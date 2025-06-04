أحدث تقرير عن تحركات سوق الدواجن والبيض والكتاكيت الأربعاء 4 يونيو 2025

شهدت الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 حالة من الاستقرار النسبي في قطاع الثروة الداجنة، حيث سجلت بعض الأصناف ثباتًا في القيم السوقية، بينما واصلت أنواع أخرى ارتفاعها، خاصةً قبل عيد الأضحى، وسط متابعة يومية من قبل صغار المربين والمستهلكين .

الدواجن اليوم

النوع السعر في المزرعة (جنيه/كجم) السعر للمستهلك (جنيه/كجم) الفراخ البيضاء 81 91 الساسو 87 98 البلدي 110 120 الأمهات البيضاء 76 86

الكتاكيت من الشركات

النوع أقل سعر (جنيه) أعلى سعر (جنيه) أبيض (قطعان) 36 36.5 ساسو (بيور/عادي) 13 14 بلدي 7 7.5 هجين 9 10 جيل ثاني 11 12 روزي بيور 13 14 مُعلن الشركات 40 54

أسعار البيض اليوم

النوع أقل سعر (جنيه/كرتونة) أعلى سعر (جنيه/كرتونة) الأبيض 135 140 الأحمر 140 144 البلدي 109 110

أسعار البط اليوم

النوع أقل سعر (جنيه) أعلى سعر (جنيه) مسكوفي (يوم واحد) 42 43 فرنساوي 19 20 بغال محلي 32 33

عروض الشركات وتحديثات الإنتاج

المُعلن من شركات الكتاكيت تراوح بين 40 و54 جنيهًا.

سجلت أمهات “هبرد كبيرة” سعرًا بلغ 68 جنيهًا، وسط غياب مؤقت للسعر الأدنى.

لم تُحدَّد بعد أسعار بعض الأنواع مثل: أحمر بياض أرضي أحمر بياض سلك أمهات H أرضي

ما يشير لاحتمالات تغيرات إنتاجية قريبة أو تذبذب في الطروحات.



نصيحة للمربين

مع قرب عيد الأضحى، يُستحسن مراقبة التحديثات اليومية وتحديد توقيت الشراء بدقة لتحقيق أفضل هامش ربح، خاصة مع استقرار بعض الأسعار وتفاوتات طفيفة بين الشركات.