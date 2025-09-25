أرتفاع الصادرات غير البترولية للمملكة بنسبة 30.4% في يوليو 2025

أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء نموًا قويًا في حركة البضائع المصدرة، مع تحسن الميزان التجاري وانخفاض الواردات البترولية، ما يعكس تطورات إيجابية في التجارة الخارجية للمملكة.

نمو نسبة الشحنات إلى الواردات

شهدت البضائع المصدرة غير النفطية ، بما في ذلك إعادة التصدير، زيادة ملحوظة مقارنة بنفس الشهر من عام 2024. كما ارتفعت نسبة السلع المصدرة إلى الواردات إلى 44.6% مقابل 33.4% في يوليو 2024، ما يعكس مساهمة أكبر للشحنات غير البترولية في الاقتصاد الوطني.

أبرز مجموعات البضائع الواردة والمصدرة

شكلت مجموعة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها نحو 29.7% من إجمالي البضائع المصدرة، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 19.6%.

على صعيد الواردات، استحوذت مجموعة الآلات والأجهزة على 11.7% بزيادة 29.9% عن يوليو 2024، بينما سجلت مجموعة معدات النقل وأجزاؤها انخفاضًا بنسبة 9.6% لتصل إلى 13.2% من الواردات.

السلع النفطية وفائض الميزان التجاري

انخفضت السلع النفطية المصدرة بنسبة 0.7% خلال نفس الفترة، لتتراجع نسبتها من إجمالي السلع من 72.8% إلى 67.1%. وعلى صعيد الميزان التجاري، ارتفع الفائض بنسبة 53.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مدفوعًا بانخفاض الواردات بنسبة 2.5%.

الشركاء التجاريون الرئيسيون

احتلت الصين المركز الأول كأكبر شريك تجاري، حيث شكلت 14.0% من إجمالي البضائع المصدرة و25.8% من إجمالي الواردات، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10.6% من الشحنات و6.4% من الواردات، ثم الهند بنسبة 9.4% من البضائع المصدرة. وبلغت نسبة البضائع المصدرة إلى أهم عشر دول نحو 65.7% من الإجمالي، فيما استحوذت الواردات من هذه الدول على 64.3%.

المنافذ البحرية للواردات

استحوذ ميناء الملك عبد العزيز بالدمام على 26.1% من إجمالي الواردات، يليه ميناء جدة الإسلامي بنسبة 20.9%، مؤكدًا دوره الأساسي في تسهيل حركة التجارة الخارجية للمملكة.

منهجية الإحصاء وتصنيف السلع

تعتمد إحصاءات التجارة الدولية على السجلات الإدارية الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة الطاقة للبضائع البترولية، ويتم تصنيف الشحنات والواردات وفق النظام المنسق للسلع (HS) المعتمد من منظمة الجمارك العالمية.