830 جنيها، ومتوسط السعر 830 جنيها.
- أسمنت جنوب الوادي (جنوب الوادي):
أقل سعر 795 جنيها، وأعلى سعر 800 جنيها، ومتوسط السعر 798 جنيها.
- أسمنت قنا (المسلة):
أقل سعر 820 جنيه، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 820 جنيها.
- أسمنت شورى (شورى):
أقل سعر 820 جنيه، وأعلى سعر 820 جنيها، ومتوسط السعر 820 جنيها.
أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الأربعاء
- أسمنت سيناء للأسمنت الأبيض: متوسط السعر 2360 جنيه.
- أسمنت سوبر سيناء: متوسط السعر 2260 جنيه.
- رويال المنيا للأسمنت الأبيض (سوبر رويال): متوسط السعر 2260 جنيه.
- أسمنت رويال العادة: متوسط السعر 2285 جنيه.
- أسمنت حلوان المنيا (الواحة الأبيض): متوسط السعر 2260 جنيه.
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