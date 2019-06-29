نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2019 القاهرة – نتيجة تنسيق كي جي 1.. رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة

نقدم لكم تنسيق رياض الأطفال 2019 بمحافظة القاهرة خصيصاً اليوم، حيث أن الأهم الآن نتيجة الـ كي جي 1 بالقاهرة المرحلة الاولى لدي كافة أولياء الأمرور، وهذا لمعرفة أي من المدارس المتميزة الرسمية والمدارس الرسمية التجريبية التي سوف يلتحق بها أبنائهم، وهذا من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، حيث ان ذلك الرابط يتواجد أدناه لكي تحصل بسرعة على نتيجة التنسيق، مع العلم بأنه تم ظهور المرحلة الثانية على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم لمحافظة القاهرة.
تنسيق رياض الأطفال 2019 بمحافظة القاهرة
عقب عمليات المراجعه لكافة الطلبات المقدمة من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، قد لوحظ بأن كافة الطلبات قد جاءت لتتوافق مع المعايير والشروط التي قامت وزارة التربية والتعليم بوضعها، أن كافة أعمال الأطفال تتطابق مع اشتراطات تلك المرحلة التعليمية، كما أن الطلبات التي رفضت قد جاءت لعدم انصياعها لهذة الشروط والمعايير، مع العلم بأن أبرز هذة الشروط، هي كالآتي: سن الطفل يجب أن لا يزيد عن نحو الـ 5 سنوات والـ 11 شهر والـ 29 يوم، وأن لا يقل عن نحو الـ 4 سنوات اعتباراً من أول أكتوبر 2019، مع العلم بأن تنسيق رياض الأطفال 2019 لمحافظة القاهرة “تنسيق كي جي 1” هي من أهم عمليات البحث الآن على شبكة الإنترنت.
رابط مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة
وكالعادة موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة القاهرة يحمل المسؤولية الكاملة عن تنسيق رياض الأطفال 2019 عن المرحلة الأولى وكذلك المرحلة الثانية، كما أن وزير التربية والتعليم، يتابع بنفسه سير هذة العملية لضمان النزاهه وتجنب الأخطاء بها، كما سوف يتم الإستعلام عن نتيجة التنسيق عبر الرقم القومي لولي أمر الطفل.
رابط موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، من هنـــــــــــــــا
ومما هو جدير بالذكر، بأن عمليات التسجيل لرياض الأطفال بدأت بمحافظة القاهرة منذ يوم 1 يونيو 2018 حتى يوم 30 يونيو 2018 ، وهذا من خلال رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، كما تم الرفض لكافة الطلبات التي لم تسوف ما وضعته وزارة التربية والتعليم من شروط ومعايير، مع العلم بأنه في حالة المراجهة لكافة المستندات والأوراق، مع تواجد خطأ في بيانات الأطفال، سوف يتم على الفور رفض هذة الطلبات وذلك ما حدث فعلاً.
وكما يعلم الجميع، بأن المدارس التي تسمى باسم المستقبل ليست مرتبطه بالمكان الجغرافي الذي يسكن به الطفل، بينما المدارس التجريبية يجب أن يقطن الطفل في الموقع الجغرافي لها، ومن خلال متابعتنا لذلك الأمر، تتواجد هناك حالات من التوتر والقلق لتحتل أذهان كافة اولياء الأمور قبل الإعلان عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2019 لمحافظة القاهرة.
تحديثات
نتيجة تنسيق كي جي 1 2019 لمحافظة القاهرة للقبول بالمدارس التجريبية تتواجد على رابط مديرية التربية والتعليم للقاهرة، ولحظة رفع الستار قد تحين الآن، كما نوهنا أعلاه، حيث يمكن الاستعلام عن نتيجة التسيق عبر الرقم القومي للأب أو الأم أو ولي أمر الطفل بالإنابه، ويمكن أن تواجه مشكلة على ذلك الرابط بسبب الضغط الشديد، لذا تحلى بالصبر.
– تم ظهور نتيجة المرحلة الثانية لمعظم الإدارات على الرابط الموضح أعلاه، رابط موقع مديرية التربية والتعليم للقاهرة، ويعمل الرابط بكفاءه عالية جداً.
التعليقات
انا مقدمه لابني من المرحله الاولي وهوعمره خمس سنوات ست شهور وحتي الان لم يقبل اعمل ايه
ابنى مقدمو ولسة معرفش النتيجه اعمل اية لو سمحت مش ردو علينا اسمه إياد كريم أحمد محمد منصور عند 5سنوات واربع شهور
انا ابنى مقدم من شهر 6 ولسة معرفش حاجه إياد كريم أحمد محمد منوو منصور هو عند 5سنوات واربع شهور
نتيجه الاسم/ جني ابراهيم محمد سعيد الرقم القومي / 28504180100982 هل تم قبولها في التنسيق التجريبي
عاوز اعرف ابني تم قبوله ولا لا ومش عارف الموقع ممكن حد يعرفني
عوزه اعرف اخر نتيجه للقبول للكى جي لادارة الهرم التعلميه
عوز اعرف اخر نتجه لسن القبول
هو ليه مافيش رد علي التعليقات
جودى علاء الدين محمد طه رقم قومى / ٣١٢٠٧١٩٠١٠٤٣٤٨
هل توجد فرصه اخره سنه 2 / 5
ابني اسمه عبدالله عمرو فتحي تبع إدارة النزهة لم يتم قبوله عمره في أول عشرة هيبقي خمس سنين وشهر ونص ..المفروض اعمل أيه والتقديم بيبقي مرة واحدة وأنا أتابع المراحل واللا فيه تقديم تاني ممكن حد يفهمني
قدمت لأبنتي في المرحلة الأولي وعمرها خمس سنوات وشهر وللأسف لم تقبل والعنوان 41 شارع منشية التحرير – عين شمس
وعندما أستعلم في كل مرة يكو الجواب لم يتم قبوله – ماذا أفعل ؟
اناقدمت لبنتي في المدرسه الموجوده في مكان السكن ومع اخواتها
وللاسف جالي الرد بمدرسه بعيده وده صعب علينا
لرجو المساعده وعايز اعرف اعمل ايه
انا كنت مقدمة لبنى المرحللة الاولة ولم يقبل وثانى مرحلة كل ما اكتب الرقم القومى يدينى غير موجود اعمل اي
انا مقدمه ل حفيدي في مدرسه القوميه العربيه الرسميه التجريبيه بالقاهره وقدمت في الوزاره باسم الطالب
اياد اسامه عماد حمدي وكاتبه في الطلب اسم المدرسه لان اخوه فيها مرحله ثانيه مع العلم انه سنه خمس سنين واحدي عشر شهر والي الان لم يتم الرد ولم يفتح التنسيق ماذا افعل
انا كنت مقدمة لابنى فى المرحلة الاولى للتقديم في المدارس التجريبية ولم يقبل
السن 19 /5 سنوات
العنوان. 1.شارع سيد عبد الحليم متفرع من شارع الجناين دير الملاك حدائق القبة
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شكرا لكم
انا كنت مقدمة لابنى في المرحلة الاولى للتقديم ولم يقبل .وهو عندة 19 /5 سنوات
العنوان 1. شارع سيد عبد الحليم متفرع من شارع الجناين دير الملاك حدائق القبة
الرجاء الرد
شكرا لكم