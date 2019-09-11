أحدث أسعار الدولار اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019 بعد تراجعها| تحديث تلقائي

ماذا سجلت أسعار الدولار اليوم ؟ أصبح السؤال الأكثر شيوعاً في مصر تحديداً منذ قرار تعويم الجنيه المصري وبالأخص منذ نهاية الأسبوع الماضي والذي شهد فيه سعر الدولار تراجعات عديدة من يوم لأخر، حيث سجل سعر الدولار اليوم في البنوك تراجع جديد في عدد ليس بالقليل وفق آخر تقارير، حيث سجل سعر صرف الدولار تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي ليُسجل الآن 16.42 جنيه شراء مقابل 16.52 جنيه بيع.







سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان أعلى سعر لشراء الدولار( أي أنه أفضل بنك تبيع له بأعلى قيمة طبقاً لأسعار الدولار الحالية)، بقيمة 16.51 جنيه، وسجل الدولار مقابل الجنيه في كريدي أجريكول أقل سعر لبيع الدولار ( أي أنه أفضل بنك تشتري منه الدولار) بقيمة 16.49 جنيه، بينما سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية استقرار تام منذ أسبوعين عند 16.50 جنيه للشراء مقابل 16.60 جنيه للبيع.







أسعار الدولار اليوم







تراجعت أسعار الدولار اليوم في البنوك مع تعاملات الأربعاء في بعض البنوك، حيث سجل سعر الدولار في بنك عودة تراجع جديد وبلغت قيمته الآن بعد التراجع 16.4 جنيه للشراء مقابل 16.50 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك قناة السويس 16.39 جنيه شراء أمام 16.49 جنيه بيع.

بنك التعمير و الاسكان يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16,51 جم







كريدي أجريكول يقدم أقل سعر لبيع الدولار 16,49 جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري 16,386 جم 16,5136 جم منذ 21 ساعة البنك العربي الافريقي الدولي 16,4 جم 16,5 جم منذ ساعتين مصرف أبو ظبي الاسلامي 16,42 جم 16,52 جم منذ ساعتين بنك الاسكندرية 16,5 جم 16,6 جم منذ إسبوعين بنك مصر 16,41 جم 16,51 جم منذ 22 ساعة كريدي أجريكول 16,39 جم 16,49 جم منذ ساعة البنك التجارى الدولي CIB 16,39 جم 16,49 جم منذ 23 ساعة بنك قناة السويس 16,39 جم 16,49 جم منذ ساعتين المصرف المتحد 16,39 جم 16,49 جم منذ 23 ساعة البنك الأهلي المصري 16,41 جم 16,51 جم منذ 23 ساعة بنك البركة 16,41 جم 16,51 جم منذ 19 ساعة البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 16,41 جم 16,51 جم منذ 23 ساعة بنك التعمير و الاسكان 16,51 جم 16,61 جم منذ إسبوع بنك مصر إيران للتنمية 16,4 جم 16,5 جم منذ 22 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 16,41 جم 16,51 جم منذ ساعة البنك الأهلى اليونانى بمصر 16,41 جم 16,51 جم منذ 21 ساعة البنك المصري الخليجي 16,4 جم 16,5 جم منذ 22 ساعة بنك عودة 16,4 جم 16,5 جم منذ 58 دقيقة

من خلال الجدول السابق يُمكنك متابعة أحدث أسعار الدولار اليوم بشكل مباشر، خاصةً وأن الجدول يتم تحديثه بشكل تلقائي ودائم من داخل البنوك فور حدوث أي تغييرات جديدة سواء ارتفاع جديد في سعر الدولار أو إنخفاض مرة أخري في قيمته.