أسعار الأسماك والجمبري اليوم بسوق العبور للجملة .. البوري يبدأ من 50 جنيه

أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة تتميز بالاستقرار الكبير، حيث شهدت أكثر أنواع الأسماك طلبا نوع من الثبات في الأسعار مقارنة بالأيام السابقة، وتتميز المأكولات البحرية وعلى رأسها الأسماك بالتنوع الكبير في الأسعار، والتي تناسب جميع الدخول، فالبلطي مثلا الذي يبدأ سعر الكيلو فيه من 17 جنيها يناسب أصحاب الدخول المنخفضة، وفي المقابل هناك أنواع يصل سعر الكيلو فيها إلى 470 جنيه، وفيما يلي عرض لأسعار الأنواع المتاحة من الأسماك والجمبري بسوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك اليوم 7 /9 /2021 بسوق العبور

الصنف السعر للكيلو جرام يبدأ من إلى بلطي 1 22 26 بلطي 2 17 21 بلطي 3 0 0 بلطي أسواني 17 37 فليه بلطي 30 110 قشر بياض 60 90 قراميط 10 20 ثعابين 50 210 مكرونة خليجي 0 0 مكرونة سويسي 60 70 برانيس اسكندراني 40 50 مكرونة مجمدة 20 30 موسى 90 130 سبيط – كاليماري – سبيا 110 170 قرش 30 40 حدادي 10 0 كابوريا 30 120 مرجان 1 32 38 بربون 1 40 50 دنيس 90 130 جمبري جامبو 400 470 جمبري 1 300 370 جمبري 2 200 270 جمبري 3 90 170 بوري 1 65 75 بوري 2 50 60 ماكريل مجمد 25 35

جدير بالذكر أن وجبات الأسماك تعتبر من أكثر الوجبات المليئة بالعناصر الغذائية الهامة للجسم، مثل أوميجا3 والفسفور، إلى جانب البروتين والمعادن الهامة للجسم، ولذلك ينصح بالإكثار من تناولها عوضا عن البروتين الحيواني.

ويشهد الإنتاج السمكي خلال السنوات الأخيرة زيادة كبيرة بعد التوسع في إنشاء المزارع السمكية التي تنتشر في العديد من محافظات الجمهورية، وتوفر حوالي 90% من الإنتاج السمكي للبلاد.

وجدير بالذكر أن الأسعار المعروضة هي أسعار الجملة وليس السعر النهائي، حيث يضيف تاجر التجزئة ألي هذا السعر تكاليف النقل والهالك بالإضافة إلى هامش الربح الخاص به.