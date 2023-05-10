“متابعة طلب” تسجيل أول ابتدائي بحساب ولي الأمر عبر PREregistration وموعد القبول

يقوم الآباء الذين سجلوا أبنائهم على المنصة الرسمية لتسجيل الطلاب المستجدين PREregistration بالاستعلام عن كيفية متابعة الطلب، متابعة التذكرة، وأيضا يتم الاستعلام عن الموعد الذي يتم فيه إعلان قبول الأبناء بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي، وتقوم منصة وزارة التعليم بالمملكة بالرد على جميع تساؤلات أولياء الأمور كما يتاح لهم الاستعلام عن طلبات القبول.

هل تمكنت من تسجيل الابن في رابط الطلاب المستجدين PREregistration؟

يهتم ولي الأمر أن يقوم بإتمام عملية التسجيل الإلكتروني عبر منصة الطلاب الجدد بنظام نور، وقد واجهت أولياء الأمور بالفترة الماضية عدد من المشكلات عند التسجيل مثل مشكلة ليس لديك أبناء مؤهلين وكذلك مشكلة عدم التمكن من الدخول على الموقع بسبب الازدحام، وقامت منصة تويتر وزارة التعليم بالرد على كيفية تخطي المشكلات التي واجهتهم، وقد استفاد جميع أصحاب الشكاوى من رد الوزارة وتمكنوا من التسجيل بينما يستمر آخرين في التسجيل، وتتيح الوزارة استقبال الطلبات إلكترونيا على المنصة الرسمية حتى 28 مايو 2023.

ما الموعد المتوقع لنتائج قبول الطلاب الجدد؟

يستمر موقع تسجيل الطلاب للصف الأول الابتدائي باستقبال الطلبات، وذلك حتى 28 من هذا الشهر، ويتم إغلاق باب التسجيل بعد ذلك لمراجعة الطلبات، وتكون أولوية القبول للطلاب الأقرب من النطاق الجغرافي للمدارس، حسب الرغبات المسجلة، وأيضا للأعمار الأكبر، ويتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج قبول الأول الابتدائي قبل أن يتم بداية تسجيل روضات الأطفال، قبل الأول من ذي القعدة 1444هـ.

كيفية متابعة طلب تسجيل المستجدين

يجب أن يكون ولي الأمر قد تسلم رسالة “إرسال الطلب بنجاح” للتأكد من صحة التسجيل واستكمال كافة الوثائق المطلوبة. يقوم بالدخول مباشرة على منصة تسجيل الطلاب المستجدين على نظام نور. يتم اختيار أيقونة “اتصل بنا” في أعلى الصفحة. تفتح صفحة فيها خيارين “تذكرة جديدة” أو “متابعة تذكرة”. يقوم باختيار متابعة تذكرة. يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة والتعرف على قبول الطلب أو استمرار الانتظار.

وجدير بالذكر أن نظام نور يقوم في بداية الشهر الجديد، الأول من ذي القعدة، بفتح باب التسجيل لطلاب روضات الأطفال، ويكون على ولي الأمر استخدام حسابه الخاص على النفاذ الوطني أو عبر رابط نظام نور، لتسجيل الأبناء.