أسعار الأسمنت اليوم للمستهلك في السوق المصري السبت 13-7-2019

سوف نستعرض معكم من خلال هذا الموضوع عبر موقع نجوم مصرية أسعار الأسمنت اليوم في السوق المصري، وكذلك الأسعار على المستوى العالمي، حيث تعتبر صناعة الأسمنت أحد الأعمدة الرئيسية لقطاع التشييد والمقاولات، وتشهد أسعار الأسمنت خلال الفترة الأخيرة استقراراً نوعي، وذلك نتيجة تباطئ قطاع التشييد والمقاولات، الناتج عن أرتفاع جميع المكونات الداخلة في الصناعة، وتعتبر مصر من أكبر دول العالم في صناعة الأسمنت، وذلك نظرا لما تمتلكه من مقومات خاصة، والتي تنتشر في جميع محافظات مصر تقريبا، حيث تصل عدد مصانع الأسمنت داخل مصر إلى نحو 23 مصنع منها التابع للدولة والتابع لشركات مصرية وشركات دولية.

أسعار الأسمنت اليوم للمستهلك في مصر

يشهد سوق الأسمنت المصري خلال الفترة الأخيرة تراجع في الطلب، وذلك نتيجة لتراجع القدرات الشرائية للمستهلك النهائي، سواء كان في قطاع الأسمنت أو قطاع التشييد، ويتراوح متوسط سعر الأسمنت اليوم في مصر على النحو التالي

الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس العربية للأسمنت المسلح 880 870 870 الشركة العربية للأسمنت النصر 835 838 840 الشركة العربية للأسمنت العسكري بني سويف 828 830 833 أسمنت أسيوط المهندس 835 838 838 صناعات مواد البناء التعمير 835 838 838 أسمنت أسك المنيا أسيك 855 860 860 أسمنت أسيك المنيا حورس 840 860 860 أسمنت النهضة الصخرة 823 823 825 أسمنت وادي النيل المصري 825 828 828 أسمنت وادي النيل وادي النيل 825 828 828 لافارج للأسمنت المخصوص 845 843 845 أسمنت ميدكو أسوان أسوان 823 825 825 أسمنت العريش العسكري 828 830 833 أسمنت سيناء سيناء 828 833 833 الشركة القومية للأسمنت الفاخر 833 833 835 السويس للأسمنت السويس 840 840 840 أسمنت بورتلاند طرة طرة 850 850 850 أسمنت حلوان حلوان 850 853 850 أسمنت شورى شورى 828 838 838 مصر بني سويف مصر بني سويف 840 855 858 أسمنت السويدي السويدي 880 870 873 أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 823 825 825 مصر للأسمنت قنا المسلة 823 825 825

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ملاحظة الأسعار الواردة في هذا الجدول لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط السداد النقدي أو قصير الأجل وليست لها علاقة بأسعار بيع المصنع حيث أنها تشمل تكاليف النقل وغير شاملة مصاريف الإكرامية والتعتيق

ترتيب مصر العالمي في مجال الأسمنت

تبلغ كمية الإنتاج على مستوى العالم من خام الأسمنت بكافة أنواعه في عام 2014 نحو 4180 مليون طن، انتجت منها المصانع المصرية للأسمنت نحو 50 مليون طن أسمنت، لتحتل مصر المركز الثاني عشر حاليا من حيث كمية الإنتاج على المستوى العالمي. جدير بالذكر أن رئيس شعبة الأسمنت مدحت إستيفانيوس، قد أكد خلال تصريحات صحفية أن مصر تستهدف المركز الثالث عالميا للدول المصدرة للأسمنت بعد دولتي الصين والهند، وأن أعضاء شعبة الأسمنت لديهم خطة مستقبلية يعملون عليها حاليا وذلك لزيادة كمية الإنتاج ليصل إلى نحو 84 مليون طن خلال عام 2020، ويمكن أن يتضاعف الرقم ليصل إلى نحو 100 مليون طن أسمنت لكن مع بذل مجهود مضاعف وتذليل العقبات التي تواجه صناعة الأسمنت في مصر.

الرد على أتهام المغالاة في أسعار الأسمنت

خلال نفس التصريحات رد رئيس شبعة الأسمنت على أتهام المنتجين المصريين بالمغالاة في السعر داخل السوق المحلي، مشيرا إلى أن سبب الزيادة في السعر يعود إلى زيادة أسعار تكاليف مدخلات العملية الإنتاجية، حيث أن سعر الطاقة المطلوبة لإنتاج طن الأسمنت (كهرباء، طاقة حفرية سواء بترول أو غاز أو فحم) تصل إلى نحو 400 جنيه مصري، وهو ما يمثل نحو نصف سعر طن الأسمنت للمستهلك النهائي، بالإضافة إلى زيادة أسعار الخامات والتمويل البنكي والعمالة، وأشار مدحت إستيفانيوس أن الغرفة كانت ترغب في رفع سعر طن الأسمنت بعد قرار الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الدولار في أواخر عام 2016 ولكن لم يتم التوافق بين الشركات لزيادة المعروض في السوق المحلي.

وزير يصرح انخفاض سعر الحديد والأسمنت قريبا

صرح السيد وزير قطاع الأعمال المصري خالد بدوي أنه يتوقع انخفاض في أسعار بيع الحديد والأسمنت خلال الأيام المقبلة، حيث أشار الوزير إلى أن الارتفاع في السعر خلال الأيام الماضية يعود بشكل أساسي إلى الأخبار التي تم تناولها بخصوص نية مجلس النواب في إصدار قانون للتصالح مع المخالفين لقانون البناء الموحد، وهو الأمر الذي دفع العديد إلى البناء المخالف مرة آخرى، وهو الأمر الذي أدى في النهاية إلى زيادة الطلب على مواد البناء وخاصة الحديد والأسمنت، لترتفع أسعار السلعتين نتيجة زيادة الطلب المفاجئ ونقص المعروض في السوق.

رئيس شعبة مواد البناء يتوقع انخفاض أسعار الأسمنت خلال الأيام المقبلة

توقع السيد أحمد الزيني أن يشهد السوقي المصري خلال الفترة المقبلة انخفاض في أسعار الأسمنت والحديد، وأشار الزيني إلى أنه من المتوقع أن تعود العديد من مصانع الأسمنت للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية قريبا، أما بالنسبة لانخفاض أسعار الحديد فقد أوضح الزيني أن الأمر يرجع إلى انخفاض الطلب في السوق على منتجات الحديد والأسمنت ومواد البناء بصفة عامة خلال شهر رمضان، هو الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار نتيجة قلة الطلب على المنتج وركود حركة سوق الحديد والأسمنت في مصر.

سعر الأسمنت اليوم السبت

شهد سوق الأسمنت في مصر انخفاض نسبي اليوم مع توقعات باستمرار حالة الهبوط مستقبلاً، وكانت الأسعار المتداولة في السوق المصري كما هي واردة في الجدول الموجود في هذا الموضوع، الذي يتم تحديثه بشكل مستمر ودوري، وسوف نستمر في متابعة سعر الأسمنت يوميا إن شاء الله.