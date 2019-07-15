نقدم لكم اليوم تقرير شامل مفصل لمقارنة الأسعار في مصر، و التغيرات التي طرأت للعملة في البنك المركزي وجميع البنوك المصرية، وأسعار العملات في البنوك خلال الأسبوع الحالي لكل ما يهمه معرفة تفاصيل أسعار العملات تابعوا معنا السطور التالية .

مقارنة بين أسعار الدولار في مصر.

سعر الدولار اليوم الاثنين 15 يوليو 2019

سجل البنك سعر الدولار اليوم 16.57 جنيه وقيمة الشراء للشراء مقابل 16.67 جنية للبيع، وسجل البنك الأهلي الكويتي سعر الدولار اليوم 16.57 للشراء مقابل للبيع 16.67 واستقر في التجاري الدولي لأكثر من أسبوع للشراء 16.55 جنية وللبيع 16.65 وفي البنك الإسكندرية 16.65 جنيه .

وأيضا بلغت قيمة الدولار في بنك مصر للتنمية للشراء 16.65 وللبيع 16.66 وفي جميع البنوك المركزية يبلغ سعر الدولار 16.55 للشراء وللبيع 16.68 .

أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري

العملة الشراء البيع التحويلات سعر الشراء التحويلات سعر البيع الدولار الأمريكي 16.57 16.67 16.57 16.67 اليورو الأوروبي 18.6429 18.8121 18.6429 18.8121 الإسترليني 20.7125 20.9559 20.7125 20.9559 دولار كندي 12.6653 12.7818 12.6653 12.7818 كرونا دنمركي 2.4974 2.5194 2.4974 2.5194 كرونا سويدي 1.9306 1.9538 1.9306 1.9538 فرنك سويسري 1.7586 1.7788 1.7586 1.7788 ريال سعودي 4.4086 4.4449 4.4086 4.4449 درهم إماراتي 4.5088 4.5384 4.5088 4.5384 دينار بحريني 43.9499 44.2175 0 0

هذه الأسعار العملات طبقا لتعاملات البنك الأهلي المركزي المصري، ويتم تحديثها عند وجود تغيرات جديدة داخل البنوك على مدار اليوم عبر موقعنا تابعوا معنا كل ما هو جديد في أسعار العملات .

كيف يتم تحديد سعر صرف العملات

يتم معرفة وتحديد صرف العملات لكل دولة على عدة عوامل منها ( قيمة السلع المصدرة لأن كلما انخفاض ازدياد السلع كلما ارتفع معدل الصادرات والضرائب والقيمة الجمركية.

ملحوظة أسعار العملات المعروضة لكم في الجدول السابق أسعار رسمية قامت بإعلانها الحكومة المصرية ومن خلالها يتم التعامل بها في جميع البنوك المصرية، وتختلف اختلاف قليل أو كثير عن الأسعار في البنوك عن أسعار السوق الحرة أو السوق السوداء .