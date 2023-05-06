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آخر تحديث لأسعار الدينار الكويتي اليوم السبت 6 مايو مقابل الجنيه المصري KWD/EGP

مصطفى السيد أبو حجازي

يبحث الكثير من الأشخاص مؤخرًا عن أسعار العملات المختلفة مقابل الجنيه المصري، وذلك مع الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع والتغيرات المستمرة في أسعار صرف العملات، وقد سجل السعر العالمي للعملة الكويتية اليوم السبت مقابل الجنيه المصري حوالي 98.82 جنيهًا مصريًا، فيما بلغت قيمتها داخل البنك المركزي المصري للبيع حوالي 101.08 جنيهًا مصريًا، بينما بلغ سعر الشراء حوالي 100.64 جنيهًا مصريًا، ونحن في موقع نجوم مصرية سنوضح لكم أسعار الدينار الكويتي بالبنوك المختلفة، وقد سجل القيم الآتية: 

آخر تحديث لأسعار الدينار الكويتي اليوم السبت 6 مايو مقابل الجنيه المصري KWD/EGP
إسم البنك  سعر بيع العملة الكويتية سعر شراء العملة الكويتية 
البنك الأهلى المصري  99.77 جنيهًا مصريًا.  100.83 جنيهًا مصريًا. 
المصرف العربي الدولي  100.65 جنيهًا مصريًا.  101.05 جنيهًا مصريًا. 
البنك الأهلي القطري  100.65 جنيهًا مصريًا.  101.05 جنيهًا مصريًا. 
بنك كريدي اجريكول  95.51 جنيهًا مصريًا.  102.98 جنيهًا مصريًا. 
بنك بلوم  95.54 جنيهًا مصريًا.  100.53 جنيهًا مصريًا. 
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مصطفى السيد أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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