موعد الإجازة المطولة المتبقية خلال العام الدراسي 1444 وإجازة عيد الفطر

نشارك معكم في هذا المقال مواعيد الإجازات المتبقية خلال العام الدراسي الحالي 1444 للطلاب بجميع المراحل الدراسية في المملكة العربية السعودية، وذلك بحسب التقويم الدراسي الصادر من وزارة التعليم السعودية لهذا العام، ويتبقى خلال هذا الفصل الدراسي إجازة عيد الفطر المبارك والتي اقتربت بدايتها خلال الأيام القادمة من شهر رمضان الحالي 1444، بالإضافة إلى إجازة نهاية أسبوع مطولة، وإليكم مواعيد إجازة عيد الفطر والإجازة المطولة وكذلك وموعد اختبارات نهاية العام بحسب التقويم الدراسي 1444.

الإجازات المطولة المتبقية 1444

يتبقى إجازة مطولة واحدة سوف سيحصل عليها الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة في المملكة العربية السعودية خلال الفصل الدراسي الثالث، بالإضافة إلى إجازة عيد الفطر المبارك، وإليكم مواعيد الإجازات المتبقية في التقويم الدراسي 1444:

تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك 1444 في يوم 13 أبريل 2023، والموافق هجريا 22 من شهر رمضان الحالي 1444.

يومي 28 و 29 مايو 2023 هما إجازة نهاية أسبوع مطولة، وتوافق هجريا 8 و 9 من شهر ذي القعدة 1444.

تبدأ إجازة نهاية العام بعد انتهاء الدوام في يوم الخميس الموافق 22 يونيو القادم 2023، والموافق هجريا 4 من شهر ذي الحجة 1444.

إجازة عيد الفطر 1444

بحسب التقويم الدراسي الموضح من وزارة التعليم السعودية فإن إجازة عيد الفطر المبارك 1444 سوف تبدأ في يوم 22 من شهر رمضان 1444 أي يتبقى على بدايتها أقل من ستة أيام، وتستمر الإجازة حتى نهاية عيد الفطر المبارك على أن يكون آخر أيام الإجازة هو يوم 5 شوال 1444، وبذلك يكون موعد عودة الدوام بعد انتهاء الإجازة هو يوم 6 شوال 1444، وبحسب هذا الجدول الزمني فإن إجازة عيد الفطر المبارك للطلاب لهذا العام سوف تكون 12 يوم.

موعد الاختبارات النهائية

في كل عام دراسي تؤكد وزارة التعليم السعودية على موعد بداية اختبارات نهاية العام وذلك قبل بدايتها بفترة مناسبة، وبحسب التقويم الدراسي الحالي فإن موعد إجازة نهاية العام الدراسي هو 22 يونيو 2023، وعلى ذلك فإن الموعد المتوقع لبداية اختبارات نهاية العام سوف يكون في 18 من شهر يونيو القادم 2023، وسوف نتابع معكم أي قرارات أو مواعيد جديدة تصدرها وزارة التعليم حول مواعيد الاختبارات الرسمية.