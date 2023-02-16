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آخر مستجدات سعر الذهب في مصر مساء الخميس 16 فبراير XAU/EGP

محمد مختار

تراجع سعر الذهب في مصر مع بداية التعاملات المسائية اليوم الخميس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 تراجعا جديدا، وهو نفس حال باقي الأعيرة. في هذا الموضوع سوف نرصد لكم آخر تطورات سعر الذهب في محلات الصاغة.

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سعر الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

تراجع سعر الجرام عيار 24 في مستهل تعاملات مساء الخميس وسجل نحو: 1926 جنيها.

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سعر جرام الذهب عيار 21

انخفض سعر الجرام عيار 21 في بداية تعاملات مساء الخميس وسجل نحو: 1685 جنيها، مسجلا انخفاض بقيمة 12 جنيها عن سعر الأمس.

سعر جرام الذهب عيار 18

تراجع جرام الذهب عيار 18 في تعاملات مساء الخميس وسجل نحو: 1444 جنيها مسجلا تراجع بقيمة 10 جنيهات عن أمس.

سعر الجرام عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو: 1123 جنيها في تعاملات مساء الخميس مسجلا تراجع بقيمة 9 جنيهات عن أمس.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر جنيه الذهب في تعاملات مساء الخميس نحو: 13 ألف و 480 جنيها.

وسجل سعر أونصة الذهب عالميا، في مساء الخميس نحو: 1834 دولار أمريكي.

كانت هذه آخر مستجدات سعر الذهب اليوم في مصر مساء الخميس 16 فبراير 2023.

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محمد مختار

باحث وكاتب مقالات، عملت في عدة منصات إلكترونية من قبل، أهتم بالشأن العام، ومجالات الرياضة والفن على وجه التحديد، أبحث دائما عن تقديم معلومة حقيقية وكاملة للقارئ، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

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