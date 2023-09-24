آخر أخبار الاكتتابات القادمة في نهاية شهر سبتمبر 2023

إذا كنت مهتمًا بالاكتتاب في أسهم الشركات فإليك في هذا المقال آخر أخبار الاكتتابات في السوق السعودي الرئيسي والسوق الموازي، لتتعرف على مواعيد الاكتتاب وكذلك النطاق السعري لأسهم الشركات والسعر النهائي للسهم الواحد وما هي البنوك المستلمة وغير ذلك من المعلومات الهامة بالنسبة للمستثمرين.

أخبار اكتتاب شركة أديس القابضة

أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة أديس القابضة إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح، ولذلك أعلنت عن سعر الطرح النهائي لأسهم الشركة حيث يكون 13.50 ريال سعودي للسهم الواحد وبنسبة تغطية بلغت 62.7 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وكانت الشركة قد أعلنت من قبل عن النطاق السعري لأسهم الاكتتاب حيث تراوحت فيما بين 12.50 ريال و13.50 ريال للسهم، وانتهت عملية بناء سجل الأوامر بتغطية بلغت 62.7 مرة، وقد وصلت القيمة الإجمالية للطلبات من المؤسسات ما يقارب 286.9 مليار ريال.

وقد انتهت بالفعل فترة الاكتتاب في أسهم الشركة للفئات المستثمرة، أما بالنسبة للأفراد فسوف يبدأ الطرح المخصص لهم اعتبارا من يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، ولمدة 3 أيام تنتهي في 28 سبتمبر 2023.

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أخبار اكتتاب شركة المتحدة للصناعات التعدينية

أما عن آخر الأخبار التي تتعلق باكتتاب أسهم الشركة المتحدة للصناعات التعدينية فإن الشركة عزمت على طرح 12.5% من رأسمالها البالغ 140 مليون ريال في السوق الموازية نمو وأوضحت ذلك من خلال نشرة الإصدار الخاصة بها التي طرحتها بعد حصولها على الموافقة من قِبل هيئة السوق المالية السعودية.

وكانت شركة الخير كابيتال باعتبارها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب والطرح العام الأول قد أعلنت عن النطاق السعري لأسهم الشركة المتحدة للصناعات التعدينية والذي يتراوح فيما بين 31-34 ريالا للسهم الواحد فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين، وتبدأ من يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر سبتمبر وتنتهي بنهاية يوم الإثنين الثاني من شهر أكتوبر 2023.