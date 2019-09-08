أحدث عروض كارفور وخصومات تصل إلى 50% على مختلف أنواع السلع والأجهزة الكهربائية والمنزلية والشاشات







طرحت سلسلة كارفور التجارية أقوي عروضها في الفترة ما بين 9 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر أو حتى نفاذ الكمية، وذلك على جميع أنواع السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والشاشات والأجهزة المنزلية وملابس الأطفال والرجال والنساء، وذلك بخصومات هائلة على كافة أنواع السلع تصل إلى 50% من قيمة ثمن السلعة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من مختلف أنواع السلع والأجهزة الكهربائية والشاشات وغيرها من السلع الأخرى.







أحدث عروض كارفور حتى 22 سبتمبر الجاري :-

يمكن مشاهدة مجلة عروض كارفور والتي تتضمن خصومات هائلة تصل إلى 50% من إجمالي ثمن السلعة، وذلك حتى يمكن للمواطنين التمتع بهذه السلعة بقيمتها السعرية طوال فترة العرض أو حتى نفاذ الكمية.







وبصفة عامة فإن الحكومة ممثلة في رئاسة مجلس الوزراء تشجع كافة السلاسل التجارية العاملة على أرض مصر من أجل عروض ترويجية تتضمن تخفيضات لا مثيل لها للمواطنين من أجل تخفيف حدة الأعباء الاقتصادية الملقاة على عاتق المواطنين خاصة بعد الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة في عملية إجراء إصلاح اقتصادي حقيقي، سيظهر أثره خلال الشهور والسنوات القليلة المقبلة لتكون مصر واحدة من أكثر الدول نمواً في منطقة الشرق الأوسط وباقي دول العالم.







ومع قرب قدوم العام الدراسي الجديد 2019/2020 فإنه عروض كارفور لن تنتهي وسوف يتم تقديم عروض أخرى للمواطنين خلال الفترة المقبلة.