رويترز: أرامكو السعودية تخطط لتوريد كميات كبيرة من النفط لأسيا

قالت وكالة رويترز نقلا عن بعض مصادرها المطلعة أن أرامكو السعودية تخطط لتوريد كامل كميات النفط المطلوبة لعملائها الأسيويين بدون أى تغيير في الكمية أو خفضها خلال يونيو المقبل، وذك على الرغم من قرار أوبك بتقليل الإنتاج 1.16 مليون برميل يوميا منذ مايو وحتى نهاية العام.

وأكدت رويترز أن بعض هؤلاء العملاء وعلى رأسهم الصين – أكبر مستور لخام النفط بالعالم – طلبوا من أرامكو توريد كميات أقل من النفط خلال شهر يونيو بالمقارنة مع مايو، وذلك بما قد يصل إلى نحو 5 ملايين برميل.

جاء ذلك بعدم قررت أرامكو السعودية تخفيض الأسعار الرسمية لبيع جميع خامات النفط التي تنتجها إلى آسيا ، وذلك للشحنات التي سيتم شحنها خلال يونيو، وسط انخفاض هوامش التكرير، ولكن قيمة تخفيض الأسعار كان أقل مما توقعته السوق.

تأتي هذه الخطوة بخفض أسعار النفط المورد إلى آسيا بعدما دفع انخفاض هوامش أرباح شركات التكرير إما إلى البحث عن مصادر أرخص للحصول على النفط من موردين آخرين مثل روسيا، أو حتى التفكير في خفض معدلات التشغيل بالمصافي.

تجدر الإشارة إلى أن أرامكو السعودية أصدرت تقرير أعمالها الفصلية عن الربع الأول من عام 2023، والذي أظهر تراجعا بنسبة 19% في صافي أرباح شركة النفط المملوكة إلى الدولة، وبحسب هذا الاتفاق فإن السعودية – أكبر مصدر لخام النفط بالعالم – يجب أن تخفض إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميا.