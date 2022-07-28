أحدث أسعار للدواجن والبيض اليوم الخميس 28 يوليو

شهدت أسعار البيض اليوم الخميس استقراراً نسبياً في السوق المحلي؛ حيث نجد كرتونة البيض يتراوح سعرها من 55 إلى 58 جنيه للكرتونة من المزرعة، ووفقاً لآخر تصريحات من رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية “عبد العزيز السيد”، قال إن حجم الاستثمارات في القطاع يصل إلى ما يقارب ال 90 مليار جنيه، وبعدد عاملين يتراوح بين 2.5 مليون عامل.

سعر كرتونة البيض للمستهلك

سجلت كرتونة البيض الأبيض اليوم سعراً قدره 61 جنيهاً، بينما استقر سعر كرتونة البيض الأحمر عند 62 جنيهاً، أما البيض البلدي فيتراوح بين ال 57 و 60 جنيهاً للكرتونة.

تهدف الحكومة إلى زيادة الإنتاج من البيض حتى تلبي احتياجات السوق المحلي، وأيضاً يساعد على خفض سعر كرتونة البيض للمستهلك، وتعمل الحكومة على تطوير المشروع الخاص بالدواجن بمحافظة الفيوم.

أسعار الدواجن اليوم

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 32 و 35 جنيهاً للكيلو، بينما بلغ سعر كيلو الدواجن الحمراء حوالي 49 جنيه.

بلغ حجم الاستهلاك المحلي من الفراخ البيضاء حوالي 150 ألف طن من الدواجن شهرياً، ليسجل بذلك قرابة 21.5 كيلو للفرد سنوياً، وذلك حسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

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زاد إنتاج وزارة الزراعة من اللقاحات البيطرية إلى 2 مليار جرعة سنوياً، وذلك ضمن خطة الوزارة للسيطرة على الأمراض والأوبئة التي تصيب الطيور وتعمل على تقليل عددها، وأيضاً من أجل خطة الوزارة الطموحة للتصدير.