“أدنوك” الإماراتية تعتزم طرح 15% من أسهم أدنوك للإمداد والخدمات للاكتتاب في سوق أبو ظبي

قالت شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” أنها سوف تقوم ببيع 15% من حصتها في الوحدة اللوجستية والشحن التي تمتلكها في طرح عام أولي، ليكون هذا الإدراج هو الثاني هذا العام لإحدى أعمالها، وأوضحت أدنوك في بيان لها الأربعاء، أن الشركة ستطرح 1.11 مليار سهم في أدنوك للإمداد والخدمات، وأنها سوف تعلن عن السقف السعري، وستبدأ في تلقي الطلبات الخاصة بالمستثمرين في السادس عشر من مايو، لكن سيتم تحديد السعر النهائي في الـ25 من مايو، وبذلك فإنه من المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في أسهم شركة بترول أبو ظبي الوطنية مطلع يونيو القادم.

وأعلنت “أدنوك” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن نيتها طرح حصة أقلية من أسهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات، وجاء نص التغريدة كما يلي: “يسرنا الإعلان عن نيتنا طرح حصة أقلية من أسهم شركة #أدنوك_للإمداد_والخدمات في سوق أبوظبي للأوراق المالية. أدنوك للإمداد والخدمات هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة وذراع الشحن والخدمات اللوجستية لمجموعة أدنوك”.

وتحظى شركة “أدنوك للإمداد والخدمات” بامتلاكها سجل حافل بشأن تحقيقها التميز التشغيلي، وضبط التكاليف بصورة فعالة، بالإضافة إلى تحيق النمو على المستويين المحلي والدولي، مما أعطى لها المجال لتحقيق أرباح كبيرة.

يشار إلى أن بيع الأسهم هذا، يأتي بعد بضعة أشهر فقط من جمع “أدنوك” 2.5 مليار دولار في إدراج أعمال الغاز التي تمتلكها، والتي وفقاً لوكالة بلومبرج، فهو يعد ثاني أكبر طرح عام أولي في العالم حتى الآن، بالإضافة إلى أن “أدنوك” تعتمد في استراتيجيتها للنمو المستمر على برنامجها في زيادة المصاريف الرأسمالية، والتي تتراوح قيمتها بين 14.7 و 18.4 مليار درهم، وهو ما يعني على المدى المتوسط من 4 إلى 5 مليار دولار، والذي يهدف إلى مواصلة الجهود للحد من الانبعاثات لدعم ما تسعى إليه الإمارات لكي تحقق انتقال عملي وعادل ومنطقي في مجال الطاقة، وهو ما يصب في النهاية للوصول إلى هدف التوسعة في نطاق الخدمات المقدمة للشركة.

وتعمل “أدنوك” أيضا على توسيع أسطولها لكي تواكب الطلب المتزايد من النمو في أعمال التنقيب والتكرير والإنتاج للشركة التي تمتلكها الدولة، خاصة وأن الشركة قد وقعت عقداً مدته 5 سنوات مع شركة “Adnoc Ofshore” وذلك لتقديم خدمات لوجستية متكاملة، ويتضمن ذلك المستودعات وخدمات الموانئ.

يسرنا الإعلان عن نيتنا طرح حصة أقلية من أسهم شركة #أدنوك_للإمداد_والخدمات في سوق أبوظبي للأوراق المالية. أدنوك للإمداد والخدمات هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة وذراع الشحن والخدمات اللوجستية لمجموعة أدنوك.#طاقة_للحياة — ADNOC Group (@ADNOCGroup) May 10, 2023

وبالرغم من الازدحام النسبي في سوق الاكتتابات العامة في الخليج، فإن أسعار البترول قد تراجعت عن مستوياتها المرتفعة التي كانت قد وصلت إليها أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى أن المخاوف من حدوث الركود في الولايات المتحدة الأمريكية والإخفاقات المصرفية فيها، كل ذلك أدى إلى التأثير بشدة على أسهم الأسواق الخليجية بسبب الضغط على النفط.

ويدير عملية الاكتتاب العام لشركة “أدنوك” كل من بنك أبو ظبي التجاري، وبنك أبو ظبي، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة، وبنك إتش إس بي إس الشرق الأوسط المحدود.

جدير بالذكر أنه حتى الآن في عام 2023، تم جمع حوالي 3.5 مليار دولار من خلال عدة إدراجات في نطاق الشرق الأوسط، لكن الجزء الأكبر منها يتواجد في أبو ظبي، وذلك بحسب البيانات والمعلومات التي حصلتها وكالة بلومبرغ، وهذا يمثل تراجعاً حاداً عند المقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك الانخفاض بقيمة 11.4 مليار دولار، بسبب عملية الأحجام التي حدثت في عام 2022 لعدم حدوث أية عمليات خصخصة في دبي، في حين أن الأسواق في المملكة العربية السعودية ظلت هادئة.