أحدث أسعار للدواجن والبيض اليوم الاثنين 1 أغسطس

شهدت أسعار البيض اليوم الاثنين استقراراً نسبياً في السوق المحلي؛ حيث نجد كرتونة البيض يتراوح سعرها من 59 إلى 61 جنيه للكرتونة من المزرعة، ووفقاً لآخر تصريحات من رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية “عبد العزيز السيد”، قال إن حجم الاستثمارات في القطاع يصل إلى ما يقارب ال 90 مليار جنيه، وبعدد عاملين يتراوح بين 2.5 مليون عامل.

سعر كرتونة البيض للمستهلك

سجلت كرتونة البيض الأبيض اليوم سعراً قدره 66 جنيهاً، بينما استقر سعر كرتونة البيض الأحمر عند 67 جنيهاً، أما البيض البلدي فيتراوح بين ال 65 و 69 جنيهاً للكرتونة.

تهدف الحكومة إلى زيادة الإنتاج من البيض حتى تلبي احتياجات السوق المحلي، وأيضاً يساعد على خفض سعر كرتونة البيض للمستهلك، وتعمل الحكومة على تطوير المشروع الخاص بالدواجن بمحافظة الفيوم.

أسعار الدواجن اليوم

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 33 و 35 جنيهاً للكيلو للمستهلك، بينما بلغ سعر كيلو الدواجن الساسو الحمراء حوالي 54 جنيه للمستهلك، ووصل سعر الأمهات البيضاء إلى 26 جنيهاً.

أما عن أسعار الكتاكيت، فوصل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم إلى 5.5 إلى 6 جنيهات، وكتكوت الساسو تراوح بين 4.75 إلى 5.25 جنيهاً للكتكوت.

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بلغ حجم الاستهلاك المحلي من الفراخ البيضاء حوالي 150 ألف طن من الدواجن شهرياً، ليسجل بذلك قرابة 21.5 كيلو للفرد سنوياً، وذلك حسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

شهدت أسعار الدواجن والبيض مؤخراً انخفاضاً بعد أن تدخلت وزارة الزراعة من أجل خفض الأسعار، وذلك بعد أن ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، وشهدنا زيادة لأسعار البيض غير مبررة وصلت حينها ل 80 جنيهاً للكرتونة.

زاد إنتاج وزارة الزراعة من اللقاحات البيطرية إلى 2 مليار جرعة سنوياً، وذلك ضمن خطة الوزارة للسيطرة على الأمراض والأوبئة التي تصيب الطيور وتعمل على تقليل عددها، وأيضاً من أجل خطة الوزارة الطموحة للتصدير.