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أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة .. البلطي يبدأ من 17 جنيه للكيلو

أحمد ياسين

تعتبر الأسماك من أكثر أنواع الطعام التي يُقبل عليها الجميع وذلك لتوافر العديد من الأنواع بأسعار مختلفة تناسب كل الفئات، وبالرغم من الارتفاع الطفيف في أسعار بعض أنواع الأسماك، إلا أنها تظل أقل كثيراً من الارتفاع الذي شهدته أسعار اللحوم والدواجن خلال الآونة الأخيرة، كما تتميز الأسماك في العموم باحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة، الأمر الذي يجعلها من أكثر الأطعمة فائدة، وفيما يلي عرض لأسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة

أسعار الأسماك اليوم 13 أغسطس بسوق العبور للجملة

النوع السعر يبدأ من إلي
سمك بلطي نمرة 1 24 32
سمك بلطي نمرة 2 17 23
سمك بلطي نمرة 3
سمك بلطي أسواني 20 40
سمك فليه بلطي 30 160
سمك قشر بياض 80 120
سمك قراميط شيلان 10 20
سمك ثعابين 50 250
سمك مكرونة خليجي
سمك مكرونة سويسي 76 84
سمك برانيس اسكندراني 74 86
سمك مكرونة مجمدة 30 40
سمك موسي 155 255
سمك سبيط – كاليماري- سابيا 120 200
سمك قرش
سمك حدادي
كابوريا 24 80
سمك مرجان 1
سمك مرجان نمرة 2 30 36
سمك مرجان مجمد 20 30
سمك بربون نمرة 1
سمك بربون نمرة 2 32 42
سمك بربون مجمد 30 40
سمك دنيس 100 160
جمبري جامبو
جمبري نمرة 1
جمبري نمرة 2 155 265
جمبري نمرة 2 مجمد 90 170
جمبري نمرة 3 70 130
سمك بوري نمرة 1 70 86
سمك بوري نمرة 2 40 58
سمك ماكريل مجمد 25 35

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جدير بالذكر أن اهتمام الدولة بالاستزراع السمكي خلال السنوات الأخيرة، ساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك وتقليل الاعتماد على الاستيراد، الأمر الذي تسبب في الثبات النسبي لأسعار الأسماك مع الزيادة الكبيرة في سعر الدولار خلال الأشهر الأخيرة.

وأخيراً عزيزي القارئ الأسعار المعروضة في هذا المقال، هي ألأسعار داخل سوق الجملة وليست الأسعار النهائية بدي تاجر التجزئة، فتاجر التجزئة بعد أن يشتري من السوق يقوم باضافة تكلفة النقل والفاقد من الأسماك التي يمكن أن تتلف أو لا يتم بيعها، وكذلك يضيف هامش الربح الذي يساعده في تغطية تكاليفه الثابتة من أيجار وأجور للعمال وكهرباء وغيرها من المصروفات، ولذلك يرتفع السعر النهائي لبيع السمك.

أحمد ياسين

محاسب مصرى مهتم بالكتابة الصحفية والمقالات البحثية والتاريخية، اعشق القراءة والسفر وابحث عن الابداع والتميز دائما.


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