أرتفاع في أسعار الذهب اليوم عيار 21 يصل إلى 214 ريال

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا اليوم الأربعاء بالمقارنة بأسعار يوم أمس، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 244.94 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 224.53 ريال.

جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 214.33 ريال، في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى حوالي 183.71 ريال، وجرام الذهب عيار 14 بلغ حوالي 142.88 ريال، وجرام الذهب عيار 12 بلغ حوالي 122.47 ريال.

بلغ سعر أوقية الذهب داخل المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء حوالي 7618 ريالاً، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1715 ريالاً، وكان سعر كيلو الذهب حوالي 244,940 ريالاً.

أسعار الذهب أمس

تم تسجيل ارتفاع في أسعار الذهب اليوم بالمقارنة بالأمس، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 244.37 ريال أمس، بينما وصل اليوم إلى 244.94 ريال. وكان سعر الجرام عيار 22 أمس 224.01 ريال، في حين بلغ سعره اليوم 224.53 ريال. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 213.83 ريال، مقابل 214.33 ريال أمس، أما سعر جنيه الذهب، فكان اليوم حوالي 1711 ريالًا، بينما وصل سعر أوقية الذهب إلى 7600 ريال، وسجل سعر كيلو الذهب حوالي 244,372