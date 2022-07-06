results.mlazemna نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول عموم المحافظات PDF عبر موقع نتائجنا

يترقب الطلاب والطالبات في العراق موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط 2022 عبر موقع نتائجنا، حيث إنه موقع إلكتروني تم اعتماده من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية لحصول الطلاب على النتائج بجانب الموقع الرسمي للوزارة، وقد ساعد هذا الأمر في تخفيف الضغط على الرابط الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم لحظة إعلان النتيجة.

نتائج الثالث المتوسط 2022

كشف موقع نتائجنا results.mlazemna بأنه سيتم إعلان نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 قريباً في عموم المحافظات العراقية “بغداد، الرصافة، الكرخ، البصرة، ذي قار، ديالى، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل صلاح الدين، الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، السليمانية، واسط اربيل دهوك”، حيث أشار بأنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب بنسبة 100%، وبالنسبة لمرحلة التدقيق ورفع النتائج فهي في مرحلة 93%.

رابط نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2022 عبر نتائجنا

يمكن الاستعلام على نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول من خلال الرابط الإلكتروني لموقع نتائجنا واتباع مجموعة من الخطوات وهي:-

الدخول على الرابط الرسمي لموقع نتائجنا هنا.

ستظهر لك قائمة بأسماء المحافظات العراقية، قم بالضغط على المحافظة التابع لها.

في حالة رفع النتيجة، ستظهر لك كلمة “تنزيل” قم بالضغط عليها.

لتظهر لك على الفور نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2022 PDF.

وإلى هنا نكون وصلنا إلى رابط نتائج الثالث المتوسط 2022 لاستخراج النتيجة فور رفعها على موقع نتائجنا بكل سهولة، متمنيين لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتفوق.