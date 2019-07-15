نقدم لكم اليوم تقرير شامل مفصل لمقارنة الأسعار في مصر، و التغيرات التي طرأت للعملة في البنك المركزي وجميع البنوك المصرية، وأسعار العملات في البنوك خلال الأسبوع الحالي لكل ما يهمه معرفة تفاصيل أسعار العملات تابعوا معنا السطور التالية .
مقارنة بين أسعار الدولار في مصر.
سعر الدولار اليوم الاثنين 15 يوليو 2019
سجل البنك سعر الدولار اليوم 16.57 جنيه وقيمة الشراء للشراء مقابل 16.67 جنية للبيع، وسجل البنك الأهلي الكويتي سعر الدولار اليوم 16.57 للشراء مقابل للبيع 16.67 واستقر في التجاري الدولي لأكثر من أسبوع للشراء 16.55 جنية وللبيع 16.65 وفي البنك الإسكندرية 16.65 جنيه .
- وأيضا بلغت قيمة الدولار في بنك مصر للتنمية للشراء 16.65 وللبيع 16.66 وفي جميع البنوك المركزية يبلغ سعر الدولار 16.55 للشراء وللبيع 16.68 .
أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري
|العملة
|الشراء
|البيع
|التحويلات سعر الشراء
|التحويلات سعر البيع
|الدولار الأمريكي
|16.57
|16.67
|16.57
|16.67
|اليورو الأوروبي
|18.6429
|18.8121
|18.6429
|18.8121
|الإسترليني
|20.7125
|20.9559
|20.7125
|20.9559
|دولار كندي
|12.6653
|12.7818
|12.6653
|12.7818
|كرونا دنمركي
|2.4974
|2.5194
|2.4974
|2.5194
|كرونا سويدي
|1.9306
|1.9538
|1.9306
|1.9538
|فرنك سويسري
|1.7586
|1.7788
|1.7586
|1.7788
|ريال سعودي
|4.4086
|4.4449
|4.4086
|4.4449
|درهم إماراتي
|4.5088
|4.5384
|4.5088
|4.5384
|دينار بحريني
|43.9499
|44.2175
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هذه الأسعار العملات طبقا لتعاملات البنك الأهلي المركزي المصري، ويتم تحديثها عند وجود تغيرات جديدة داخل البنوك على مدار اليوم عبر موقعنا تابعوا معنا كل ما هو جديد في أسعار العملات .
كيف يتم تحديد سعر صرف العملات
يتم معرفة وتحديد صرف العملات لكل دولة على عدة عوامل منها ( قيمة السلع المصدرة لأن كلما انخفاض ازدياد السلع كلما ارتفع معدل الصادرات والضرائب والقيمة الجمركية.
ملحوظة أسعار العملات المعروضة لكم في الجدول السابق أسعار رسمية قامت بإعلانها الحكومة المصرية ومن خلالها يتم التعامل بها في جميع البنوك المصرية، وتختلف اختلاف قليل أو كثير عن الأسعار في البنوك عن أسعار السوق الحرة أو السوق السوداء .
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