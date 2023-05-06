آخر تحديث لأسعار الدينار الكويتي اليوم السبت 6 مايو مقابل الجنيه المصري KWD/EGP

يبحث الكثير من الأشخاص مؤخرًا عن أسعار العملات المختلفة مقابل الجنيه المصري، وذلك مع الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع والتغيرات المستمرة في أسعار صرف العملات، وقد سجل السعر العالمي للعملة الكويتية اليوم السبت مقابل الجنيه المصري حوالي 98.82 جنيهًا مصريًا، فيما بلغت قيمتها داخل البنك المركزي المصري للبيع حوالي 101.08 جنيهًا مصريًا، بينما بلغ سعر الشراء حوالي 100.64 جنيهًا مصريًا، ونحن في موقع نجوم مصرية سنوضح لكم أسعار الدينار الكويتي بالبنوك المختلفة، وقد سجل القيم الآتية:

إسم البنك سعر بيع العملة الكويتية سعر شراء العملة الكويتية البنك الأهلى المصري 99.77 جنيهًا مصريًا. 100.83 جنيهًا مصريًا. المصرف العربي الدولي 100.65 جنيهًا مصريًا. 101.05 جنيهًا مصريًا. البنك الأهلي القطري 100.65 جنيهًا مصريًا. 101.05 جنيهًا مصريًا. بنك كريدي اجريكول 95.51 جنيهًا مصريًا. 102.98 جنيهًا مصريًا. بنك بلوم 95.54 جنيهًا مصريًا. 100.53 جنيهًا مصريًا.