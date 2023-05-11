أرباح شركة المشروعات السياحية “شمس” تحقق ارتفاعاً في نهاية الربع الأول من 2023 بقيمة “2.1 مليون ريال”

تم الإعلان عن ارتفاع أرباح شركة المشروعات السياحية “شمس” بنهاية الربع الأول 2023، حيث وصلت الأرباح إلى 2.1 مليون ريال، مقابل 88 ألف ريال تم تحقيقها في نفس الفترة من العام السابق 2022، وهذا يمثل زيادة كبيرة بنسبة تقارب 2295%، وقد لا تكون هذه الزيادة مفاجئة، إذ إنها يمكن أن ترجع إلى الإقبال الكبير على المنتجعات السياحية في الفترة الأخيرة، خاصةً بعد رفع القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى زيادة الحركة السياحية وارتفاع الطلب على هذه المنتجات.

أسباب ارتفاع الارباح بالرغم من إنخفاض الإيرادات

على الرغم من انخفاض الإيرادات، أشارت الشركة إلى أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى زيادة الإيرادات الأخرى للشركة، والتي تشمل إيرادات الاستثمار في مرابحات إسلامية، بالإضافة إلى افتتاح وتشغيل المرافق في منتجع شاطئ النخيل والتي تتضمن قاعة الأفراح والمناسبات والمطعم والمقاهي والكوفي شوب.

أفادت الشركة بأن حقوق المساهمين دون حقوق الأقلية، بلغت 552.827 مليون ريال بنهاية الفترة، وهي أقل بقليل من قيمة 570.715 مليون ريال المسجلة في نفس الفترة من العام السابق، وبلغت الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية 28.321 مليون ريال، ما يمثل نسبة 4.9% من رأس المال.

وبالنسبة للدخل الشامل بلغ إجمالي الدخل الشامل في الربع الحالي 2.017 مليون ريال، مقابل 0.046 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق وكان إجمالي الخسارة الشاملة في الربع السابق بقيمة 5.755 مليون ريال.

وبالنسبة لربحية السهم، فقد بلغت 0.02 ريال/سهم للفترة المقارنة، ويتم حساب هذا الرقم عن طريق قسمة صافي الدخل على المتوسط المرجح لعدد الأسهم.