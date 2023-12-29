results : موقع المربع الإلكتروني للإستعلام عن نتائج طلاب الكويت الفصل الأول 2024 المتوسط والصفين العاشر والحادي عشر بالرقم المدني

رابط موقع المربع الإلكتروني من أهم الروابط التي يتابعها الطلاب في جميع المحافظات الكويتية، لمعرفة نتائج الفصل الدراسي الأول للعام 2023-2024، والتي أدى الطلاب الاختبارات الفصلية من يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر واستمرت حتى يوم الخميس 28 من نفس الشهر، في ظل ظروف جيدة وفرتها وزارة التربية بتعليمات مباشرة من السيد الدكتور عادل المانع، وزير التربية الكويتي والتعليم العالي والبحث العلمي، وتعمل الوزارة على تصحيح المواد أول بأول وتنشر النتائج عبر موقعها الإلكتروني ورابط المربع الإلكتروني، وهما الموقعين المعتمدين للإطلاع على نتائج صفوف المرحلة المتوسطة والصف العاشر والصف الحادي عشر بقسميه العلمي والأدبي، وفيما يلي طريقة استخراج النتيجة إلكترونياً.

موقع المربع الإلكتروني

رابط موقع المربع الإلكتروني

الدخول على رابط وزارة التربية الكويتية.

أو الدخول مباشراً على موقع المربع الإلكتروني للنتائج.

تسجيل الرقم المدني للطالب ثم الرقم التسلسلي.

حدد المرحلة والصف الذي تدرس فيه.

الضغط على زر عرض النتيجة ليتم رفع النتيجة فور تحميلها على الموقع مباشراً.

وزارة التربية والتعليم العالي الكويتية

تعمل وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت على رفع جودة التعليم في البلاد، وفي هذا الإطار فقد أعلنت الوزارة من خلال حسابها الرسمي على منصة أكس تويتر سابقاً، عن موعد تلقي طلبات النقل الداخلي والخارجي للعاملين فيها، وحددت بداية التقديم من يوم الثلاثاء القادم الموافق 2 يناير ويستمر التسجيل حتى يوم 31 من شهر مارس 2024، وأن التسجيل إلكتروني عبر موقع وزارة التربية الكويتية، وحددت الوزارة الفئات المسموح لها التقديم وهي ” مدير مدرسة/ مدير مدرسة مساعد/ موجه فني/ رئيس قسم/ مشرف فني/ معلم/ محضر علوم”.

نتائج المرحلة المتوسطة 2023-2024

تعتبر المرحلة المتوسطة من المراحل الهامة في حياة الطلاب التعليمية، فهي المرحلة التي تسبق المرحلة الثانوية الفاصلة لذا فهناك أهتمامك كبير من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، لمعرفة النتيجة من خلال رابط موقع المربع الإلكتروني وموقع الوزارة، وفي إطار التيسير على جميع الطلاب فقد أعلنت الوزارة أن الطلاب غير محددي الجنسية، يمكنهم الإستعلام عن نتائجهم من خلال إدخال الرقم المدني سواء للطالب أو ولي أمره.

رابط نتائج الصف العاشر والحادي عشر

يمكن الإستعلام عن نتائج الصف العاشر والصف الحادي عشر بقسمية العلمي والأدبي، عبر موقع المربع الإلكتروني وموقع وزارة التربية الكويتية، عبر الخطوات المذكورة في صدر المقال، مع تمنياتنا أسرة موقع نجوم مصرية لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق.

إحصائيات عن طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية

بعد أن قدمنا رابط المربع الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن النتائج إليكم بعض الأرقام الهامة عن المرحلتين.

يبلغ عدد طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية 193186 طالب وطالبة.

طلاب المرحلة المتوسطة الصف السادس 33424 السابع 32630 الثامن 32745 التاسع 30804.

عدد طلاب المرحلة الثانوية الصف العاشر 33430 طال الصف الحادي عشر 30253 طالب وطالبة.