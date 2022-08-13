أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة .. البلطي يبدأ من 17 جنيه للكيلو
تعتبر الأسماك من أكثر أنواع الطعام التي يُقبل عليها الجميع وذلك لتوافر العديد من الأنواع بأسعار مختلفة تناسب كل الفئات، وبالرغم من الارتفاع الطفيف في أسعار بعض أنواع الأسماك، إلا أنها تظل أقل كثيراً من الارتفاع الذي شهدته أسعار اللحوم والدواجن خلال الآونة الأخيرة، كما تتميز الأسماك في العموم باحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة، الأمر الذي يجعلها من أكثر الأطعمة فائدة، وفيما يلي عرض لأسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة
أسعار الأسماك اليوم 13 أغسطس بسوق العبور للجملة
|النوع
|السعر يبدأ من
|إلي
|سمك بلطي نمرة 1
|24
|32
|سمك بلطي نمرة 2
|17
|23
|سمك بلطي نمرة 3
|سمك بلطي أسواني
|20
|40
|سمك فليه بلطي
|30
|160
|سمك قشر بياض
|80
|120
|سمك قراميط شيلان
|10
|20
|سمك ثعابين
|50
|250
|سمك مكرونة خليجي
|سمك مكرونة سويسي
|76
|84
|سمك برانيس اسكندراني
|74
|86
|سمك مكرونة مجمدة
|30
|40
|سمك موسي
|155
|255
|سمك سبيط – كاليماري- سابيا
|120
|200
|سمك قرش
|سمك حدادي
|كابوريا
|24
|80
|سمك مرجان 1
|سمك مرجان نمرة 2
|30
|36
|سمك مرجان مجمد
|20
|30
|سمك بربون نمرة 1
|سمك بربون نمرة 2
|32
|42
|سمك بربون مجمد
|30
|40
|سمك دنيس
|100
|160
|جمبري جامبو
|جمبري نمرة 1
|جمبري نمرة 2
|155
|265
|جمبري نمرة 2 مجمد
|90
|170
|جمبري نمرة 3
|70
|130
|سمك بوري نمرة 1
|70
|86
|سمك بوري نمرة 2
|40
|58
|سمك ماكريل مجمد
|25
|35
جدير بالذكر أن اهتمام الدولة بالاستزراع السمكي خلال السنوات الأخيرة، ساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك وتقليل الاعتماد على الاستيراد، الأمر الذي تسبب في الثبات النسبي لأسعار الأسماك مع الزيادة الكبيرة في سعر الدولار خلال الأشهر الأخيرة.
وأخيراً عزيزي القارئ الأسعار المعروضة في هذا المقال، هي ألأسعار داخل سوق الجملة وليست الأسعار النهائية بدي تاجر التجزئة، فتاجر التجزئة بعد أن يشتري من السوق يقوم باضافة تكلفة النقل والفاقد من الأسماك التي يمكن أن تتلف أو لا يتم بيعها، وكذلك يضيف هامش الربح الذي يساعده في تغطية تكاليفه الثابتة من أيجار وأجور للعمال وكهرباء وغيرها من المصروفات، ولذلك يرتفع السعر النهائي لبيع السمك.