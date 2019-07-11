 التخطي إلى المحتوى

أسعار الأسمنت اليوم للمستهلك في السوق المصري السبت 13-7-2019

كتب أحمد يوسففي آخر تحديث
أسعار الأسمنت اليوم للمستهلك في السوق المصري السبت 13-7-2019
أسعار الأسمنت اليوم في مصر

سوف نستعرض معكم من خلال هذا الموضوع عبر موقع نجوم مصرية أسعار الأسمنت اليوم في السوق المصري، وكذلك الأسعار على المستوى العالمي، حيث تعتبر صناعة الأسمنت أحد الأعمدة الرئيسية لقطاع التشييد والمقاولات، وتشهد أسعار الأسمنت خلال الفترة الأخيرة استقراراً نوعي، وذلك نتيجة تباطئ قطاع التشييد والمقاولات، الناتج عن أرتفاع جميع المكونات الداخلة في الصناعة، وتعتبر مصر من أكبر دول العالم في صناعة الأسمنت، وذلك نظرا لما تمتلكه من مقومات خاصة، والتي تنتشر في جميع محافظات مصر تقريبا، حيث تصل عدد مصانع الأسمنت داخل مصر إلى نحو 23 مصنع منها التابع للدولة والتابع لشركات مصرية وشركات دولية.

 

أسعار الأسمنت اليوم للمستهلك في مصر

يشهد سوق الأسمنت المصري خلال الفترة الأخيرة تراجع في الطلب، وذلك نتيجة لتراجع القدرات الشرائية للمستهلك النهائي، سواء كان في قطاع الأسمنت أو قطاع التشييد، ويتراوح متوسط سعر الأسمنت اليوم في مصر على النحو التالي

الشركةالمنتجمتوسط أسعار الأسمنت اليومسعر الأسمنت أمسسعر الأسمنت أول أمس
العربية للأسمنتالمسلح880870870
الشركة العربية للأسمنتالنصر835838840
الشركة العربية للأسمنتالعسكري بني سويف828830833
أسمنت أسيوطالمهندس835838838
صناعات مواد البناءالتعمير835838838
أسمنت أسك المنياأسيك855860860
أسمنت أسيك المنياحورس840860860
أسمنت النهضةالصخرة823823825
أسمنت وادي النيلالمصري825828828
أسمنت وادي النيلوادي النيل825828828
لافارج للأسمنتالمخصوص845843845
أسمنت ميدكو أسوانأسوان823825825
أسمنت العريشالعسكري828830833
أسمنت سيناءسيناء828833833
الشركة القومية للأسمنتالفاخر833833835
السويس للأسمنتالسويس840840840
أسمنت بورتلاند طرةطرة850850850
أسمنت حلوانحلوان850853850
أسمنت شورىشورى828838838
مصر بني سويفمصر بني سويف840855858
أسمنت السويديالسويدي880870873
أسمنت جنوب الواديجنوب الوادي823825825
مصر للأسمنت قناالمسلة823825825

 

اقرأ أيضا: سعر الحديد اليوم السبت في المصانع المصرية

 

ملاحظة الأسعار الواردة في هذا الجدول لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط السداد النقدي أو قصير الأجل وليست لها علاقة بأسعار بيع المصنع حيث أنها تشمل تكاليف النقل وغير شاملة مصاريف الإكرامية والتعتيق

 

ترتيب مصر العالمي في مجال الأسمنت

تبلغ كمية الإنتاج على مستوى العالم من خام الأسمنت بكافة أنواعه في عام 2014 نحو 4180 مليون طن، انتجت منها المصانع المصرية للأسمنت نحو 50 مليون طن أسمنت، لتحتل مصر المركز الثاني عشر حاليا من حيث كمية الإنتاج على المستوى العالمي. جدير بالذكر أن رئيس شعبة الأسمنت مدحت إستيفانيوس، قد أكد خلال تصريحات صحفية أن مصر تستهدف المركز الثالث عالميا للدول المصدرة للأسمنت بعد دولتي الصين والهند، وأن أعضاء شعبة الأسمنت لديهم خطة مستقبلية يعملون عليها حاليا وذلك لزيادة كمية الإنتاج ليصل إلى نحو 84 مليون طن خلال عام 2020، ويمكن أن يتضاعف الرقم ليصل إلى نحو 100 مليون طن أسمنت لكن مع بذل مجهود مضاعف وتذليل العقبات التي تواجه صناعة الأسمنت في مصر.

