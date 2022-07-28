أخبار إقتصادية

أحدث أسعار للدواجن والبيض اليوم الخميس 28 يوليو

محمد صفوت

شهدت أسعار البيض اليوم الخميس استقراراً نسبياً في السوق المحلي؛ حيث نجد كرتونة البيض يتراوح سعرها من 55 إلى 58 جنيه للكرتونة من المزرعة، ووفقاً لآخر تصريحات من رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية “عبد العزيز السيد”، قال إن حجم الاستثمارات في القطاع يصل إلى ما يقارب ال 90 مليار جنيه، وبعدد عاملين يتراوح بين 2.5 مليون عامل.

أسعار الدواجن والبيض

سعر كرتونة البيض للمستهلك

سعر البيض اليوم

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 20 – 7 – 2022

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سجلت كرتونة البيض الأبيض اليوم سعراً قدره 61 جنيهاً، بينما استقر سعر كرتونة البيض الأحمر عند 62 جنيهاً، أما البيض البلدي فيتراوح بين ال 57 و 60 جنيهاً للكرتونة.

تهدف الحكومة إلى زيادة الإنتاج من البيض حتى تلبي احتياجات السوق المحلي، وأيضاً يساعد على خفض سعر كرتونة البيض للمستهلك، وتعمل الحكومة على تطوير المشروع الخاص بالدواجن بمحافظة الفيوم.

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 32 و 35 جنيهاً للكيلو، بينما بلغ سعر كيلو الدواجن الحمراء حوالي 49 جنيه.

بلغ حجم الاستهلاك المحلي من الفراخ البيضاء حوالي 150 ألف طن من الدواجن شهرياً، ليسجل بذلك قرابة 21.5 كيلو للفرد سنوياً، وذلك حسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

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زاد إنتاج وزارة الزراعة من اللقاحات البيطرية إلى 2 مليار جرعة سنوياً، وذلك ضمن خطة الوزارة للسيطرة على الأمراض والأوبئة التي تصيب الطيور وتعمل على تقليل عددها، وأيضاً من أجل خطة الوزارة الطموحة للتصدير.

محمد صفوت

محمد صفوت، 24 سنة، طالب بكلية الهندسة، عندي شغف وحب كبير للقراءة والتعلم، بحب أشارك معرفتي مع الناس عن طريق الكتابة بإسلوب شيق وممتع، قمت بالعمل في العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية ولدي خبرة في الأخبار التقنية


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