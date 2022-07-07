results bac نتائج البكالوريا سوريا 2022 حسب الاسم عبر وزارة التعليم السورية moed. gov. sy

نتائج البكالوريا سوريا 2022 هي واحدة من المواضيع التي تتصدر محركات البحث في دولة سوريا في الوقت الحالي، حيث اقترب موعد الإعلان عن نتائج شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية من قبل وزارة التربية السورية، والتي أكدت على إنه اقترب الانتهاء من كل أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة التي كلفت لجان معينة لتلك المهمة، فالوزارة حريصة على إتمام المهمة بدقة وشفافية حتى يحصل كل طالب على حقه من الدرجات.

نتائج البكالوريا سوريا 2022

خاض طلاب وطالبات البكالوريا في سوريا اختبارات منذ الثلاثون من شهر مايو 2022، وانتهوا من الاختبارات في منتصف شهر يونيو الماضي، وتم إجراء الاختبارات في نحو 2249 مركز في كافة محافظات سوريا، وينتظر هؤلاء الطلاب النتيجة على أحر من الجمر للاطمئنان على نتيجة الاختبارات التي أدوها في فترة صعبة، وتحديداً في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد.

رابط نتائج البالكوريا 2022 الثانوية العامة

حرصت وزارة التربية السورية على توفير رابط الكتروني حتى يمكن لطلاب الثانوية العامة السورية الإطلاع على نتائج البكالوريا 2022 سوريا عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال اتباع مجموعة من الخطوات وهي:-

الدخول المباشر على الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية السورية هناا.

اختيار أيقونة نتائج البكالوريا سوريا 2022.

كتابة الرقم الأمتحاني الخاص بالطالب أو الاسم.

الضغط على كلمة عرض النتيجة.

موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة السورية

كشفت مصادر بأن إعلان نتائج البكالوريا سوريا 2022 من المتوقع أن يكون يوم العاشر من شهر يوليو الجاري عبر موقع وزارة التربية والتعليم، متمنيين لجميع طلاب وطالبات الثانوية العامة السورية النجاح والتفوق.