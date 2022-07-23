أسعار الأرز الأبيض تصل إلى أعلى مستويات قياسية خلال العام.. الكيلو يصل إلي 19 جنيه للمستهلك

زيادات متتالية شهدتها أسعار الأرز الأبيض بأكثر من 3 آلاف جنيهاً بعد انتهاء إجازة عيدا لأضحي، بسبب نقص المعروض في الأسواق وزيادة الطلب.

أسعار الأرز 2022

قال عزت عزيز، عضو شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر طن الأرز الأبيض الرفيع “جملة” سجل نحو 15 ألف جنيهاً، مقابل 12 ألف جنيهاً، بينما سعر طن الأرز العريض 16 ألف جنيهاً، مقابل 13 ألف جنيهاً خلال الأسبوع الماضي.

ارتفاع أسعار الأرز

أضاف “عزيز” في تصريحات خاصة، أن معدل الزيادة التي شهدها الطن الأرز الأبيض بنسبة 20% بمقدار نحو أكثر من 3 آلاف جنيهاً في الطن بعد عيدا لأضحي المبارك.

أشار إلي أن من ضمن أسباب الارتفاع، نفاذ المحصول القديم، وزيادة الطلب، كلها أسباب ساهمت في ارتفاع سعر الأرز الأبيض مع اقتراب الموسم الجديد نهاية شهر أغسطس المقبل.

سعر كيلو الأرز

أوضح أن كيلو الأرز الأبيض عريض الحبة يتراوح بين 17 و 19 جنيهاً للمستهلك بعد تغليفه وتعبئته.

سعر الأرز الشعير اليوم

من جانبه، قال محمد السيد، تاجر أرز بمنطقة باب الشعرية، أن أسعار الأرز الشعير سجلت 10.6 آلاف جنيهاً بعد انتهاء إجازة عيدا لأضحي المبارك، وسجل الشعير عريض الحبة 10.3 جنيهاً بارتفاع 300 جنيهاً مقارنة بسعره منذ يومين.

توقعات سعر الأرز

توقع سلطان طه، تاجر أرز بمنطقة العتبة، أن ترتفع أسعار الأرز حتي حصاد محصول الأرز الجديد، بسبب عدم توافر كميات كبيرة منه داخل الأسواق، وزيادة الضغوط والطلبات على الشراء.

وأكد وزير التموين الشهر الماضي، أن الدولة تستهدف شراء الأرز الجديد من الفلاحين قاصدًا مثلما حدث في محصول القمح، وسوف تقوم المضارب بالتعبئة والتغليف والضرب لحساب الوزارة، وذلك بهدف تأمين مخزون استراتيجي من الأرز خلال المدّة المقلبة.

وحذر الوزير، التجار من شراء الأرز وتخزينه بكميات كبيره، وعدم توريده للدولة.