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آخر أسعار الدولار والجنيه المصرى وجدول اسعار باقي العملات

كتب محمد كرمفي آخر تحديث
آخر أسعار الدولار والجنيه المصرى وجدول اسعار باقي العملات
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-02-18 19:05:32Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com0,ےکفرO4

نقدم لكم اليوم تقرير شامل مفصل لمقارنة الأسعار في مصر، و التغيرات التي طرأت للعملة في البنك المركزي وجميع البنوك المصرية،  وأسعار العملات في البنوك خلال الأسبوع الحالي لكل ما يهمه معرفة تفاصيل أسعار العملات تابعوا معنا السطور التالية . 

 مقارنة بين أسعار الدولار في مصر.           

سعر الدولار اليوم الاثنين 15 يوليو 2019

سجل البنك سعر الدولار اليوم 16.57 جنيه وقيمة الشراء للشراء مقابل 16.67 جنية للبيع، وسجل البنك الأهلي الكويتي سعر الدولار اليوم 16.57 للشراء مقابل للبيع 16.67 واستقر في التجاري الدولي لأكثر من أسبوع للشراء 16.55 جنية وللبيع 16.65 وفي البنك الإسكندرية 16.65 جنيه . 

  • وأيضا بلغت قيمة الدولار في بنك مصر للتنمية للشراء 16.65 وللبيع 16.66 وفي جميع البنوك المركزية يبلغ سعر الدولار 16.55 للشراء وللبيع 16.68 .

أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري

العملةالشراءالبيعالتحويلات سعر الشراءالتحويلات سعر البيع
الدولار الأمريكي16.5716.6716.5716.67
اليورو الأوروبي18.642918.812118.642918.8121
الإسترليني20.712520.955920.712520.9559
دولار كندي12.665312.781812.665312.7818
كرونا دنمركي2.49742.51942.49742.5194
كرونا سويدي1.93061.95381.93061.9538
فرنك سويسري1.75861.77881.75861.7788
ريال سعودي4.40864.44494.40864.4449
درهم إماراتي4.50884.53844.50884.5384
دينار بحريني43.949944.217500

هذه الأسعار العملات طبقا لتعاملات البنك الأهلي المركزي المصري، ويتم تحديثها عند وجود تغيرات جديدة داخل البنوك على مدار اليوم عبر موقعنا تابعوا معنا كل ما هو جديد في أسعار العملات . 

كيف يتم تحديد سعر صرف العملات 

يتم معرفة وتحديد صرف العملات لكل دولة على عدة عوامل منها ( قيمة السلع المصدرة لأن كلما انخفاض ازدياد السلع كلما ارتفع معدل الصادرات والضرائب والقيمة الجمركية.

ملحوظة أسعار العملات المعروضة لكم في الجدول السابق أسعار رسمية قامت بإعلانها الحكومة المصرية ومن خلالها يتم التعامل بها في جميع البنوك المصرية، وتختلف اختلاف قليل أو كثير عن الأسعار في البنوك عن أسعار السوق الحرة أو السوق السوداء .

عن الكاتب

محمد كرم

اسمي محمد كرم طالب بالصف الثالث الثانوي الازهري اعمل في موقع نجوم مصرية بدأت فى مسيرة العمل على الانترنت منذ الصف الاول الاعدادي وحاليا اقوم بإنشاء المواقع بجانب الكتابه .

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