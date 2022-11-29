آخر أخبار اكتتاب شركة امريكانا للمطاعم العالمية لطرحها المزدوج في السعودية والإمارات

أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية “بي إل سي” العديد من التفاصيل التي تخص طرحها المزدوج الذي قامت به الشركة في السوق السعودي “تداول”، والسوق الإماراتي سوق “أبوظبي للأوراق المالية”، ومن أهم هذه التصريحات التي تم الإعلان عنها هي موعد إدراج أسهم شركة أمريكانا في السوقين.

اكتتاب شركة أمريكانا

بعد حصول شركة أمريكانا على الموافقة الرسمية من هيئة السوق المالية عن اكتتابها المزدوج، قامت الشركة بإصدار نشرة الاكتتاب الخاص بها والتي تحتوي على جميع تفاصيل نظام اكتتاب الشركة، ويمكن الحصول على ملف النشرة من خلال الرابط السابق، وبعد أن اكتملت عملية بناء سجل أوامر اكتتاب شركة أمريكانا وانتهت فترة الاكتتاب العام للشركة بالنسبة للطرح الأول.

قامت الشركة بالإعلان عن السعر النهائي لأسهم الشركة المطروحة، وكان السهر عند 2.68 ريال سعودي للسهم الواحد و 2.62 درهم إماراتي، حيث كان النطاق السعري لاكتتاب يتراوح بين 2.5 دهم إماراتي إلى 2.62 درهم إماراتي و 2.55 ريال سعودي إلى 2.68 ريال سعودي للسهم الواحد.

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تفاصيل إدراج أسهم شركة أمريكانا

وبحسب تصريحات الشركة فقد أعلنت أنها قامت بتخصيص ما لا يقل عن 1000 سهم لكل مكتتب إماراتي من شريحة الأفراد، كما خصصت ما لا يقل عن 892 سهم للمكتتبين الأفراد من المملكة العربية السعودية، كما قامت الشركة بطرح الأسهم المتبقية الخاصة بشريحة الأفراد على أساس تناسبي في الإمارات والسعودية بنسبة تخصيص تصل إلى 0.01%.

تفاصيل فترة اكتتاب الشركة