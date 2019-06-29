نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2019 القاهرة – نتيجة تنسيق كي جي 1.. رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة

نقدم لكم تنسيق رياض الأطفال 2019 بمحافظة القاهرة خصيصاً اليوم، حيث أن الأهم الآن نتيجة الـ كي جي 1 بالقاهرة المرحلة الاولى لدي كافة أولياء الأمرور، وهذا لمعرفة أي من المدارس المتميزة الرسمية والمدارس الرسمية التجريبية التي سوف يلتحق بها أبنائهم، وهذا من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، حيث ان ذلك الرابط يتواجد أدناه لكي تحصل بسرعة على نتيجة التنسيق، مع العلم بأنه تم ظهور المرحلة الثانية على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم لمحافظة القاهرة.

تنسيق رياض الأطفال 2019 بمحافظة القاهرة

عقب عمليات المراجعه لكافة الطلبات المقدمة من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، قد لوحظ بأن كافة الطلبات قد جاءت لتتوافق مع المعايير والشروط التي قامت وزارة التربية والتعليم بوضعها، أن كافة أعمال الأطفال تتطابق مع اشتراطات تلك المرحلة التعليمية، كما أن الطلبات التي رفضت قد جاءت لعدم انصياعها لهذة الشروط والمعايير، مع العلم بأن أبرز هذة الشروط، هي كالآتي: سن الطفل يجب أن لا يزيد عن نحو الـ 5 سنوات والـ 11 شهر والـ 29 يوم، وأن لا يقل عن نحو الـ 4 سنوات اعتباراً من أول أكتوبر 2019، مع العلم بأن تنسيق رياض الأطفال 2019 لمحافظة القاهرة “تنسيق كي جي 1” هي من أهم عمليات البحث الآن على شبكة الإنترنت.

رابط مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة

وكالعادة موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة القاهرة يحمل المسؤولية الكاملة عن تنسيق رياض الأطفال 2019 عن المرحلة الأولى وكذلك المرحلة الثانية، كما أن وزير التربية والتعليم، يتابع بنفسه سير هذة العملية لضمان النزاهه وتجنب الأخطاء بها، كما سوف يتم الإستعلام عن نتيجة التنسيق عبر الرقم القومي لولي أمر الطفل.

رابط موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، من هنـــــــــــــــا

ومما هو جدير بالذكر، بأن عمليات التسجيل لرياض الأطفال بدأت بمحافظة القاهرة منذ يوم 1 يونيو 2018 حتى يوم 30 يونيو 2018 ، وهذا من خلال رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، كما تم الرفض لكافة الطلبات التي لم تسوف ما وضعته وزارة التربية والتعليم من شروط ومعايير، مع العلم بأنه في حالة المراجهة لكافة المستندات والأوراق، مع تواجد خطأ في بيانات الأطفال، سوف يتم على الفور رفض هذة الطلبات وذلك ما حدث فعلاً.

وكما يعلم الجميع، بأن المدارس التي تسمى باسم المستقبل ليست مرتبطه بالمكان الجغرافي الذي يسكن به الطفل، بينما المدارس التجريبية يجب أن يقطن الطفل في الموقع الجغرافي لها، ومن خلال متابعتنا لذلك الأمر، تتواجد هناك حالات من التوتر والقلق لتحتل أذهان كافة اولياء الأمور قبل الإعلان عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2019 لمحافظة القاهرة.

تحديثات

نتيجة تنسيق كي جي 1 2019 لمحافظة القاهرة للقبول بالمدارس التجريبية تتواجد على رابط مديرية التربية والتعليم للقاهرة، ولحظة رفع الستار قد تحين الآن، كما نوهنا أعلاه، حيث يمكن الاستعلام عن نتيجة التسيق عبر الرقم القومي للأب أو الأم أو ولي أمر الطفل بالإنابه، ويمكن أن تواجه مشكلة على ذلك الرابط بسبب الضغط الشديد، لذا تحلى بالصبر.

– تم ظهور نتيجة المرحلة الثانية لمعظم الإدارات على الرابط الموضح أعلاه، رابط موقع مديرية التربية والتعليم للقاهرة، ويعمل الرابط بكفاءه عالية جداً.