جامعة قناة السويس تنظم احتفالية لتوزيع أجهزة “لاب توب” لذوي الهمم البصرية

أكد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، على اهتمام الدولة بأولادنا من ذوي الهمم لأنهم يستحقون منا الكثير، مشيداً بالدعم الكبير الذين يحذون به من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال الكثير من المبادرات الفعالة التي تهدف إلى دعمهم، والتى من أبرزها المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع، وذلك خلال كلمته التى ألقاها أثناء الاحتفالية التي نظمتها وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ودعم من الجمعية الشرعية، وجمعية الأورمان، وبنك ناصر، لتوزيع أجهزة “لاب توب” على ذوي الهمم البصرية وبرنامج حاضنات الفائقين.

وجاءت الاحتفالية التي عقدت في رحاب جامعة قناة السويس، تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نفين القباج، ورئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، وإشراف عام مستشار وزير التضامن للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن بالجامعات الدكتور صلاح هاشم، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد النعيم، وإشراف الأمين العام للجمعية الشرعية الدكتور مصطفى إسماعيل، ومدير فروع بنك ناصر الاجتماعي الدكتور أحمد عطية، وممثل جمعية الاورمان بالاحتفالية الدكتور أحمد حمدي ، وحضور أمين عام الجامعة السيدة هدى فرج، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية مها الحفناوي، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

مبدأ تكافؤ الفرص

وقال رئيس الجامعة أثناء كلمته، إن مبدأ تكافؤ الفرص الذي تتبناه الدولة يعتبر مبدأ عظيم، حيث أنك من حقك أن تتعلم وتتعلم بالطريقة المناسبة لك، والتي توفر فرصة تعليم جيدة، لافتاً إلى أنه عن طريق هذه المبادرة، حصلت الجامعة على 47 لاب توب على ثلاث مراحل، كما أوضح أن إدارة الجامعة تبحث دخول اللاب توب مع ذوي الهمم البصرية للامتحان على أن يكون امتحاناتهم إلكترونياً، كما تقدم رئيس الجامعة بالشكر والتقدير لأسر ذوي الهمم البصرية على مثابرتهم مع أبنائهم لرفع شأنهم، وأثنى على دور وحدة التضامن الاجتماعي داخل الجامعة، قائلاً إنها نواة حقيقية لوزارة التضامن داخل الجامعات، وتقوم بدور هام في تعربف الأفراد بالخدمات التي تقدمها الوزارة وتعد حلقة وصل جيدة، كما أنها تسهل الكثير من الأمور بالإضافة إلى الدعم المادي الذي توفره.