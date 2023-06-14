أرامكو في الصدارة … تعرف على أقوى 100شركة في الشرق الأوسط 2023

دول مجلس التعاون الخليجي هيمنت على قائمة أقوى ١٠٠ شركة في الشرق الأوسط بنسبة 91%، وكانت المملكة العربية السعودية الأكثر تمثيلا في القائمة حيث شاركت ب 33 شركة، وكان لها حظ كبير في أقوى عشر شركات في الشرق الأوسط حيث تمكنت خمس دول منها على التصدر، وتلت السعودية الإمارات التي شاركت ب 28 شركة، وبعدها أتت قطر بمشاركة 16 شركة، ثم الكويت شاركت ب 9 شركات فقط.

تأثرت منطقة الشرق الأوسط بالإضطرابات العالمية التي أثرت على أسواق الأسهم؛ حيث انخفض مجموع القيم السوقية لأقوى 100 شركة عامة في الشرق الأوسط لقائمة عام 2023 بنسبة 5% إلى 3.8 تريليونات دولار، مقابل 4 تريليونات دولار في تصنيف عام 2022.

أقوى 100شركات في منطقة الشرق الأوسط لعام ٢٠٢٣

احتلت شركة أرامكو السعودية المركز الأول في أقوى الشركات في الشرق الأوسط لعام 2023، فهي صنفت كأكبر شركة نفط وغاز بالعالم، حيث أن قيمتها السوقية أصبحت 2.1 تريليون دولار، كما بلغت قيمة مبيعاتها 604.4 مليار دولار، لهذا استحقت الصدارة.

وأتى في المراكز التسعة الباقية في قائمة أقوى 10 شركات في منطقة الشرق الأوسط 2023 كالتالي:

شركة سبائك السعودية.

مجموعة QNB للبنوك والخدمات المالية بقطر.

البنك الأهلى السعودي.

الشركة العالمية القابضة (IHC) بالإمارات والتي قفزت 7 مراكز هذا العام، وأصبحت قيمتها السوقية 235.9 مليار دولار، وإجمالي أصول بلغ 62.1 مليار دولار.

مصرف الراجحي بالسعودية.

الشركة السعودية للكهرباء.

بنك أبو ظبي الأول بالإمارات العربية.

بنك الإمارات دبي الوطني بالإمارات.

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بالإمارات.

قطاع البنوك والخدمات المالية

قطاع البنوك والخدمات المالية مسيطر على قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط، حيث شارك في القائمة لهذا العام بعدد 42 بنك، وإجمالي الأصول لعام 2023 بلغت 3 تريليون دولار وأرباح صافية قدرها 45.4 مليار دولار، وعلى الرغم من هذا هناك تداعيات بانهيار نبك سيليكون فالى الأمريكي.

كما شهدت القائمة لهذا العام دخول شركات تم إدراج إسمها مؤخرا في أسواق المال، مثل ما يلي:

مجموعة ملتيبلاي بالإمارات.

شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس.

مجموعة أمريكانا للمطاعم.

بنك دخان القطري.

شركة مرافق.

شهدت قائمة عام 2023 دخول عدد من الشركات التي أدرجت أسهمها مؤخرًا في أسواق المال، مثل بنك دخان القطري، ومجموعة ملتيبلاي الإماراتية، وأمريكانا للمطاعم، وشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف)، وشركة مرافق.