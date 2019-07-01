مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم | الاستعلام عن نتيجة دبلوم الزراعة 2018-2019

مع ظهور نتائج الامتحانات للصفوف الدراسية المختلفة تباعاً بعد انتهاء جميع الطلبة من اجتياز الامتحانات لكافة المراحل الدراسية، ينتظر طلبة دبلوم الزراعة النتيجة بعد اجتياز الامتحانات التي كانت في مستوى الطالب المتوسط، ومن المتوقع ظهور نتيجة دبلوم الزراعة للعام الدراسي 2018 – 2019 في يوم الغد بعد اعتماد النتيجة من قبل وزارة التربية والتعليم، واعلان أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية، ورفع النتائج أون لاين على روابط مباشرة تابعة لوزارة التربية والتعليم – بوابة التعليم الفني – و مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم. تابعونا في نجوم مصرية للتعرف على نتيجة دبلوم الزراعة 2019 وطريقة الاستعلام عن النتائج.

الاستعلام عن نتيجة دبلوم الزراعة 2018-2019

اليوم تظهر نتائج الدبلومات الفنية ونتيجة دبلوم الزراعة التي من المرتقب أنها تظهر في الساعات القلائل القادمة عبر بوابة التعليم الفني على شبكة الإنترنت بعد قيام وزارة التربية والتعليم من الانتهاء من رفع ملفات النتائج لتسهل على الجميع الاستعلام عن النتائج فقط باستخدام رقم الجلوس فقط، نتابع معكم للتعرف على نتيجة دبلوم الزراعة فور الإعلان عن النتيجة وظهورها.

اجتاز حوالي 98.575 طالب في دبلوم الزراعة الامتحانات على مستوى الجمهورية في جميع اللجان التي تبلغ 82 لجنة، ويأملون جميعاً في النجاح، ومن المنتظر ظهور النتيجة ليستعد الطلبة لتسجيل الرغبات في التنسيق للقبول في المعاهد والجامعات المصرية المختلفة.

يتم الإعلان عن أوائل الطلبة في مؤتمر يتم انعقاده يوم الاثنين الأول من يوليو، والإعلان عن جميع الدبلومات الفنية من نتائج دبلوم الزراعة 2019، ودبلوم الصنايع، والتجارة، والفندقية.