 

الرد على أتهام المغالاة في أسعار الأسمنت

خلال نفس التصريحات رد رئيس شبعة الأسمنت على أتهام المنتجين المصريين بالمغالاة في السعر داخل السوق المحلي، مشيرا إلى أن سبب الزيادة في السعر يعود إلى زيادة أسعار تكاليف مدخلات العملية الإنتاجية، حيث أن سعر الطاقة المطلوبة لإنتاج طن الأسمنت (كهرباء، طاقة حفرية سواء بترول أو غاز أو فحم) تصل إلى نحو 400 جنيه مصري، وهو ما يمثل نحو نصف سعر طن الأسمنت للمستهلك النهائي، بالإضافة إلى زيادة أسعار  الخامات والتمويل البنكي والعمالة، وأشار مدحت إستيفانيوس أن الغرفة كانت ترغب في رفع سعر طن الأسمنت بعد قرار الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الدولار في أواخر عام 2016 ولكن لم يتم التوافق بين الشركات لزيادة المعروض في السوق المحلي.

سعر الأسمنت اليوم
سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

 

وزير يصرح انخفاض سعر الحديد والأسمنت قريبا

صرح السيد وزير قطاع الأعمال المصري خالد بدوي أنه يتوقع انخفاض في أسعار بيع الحديد والأسمنت خلال الأيام المقبلة، حيث أشار الوزير إلى أن الارتفاع في السعر خلال الأيام الماضية يعود بشكل أساسي إلى الأخبار التي تم تناولها بخصوص نية مجلس النواب في إصدار قانون للتصالح مع المخالفين لقانون البناء الموحد، وهو الأمر الذي دفع العديد إلى البناء المخالف مرة آخرى، وهو الأمر الذي أدى في النهاية إلى زيادة الطلب على مواد البناء وخاصة الحديد والأسمنت، لترتفع أسعار السلعتين نتيجة زيادة الطلب المفاجئ ونقص المعروض في السوق.

 

رئيس شعبة مواد البناء يتوقع انخفاض أسعار الأسمنت خلال الأيام المقبلة

توقع السيد أحمد الزيني أن يشهد السوقي المصري خلال الفترة المقبلة انخفاض في أسعار الأسمنت والحديد، وأشار الزيني إلى أنه من المتوقع أن تعود العديد من مصانع الأسمنت للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية قريبا، أما بالنسبة لانخفاض أسعار الحديد فقد أوضح الزيني أن الأمر يرجع إلى انخفاض الطلب في السوق على منتجات الحديد والأسمنت ومواد البناء بصفة عامة خلال شهر رمضان، هو الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار نتيجة قلة الطلب على المنتج وركود حركة سوق الحديد والأسمنت في مصر.

 

سعر الأسمنت اليوم السبت

شهد سوق الأسمنت في مصر انخفاض نسبي اليوم مع توقعات باستمرار حالة الهبوط مستقبلاً، وكانت الأسعار المتداولة في السوق المصري كما هي واردة في الجدول الموجود في هذا الموضوع، الذي يتم تحديثه بشكل مستمر ودوري، وسوف نستمر في متابعة سعر الأسمنت يوميا إن شاء الله.

قد يهمك:

عن الكاتب

أحمد يوسف

كاتب يهتم بالشأن العربي العام سواء كان سياسي أو أقتصادي أو رياضي ...إلخ، توجد العديد من الشخصيات التى تأثرت بها في حياتي ومن أهمهم العالم الدكتور أحمد زويل، أحب مجال الكتابة والتدوين الإلكتروني، لذلك التحقت بالعمل فى واحد من أهم المواقع الإلكترونية الإخبارية نجوم مصرية.